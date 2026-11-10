ভাৰতীয় চিনেমাক বিশ্ব মানচিত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্য নহয় ৰামায়ণ: নীতিশ ভৰদ্বাজ

ভাৰতীয় চিনেমাক বিশ্ব মানচিত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্য নহয় ৰামায়ণ: নীতিশ ভৰদ্বাজ
'ভাৰতীয় চিনেমাক বিশ্ব মানচিত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্য নহয় ৰামায়ণ': মহাভাৰতৰ তাৰকাই কৈছে যে ছবিখনে ভাৰতৰ ইতিহাসক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 4:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহাভাৰতত অভিনয় কৰি সুনাম অৰ্জন কৰা নীতিশ ভৰদ্বাজৰ মত সলনি হ’ল ৷ মুক্তিৰ পূৰ্বে ৰামায়ণৰ প্ৰশংসা কৰা অভিনতাজনে ছবিখন চাই সমালোচনা কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে ৰণবীৰ কাপুৰৰ ছবিখনে ভাৰতৰ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে ।
বি আৰ চোপ্ৰাৰ আইকনিক টেলিভিছন ধাৰাবাহিক মহাভাৰত (১৯৮৮)ত ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা নীতিশ ভৰদ্বাজে ৷ তেওঁ নিতেশ তিৱাৰীৰ ৰামায়ণ ছবিখন চাই সমালোচনা কৰিছে । পূৰ্বে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰক প্ৰশংসা কৰা আৰু আনকি ছবিখনে অস্কাৰ লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে এতিয়া নিজৰ সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত ছবিখনে ভাৰতৰ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে ।
যশে অভিনয় কৰা ৰাৱণৰ চৰিত্ৰটোক লৈ নীতিশে হতাশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ মতে চৰিত্ৰটোক উদাৰ, সামাজিকভাৱে ন্যায়পৰায়ণ আৰু ভাল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থাপন কৰিলে মহাকাব্যখনৰ কেন্দ্ৰীয় বাৰ্তা আৰু ভাল-বেয়াৰ বুজাবুজিৰ সংজ্ঞা সলনি হয় ।
ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ মতামত শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, ৰামায়ণ কেৱল কাহিনীতকৈ বহু ওপৰত, কিয়নো ই ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত । তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে, ভগৱান বিষ্ণুৱে ধৰ্ম আৰু মৰ্যাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ভগৱান ৰামৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ।
তেওঁ লিখিছে, "ৰাৱণক এজন ব্যতিক্ৰমী উদাৰ, সামাজিকভাৱে ন্যায়পৰায়ণ আৰু ভাল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থাপন কৰি, মোৰ দৃষ্টিত ছবিখনে ৰামায়ণৰ নৈতিক ভিত্তি সলনি কৰে আৰু সেই অৱতাৰৰ উদ্দেশ্যকে ভেঙুচালি কৰে ।"
নীতিশে আৰু কয় যে আকৰ্ষণীয় ভিজুৱেল ইফ্টেকে মহাকাব্যখনৰ গভীৰ মূল্যবোধ আৰু অৰ্থৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে । তেওঁ লগতে স্পষ্ট কৰি দিলে যে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ভাৰতীয় চিনেমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব হিচাপে উপস্থাপন কৰা ছবিখনক তেওঁ এতিয়া সমৰ্থন নকৰে ।
"এই ছবিখনক লৈ মই গভীৰভাৱে বিচলিত আৰু হতাশ হৈছোঁ । ছবিখনৰ বিষয়ে মোৰ আগৰ পোষ্টটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ । ইয়াৰ বিষয়ে ক’বলৈ এটাও ভাল শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই । ভিএফএক্সৰ দৃশ্য এই মহাকাব্যৰ মূল মূল্যবোধ, দাৰ্শনিক গভীৰতা আৰু আধ্যাত্মিক সত্তাৰ বিকল্প কেতিয়াও হ’ব নোৱাৰে । এই ছবিখন মোৰ মতে ভাৰতীয় চিনেমাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্য নহয়, যেতিয়া ইয়াৰ আখ্যানে ভাৰতৰ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু মূল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰে ।"
আমোদজনক কথাটো হ’ল, ছবিখন মুক্তিৰ পূৰ্বে নীতিশৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল । ট্ৰেইলাৰ চোৱাৰ পিছত তেওঁ পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰী আৰু ছবিখনৰ ভিজুৱেল ইফেক্টৰ প্ৰশংসা কৰিছিল । আনকি তেওঁ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল যে ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ছবিৰ অস্কাৰ লাভ কৰিব । লগতে সংগীত সুৰকাৰ এ আৰ ৰহমান আৰু হানছ্ জিমাৰৰ সহযোগিতাৰো শলাগ লয় ।
উল্লেখ্য যে, ৰামায়ণ দুটা খণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ অভিযোজন । নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত প্ৰথম খণ্ডত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী আৰু ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশে অভিনয় কৰিছে । প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাৰ সমৰ্থিত এই প্ৰকল্পটোৰ সংগীত ৰচনা কৰিছে এ আৰ ৰহমান আৰু হানছ্ জিমাৰে । ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত প্ৰথমটো খণ্ড চিনেমা হলত মুক্তি পোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৮ চনত দ্বিতীয় খণ্ড মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নিৰ্মাতাসকলে ।
লগতে পঢ়ক : ৰামায়ণত জিলিকিছে অসমৰ শিল্প, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ