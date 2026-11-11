ETV Bharat / entertainment

মুক্তি পালে ছলমান খানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি মাতৃভূমি-মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচৰ ট্ৰেইলাৰ

‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ৰ ট্ৰেইলাৰত লাঠি আৰু শিলেৰে শত্ৰুৰ সৈতে যুঁজিছে ছলমান খানে ৷ ফুটি উঠিছে পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক ৷

Maatrubhumi trailer Salman Khan fights enemy soldiers with sticks and stones
‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি (Photo: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জীয়াই থকা সৈনিকতকৈ যুদ্ধক বেছি ঘৃণা কোনেও নকৰে, কাৰণ কেৱল মৃত্যু হোৱা সৈনিকসকলৰ বাবেহে যুদ্ধৰ অন্ত পৰে- এই বাৰ্তাটোৰে ট্ৰেইলাৰটোৰ আৰম্ভণি হয় ৷ আৰম্ভণিৰ এই বাক্যশাৰীয়েই যুদ্ধৰ ভয়াৱহতা সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে ৷ তাৰ পাছৰেই জুইৰ মাজৰ পৰা হাতত বন্দুক লৈ ওলাই আছে ছলমান খান ৷

মঙলবাৰে উন্মোচন কৰা হয় ছলমান খানৰ আগন্তুক ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ৰ ট্ৰেইলাৰ । ইয়াত দেশপ্ৰেম, ত্যাগ আৰু যুদ্ধৰ মানৱীয় মূল্যৰ এক শক্তিশালী কাহিনী উপস্থাপন কৰা হৈছে । ছলমানে এজন অতি দক্ষ সৈনিক হিচাপে বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু শক্তিৰ নিখুঁত ভাৰসাম্য আছে ।

ট্ৰেইলাৰত সেনা হিচাপে ছলমানৰ ব্যক্তিগত জীৱনো দেখুওৱা হৈছে আৰু অভিনেত্ৰী চিত্ৰাংগদা সিঙক তেওঁৰ পত্নী হিচাপে চিনাকি কৰাই দিয়া হৈছে ৷ কামৰ বাবে মাতি পঠিওৱাৰ পাছত চিত্ৰাংগদা চিন্তিত হৈ পৰে ৷ তেতিয়া ছলমানে কয় যে, ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা (এল এ চি)ৰ কাষেৰে সীমান্তত মুখামুখি হোৱাৰ সময়ত চীন আৰু ভাৰতীয় সৈন্যই বন্দুক ব্যৱহাৰ নকৰে ৷ সীমান্তত তীব্ৰতা বৃদ্ধিয়ে যাতে পৰিৱেশ যুদ্ধসদৃশ কৰি নোতোলে, তাৰ বাবে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ৷

ট্ৰেইলাৰটোত এগৰাকী সৈনিকৰ জীৱনৰ আভাস পোৱা গৈছে, য'ত গম পোৱা যায় যে, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই বহুমূলীয়া ৷ ছবিখনে যুদ্ধৰ মানৱীয় দিশটো আৰু জাতিৰ প্ৰতি সেৱাৰ মনোভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰা আপোনজনৰ আৱেগিক ত্যাগৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিছে ।

ছলমান খানে তেওঁৰ শক্তিশালী এক্সন অৱতাৰত অনুৰাগীক আপ্লুত কৰিছে ৷ আনহাতে চিত্ৰাংদা সিঙৰ সৈতে তেওঁৰ যুটিয়েও প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷ ছবিখনৰ চিত্ৰময় স্থান, আকৰ্ষণীয় চিনেমাট’গ্ৰাফী আৰু প্ৰভাৱশালী সংগীতে ছবিখনক আৰু অধিক উন্নীত কৰি তুলিছে ।

ছবিখনে এই গভীৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে যে যুদ্ধই প্ৰকৃততে কেতিয়াও অন্ত সুখৰ অনুভৱ দিব নোৱাৰে ৷ কাৰণ ই দুয়োপক্ষৰে ক্ষতি সাধন কৰে ৷ ইয়াৰ পৰিণতি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত আৰু সেনাৰ পৰিয়ালসমূহ ইয়াৰ মূল ভুক্তভোগী ৷

ছবিখনৰ পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়া আৰু ছলমান খান ফিল্মছৰ বেনাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

পুৱা ৫:১২ বজাতে চমক ছলমান খানৰ, মুকলি কৰিলে নিজৰ কণ্ঠত এটা নতুন গান

‘বেটেল অফ গালৱান’ৰ প্ৰকৃত নায়ক কৰ্ণেল বি সন্তোষ বাবুৰ চৰিত্ৰত ছলমান খান

নিশ্চিত নাছিলো যে ছলমান খানৰ সৈতে ছবি কৰিম : চিত্ৰাংগদা সিং

TAGGED:

ছলমান খানৰ ছবি মাতৃভূমি
মাতৃভূমি ট্ৰেইলাৰ
SALMAN KHAN AS SOLDIER
SALMAN KHAN MAATRUBHUMI TRAILER
মাতৃভূমি মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.