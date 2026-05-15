ধক ধক গাৰ্লৰ জন্মদিন: স্বামীয়ে ৰোমাণ্টিক মাৰাঠী গীতেৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে প্ৰেমৰ অনন্য ভিডিঅ’

ধক ধক গাৰ্লৰ জন্মদিন: স্বামীয়ে ৰোমাণ্টিক মাৰাঠী গীতেৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে প্ৰেমৰ অনন্য ভিডিঅ’
মাধুৰী দীক্ষিতৰ ৫৯ সংখ্যক জন্মদিনত ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেৰ বিশেষ উপহাৰ ৷ আৱেগিক ভিডিঅ’ৰে প্ৰকাশ কৰিলে মনৰ কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 4:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিতৰ ৫৯ সংখ্যক জন্মদিনটো তেওঁৰ স্বামী ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেয়ে অতি বিশেষ কৰি তুলিছে । তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা অত্যন্ত হৃদয়স্পৰ্শী ভিডিঅ’ মণ্টাজ (ভিডিঅ’ৰ সংকলন) শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই বিশেষ ভিডিঅ’টোত তেওঁলোকৰ অতীতৰ বহুতো আপুৰুগীয়া আৰু মধুৰ মুহূৰ্তৰ স্মৃতি ধৰি ৰখা হৈছে । ভিডিঅ’টোৰ পটভূমিত এটা আৱেগিক আৰু ৰোমাণ্টিক মাৰাঠী গীত ব্যৱহাৰ কৰি ডঃ নেনেয়ে পত্নী মাধুৰী দীক্ষিতলৈ নিজৰ মৰম আৰু জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
মাধুৰী দীক্ষিতৰ জন্মদিনত স্বামী ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেৰ আৱেগিক পোষ্ট
বলীউডৰ ‘ধক ধক গাৰ্ল’ মাধুৰী দীক্ষিতৰ ৫৯ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে তেওঁৰ স্বামী ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত এটা অতি সুন্দৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই ভিডিঅ’টোত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণৰ মধুৰ মুহূৰ্ত, পাৰিবাৰিক ছবি, ৰোমাণ্টিক ক্ষণ আৰু কিছুমান ঘৰুৱা আনন্দৰ মুহূৰ্ত সুন্দৰকৈ একত্ৰিত কৰা হৈছে ।
ডঃ নেনেৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা বাৰ্তা
এই বিশেষ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি ডঃ নেনেয়ে লিখিছে,"মোৰ প্ৰাণপ্ৰিয় পত্নীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক ওলগ । সূৰ্য্যৰ চাৰিওফালে তোমাৰ আন এক সুন্দৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হওক আৰু এই পবিত্ৰ দিনটো তোমাৰ জীৱনলৈ বাৰে বাৰে ঘূৰি আহক ! আমাৰ সকলোৰে কাষত সদায় ছাঁৰ দৰে থকাৰ বাবে আৰু আমাক মৰম-স্নেহেৰে ওপচাই ৰখাৰ বাবে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ ।" এই জন্মদিনৰ উপহাৰটো আৰু অধিক বিশেষ আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ ডঃ নেনেয়ে ভিডিঅ’টোৰ পটভূমিত জনপ্ৰিয় মাৰাঠী গীত “চান্দ তু নভাতলা” (Chand Tu Nabhatla) ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
ভিডিঅ’টোত ধৰি ৰখা মাধুৰী-শ্ৰীৰামৰ জীৱনৰ মধুৰ মুহূৰ্তসমূহ
এই বিশেষ ভিডিঅ’টোত তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ৰ এক অতি সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ফুটি উঠিছে । ভিডিঅ’ মণ্টাজটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে মাধুৰী দীক্ষিতৰ শাৰী পিন্ধা এটা অতি গ্লেমাৰাছ ৰূপ দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্যতে এই দম্পতীটোৱে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ চকুলৈ গভীৰ মৰমেৰে চাই থকা দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁলোকৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ ডায়েৰীও সুন্দৰকৈ তুলি ধৰা হৈছে । জলভাগৰ পাৰত সূৰ্যাস্তৰ মনোৰম দৃশ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যক্তিগতভাৱে উপভোগ কৰা নৈশ আহাৰৰ মুহূৰ্তবোৰে ইয়াত স্থান পাইছে ।
মাধুৰী দীক্ষিত আৰু ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেৰ প্ৰেমৰ কাহিনী
মাধুৰী দীক্ষিত আৰু ডঃ শ্ৰীৰাম নেনেৰ প্ৰেমৰ কাহিনী অতি আকৰ্ষণীয় । জানিব পৰা মতে, তেওঁলোকৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ মাধুৰীৰ ভাতৃৰ জৰিয়তে হৈছিল, যিয়ে তেওঁলোকক একগোট কৰাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল । যিহেতু ডঃ নেনে আমেৰিকাত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল, সেয়েহে ভাৰতীয় চিনেমাজগতত মাধুৰী দীক্ষিতৰ আকাশলংঘী জনপ্ৰিয়তাৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষ একো জনা নাছিল ।
মাধুৰীয়ে নিজেই পূৰ্বৰ বহু সাক্ষাৎকাৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম দেখাদেখি হৈছিল, তেতিয়া ৰামে কেৱল জানিছিল যে মাধুৰী এগৰাকী অভিনেত্ৰী ৷ বলীউডত তেওঁৰ ইমান বৃহৎ অনুৰাগীৰ সংখ্যা বা তেওঁৰ তাৰকা মৰ্যাদাৰ বিষয়ে ডঃ নেনে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত আছিল ।
বৈবাহিক জীৱন আৰু মাধুৰীৰ কেৰিয়াৰৰ যাত্ৰা
১৯৯৯ চনৰ অক্টোবৰ মাহত এটা অতি ব্যক্তিগত আৰু ঘৰুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই প্ৰেমিক যুগল বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । বৰ্তমান তেওঁলোক দুজন পুত্ৰ সন্তান ক্ৰমে— আৰিন নেনে (Arin Nene) আৰু ৰয়ান নেনেৰ (Ryan Nene) গৌৰৱান্বিত পিতৃ-মাতৃ ।
পেছাদাৰী দিশৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, মাত্ৰ ১৬ বছৰ বয়সতে মাধুৰীয়ে 'অবোধ' (Abodh) নামৰ চলচ্চিত্ৰখনেৰে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছৰ সময়ছোৱাত তেওঁ তেজাব (Tezaab), দিল (Dil), বেটা (Beta), হম আপকে হে কৌন..! (Hum Aapke Hain Koun..!), দিল তো পাগল হে (Dil To Pagal Hai) আৰু দেৱদাসৰ (Devdas) দৰে কেইবাখনো ছবিত কালজয়ী অভিনয় উপহাৰ দিছে ।