মুক্তি পালে ছলমান খানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি মাতৃভূমি-মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচৰ ট্ৰেইলাৰ
‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ৰ ট্ৰেইলাৰত লাঠি আৰু শিলেৰে শত্ৰুৰ সৈতে যুঁজিছে ছলমান খানে ৷ ফুটি উঠিছে পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : জীয়াই থকা সৈনিকতকৈ যুদ্ধক বেছি ঘৃণা কোনেও নকৰে, কাৰণ কেৱল মৃত্যু হোৱা সৈনিকসকলৰ বাবেহে যুদ্ধৰ অন্ত পৰে- এই বাৰ্তাটোৰে ট্ৰেইলাৰটোৰ আৰম্ভণি হয় ৷ আৰম্ভণিৰ এই বাক্যশাৰীয়েই যুদ্ধৰ ভয়াৱহতা সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে ৷ তাৰ পাছৰেই জুইৰ মাজৰ পৰা হাতত বন্দুক লৈ ওলাই আছে ছলমান খান ৷
মঙলবাৰে উন্মোচন কৰা হয় ছলমান খানৰ আগন্তুক ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ৰ ট্ৰেইলাৰ । ইয়াত দেশপ্ৰেম, ত্যাগ আৰু যুদ্ধৰ মানৱীয় মূল্যৰ এক শক্তিশালী কাহিনী উপস্থাপন কৰা হৈছে । ছলমানে এজন অতি দক্ষ সৈনিক হিচাপে বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু শক্তিৰ নিখুঁত ভাৰসাম্য আছে ।
ট্ৰেইলাৰত সেনা হিচাপে ছলমানৰ ব্যক্তিগত জীৱনো দেখুওৱা হৈছে আৰু অভিনেত্ৰী চিত্ৰাংগদা সিঙক তেওঁৰ পত্নী হিচাপে চিনাকি কৰাই দিয়া হৈছে ৷ কামৰ বাবে মাতি পঠিওৱাৰ পাছত চিত্ৰাংগদা চিন্তিত হৈ পৰে ৷ তেতিয়া ছলমানে কয় যে, ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা (এল এ চি)ৰ কাষেৰে সীমান্তত মুখামুখি হোৱাৰ সময়ত চীন আৰু ভাৰতীয় সৈন্যই বন্দুক ব্যৱহাৰ নকৰে ৷ সীমান্তত তীব্ৰতা বৃদ্ধিয়ে যাতে পৰিৱেশ যুদ্ধসদৃশ কৰি নোতোলে, তাৰ বাবে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ৷
ট্ৰেইলাৰটোত এগৰাকী সৈনিকৰ জীৱনৰ আভাস পোৱা গৈছে, য'ত গম পোৱা যায় যে, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই বহুমূলীয়া ৷ ছবিখনে যুদ্ধৰ মানৱীয় দিশটো আৰু জাতিৰ প্ৰতি সেৱাৰ মনোভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰা আপোনজনৰ আৱেগিক ত্যাগৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিছে ।
ছলমান খানে তেওঁৰ শক্তিশালী এক্সন অৱতাৰত অনুৰাগীক আপ্লুত কৰিছে ৷ আনহাতে চিত্ৰাংদা সিঙৰ সৈতে তেওঁৰ যুটিয়েও প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷ ছবিখনৰ চিত্ৰময় স্থান, আকৰ্ষণীয় চিনেমাট’গ্ৰাফী আৰু প্ৰভাৱশালী সংগীতে ছবিখনক আৰু অধিক উন্নীত কৰি তুলিছে ।
ছবিখনে এই গভীৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে যে যুদ্ধই প্ৰকৃততে কেতিয়াও অন্ত সুখৰ অনুভৱ দিব নোৱাৰে ৷ কাৰণ ই দুয়োপক্ষৰে ক্ষতি সাধন কৰে ৷ ইয়াৰ পৰিণতি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত আৰু সেনাৰ পৰিয়ালসমূহ ইয়াৰ মূল ভুক্তভোগী ৷
ছবিখনৰ পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়া আৰু ছলমান খান ফিল্মছৰ বেনাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
পুৱা ৫:১২ বজাতে চমক ছলমান খানৰ, মুকলি কৰিলে নিজৰ কণ্ঠত এটা নতুন গান
‘বেটেল অফ গালৱান’ৰ প্ৰকৃত নায়ক কৰ্ণেল বি সন্তোষ বাবুৰ চৰিত্ৰত ছলমান খান