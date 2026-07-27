সমাজৰ বাধা নেওচি দৰঙত ৰচনা হ’ল ন-ইতিহাস: যুৱতীৰ দলৰ ‘ব্যাস ওজা’ চৰ্চা
অন্ধবিশ্বাস আৰু সংস্কাৰক প্ৰত্যাহ্বান ৷ সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল দৰঙৰ কন্যা ৷ ব্যাস ওজা বৰুণ শৰ্মাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 11:37 AM IST
হায়দৰাবাদ: সমাজৰ পুৰণি বাধা-নিষেধ নেওচি এদল যুৱতীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ পথেৰে আগবাঢ়িছে । লোকসংগীতৰ ধাৰাটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ ছয়গৰাকী যুৱতীয়ে একেলগে নিৰন্তৰ সাধনা চলাই গৈছে । দৰং জিলাৰ বিখ্যাত লোকসংগীত ‘ব্যাস ওজা’ৰ চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে এক নতুন অধ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এক অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।
নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰি এই যুৱতীসকলে গঠন কৰিছে এটা নতুন ওজাপালি দল । দলটোৰ নাম হৈছে ‘মা পাৰিজাতী ব্যাসিনী ওজাপালি’। ছিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেৱল যুৱতীৰ দ্বাৰা গঠিত এই ব্যাস ওজাপালি দলটোৱে সমাজলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।
ব্যাস ওজাৰ সাধনা আৰু যুৱতীসকলৰ সফলতা
ব্যাস ওজাৰ আজীৱন সাধক, ব্যাসপাৰাৰ বৰুণ দেৱশৰ্মাৰ তত্ত্বাৱধানত সমাজৰ সকলো বাধা-নিষেধ নেওচি এই যুৱতীৰ দলটো আগবাঢ়ি গৈছে । প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ মাত্ৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে নিজৰ এলেকাৰ পৰিধি ভাঙি চৌদিশে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ব্যাস ওজা অসমৰ চহকী লোকসংস্কৃতিৰ এটি অনন্য আৰু অমূল্য সম্পদ । যুগ যুগ ধৰি দৰং জিলাৰ এচাম প্ৰচাৰবিমুখ শিল্পীৰ নিৰন্তৰ সাধনাই এই ওজাপালিক জীয়াই ৰাখিছে ।
পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ছিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰা অঞ্চলৰ একাংশ নীৰৱ সাধকে কঠিন জীৱন-সংগ্ৰামৰ মাজতো দশকৰ পিছত দশক ধৰি ব্যাস ওজাৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে । জীৱনৰ সকলো ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি পূৰ্বপুৰুষে দি যোৱা এই মহান শিল্পকৰ্মক জীয়াই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে আজিও প্ৰাণপণে চেষ্টা চলাই আছে ।
সমাজৰ হেঙাৰ ভাঙি বৰুণ শৰ্মাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
অসমৰ এই লোকসংস্কৃতিক প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মাজত আগুৱাই নিবলৈ এচাম জ্যেষ্ঠ শিল্পীয়ে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ব্যাসপাৰাৰ ২নং ঘোঁৰাশাল গাঁৱৰ ব্যাস সংগীতৰ আজীৱন সাধক বৰুণ শৰ্মা ।
ব্যাস সংগীতৰ এগৰাকী সুনিপুণ ধাৰক-বাহক হিচাপে পৰিচিত বৰুণ শৰ্মাই প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাতত লৈছিল । তেওঁ ল’ৰাৰ সমান্তৰালকৈ ছোৱালীকো ব্যাস সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ দি এক নতুন উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছিল ।
সামাজিক বাধা আৰু প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ জয়
নতুনক আদৰি ল’বলৈ নোখোজা সমাজৰ একাংশ লোকে তেওঁৰ এই কাৰ্যত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছিল । যুগ যুগ ধৰি চলি অহা ব্যাস সংগীতৰ সাধনা ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে নানা যুক্তি দৰ্শাইছিল । কিন্তু বৰুণ শৰ্মা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল এই বাধাৰ ওচৰত হাৰ নামানি মহিলাৰ ওজাপালিৰ সমৰ্থনত থিয় হ’ল । তেওঁলোকে ওলোটাই যুক্তি দিলে— যদি দেৱী বা গোসাঁনীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্যাস সংগীতৰ সৃষ্টি আৰু প্ৰচলন হৈছে, তেনেহ’লে মহিলাই এই সংগীত সাধনা কৰাত বাধা ক’ত ?
৯ গৰাকী যুৱতীৰে নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
অৱশেষত পালি গকুল ডেকাক লগত লৈ বৰুণ শৰ্মাই ব্যাস সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে মুঠ ৯ গৰাকী কিশোৰী-যুৱতীক বাছি উলিয়ালে । সকলো সামাজিক বাধা আৰু অন্ধবিশ্বাসক নেওচি, প্ৰগতিশীল মানসিকতাৰ অভিভাৱকসকলে নিজৰ কন্যাক এই সাধনাত আগবঢ়াই দিলে ।
২০২৩ চনৰ ২০ জুলাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ’ল ব্যাস ওজাৰ প্ৰথমটো যুৱতীৰ দল । যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে দলটোৱে বহু বাধা-বিঘিনি, অপপ্ৰচাৰ আৰু কুৎসা ৰটনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । কিন্তু তাৰ মাজতো সমাজৰ এচাম প্ৰগতিশীল আৰু সংস্কৃতিপ্ৰেমী লোকে বৰুণ শৰ্মা, গকুল ডেকা আৰু যুৱতীকেইগৰাকীক সাহস আৰু উৎসাহ দি আগুৱাই লৈ গ’ল ।
সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা
সমাজৰ পুৰণি চিন্তাৰ বিপৰীতে গৈ অৱশেষত এই যুৱতীৰ দলটোৱে সমাজত নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ’ল । বিভিন্ন কাৰণত প্ৰথম অৱস্থাত তিনিগৰাকী যুৱতী দলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল যদিও বৰ্তমান ছগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ সাধনা অলপো থমকি ৰ'বলৈ দিয়া নাই ।
দলটোৰ সদস্যসকল
ওজা উপাসনা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দলটোত ডাইনাপালি হিচাপে আছে জীনাপ্ৰিয়ম শৰ্মা । পালি হিচাপে সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে জ্যোতিস্মিতা শৰ্মা, তৰালি শৰ্মা, কাব্যশ্ৰী শৰ্মা আৰু ধৰিত্ৰী শৰ্মাই ।
সকলো সামাজিক বাধা নেওচি ব্যাসপাৰাৰ দুৰ্গাপূজাৰ মণ্ডপৰ পৰাই এই ছোৱালীৰ ওজাপালি দলটোৱে নিজৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল । বিগত বৰ্ষত দলটোৱে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ‘ৰাজ্যিক কলা সংগম’ত ভাগ লৈ ‘ব্যাস ওজা’ শাখাত বিশেষ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।
কেৱল অসমতে নহয়, বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত অনুষ্ঠিত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় কলা সংগম’লৈ নিৰ্বাচিত হৈ এই ছোৱালীৰ দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাস ওজাপালি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ।
প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি বৰ্তমান কেৱল দৰঙতে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে এই দলটো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে, ২০২৩ চনত ব্যাস সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰম্ভ হোৱা এই অভিনৱ সাংস্কৃতিক বিপ্লৱে এতিয়া নিজৰ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি চাৰিওফালে অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ সুবাস বিলাই দিছে ।
লগতে পঢ়ক : ৮০-৯০ দশকৰ সেই প্লাষ্টিকৰ বাকচটো: হেৰাই যোৱা যুগক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা নগাঁৱৰ শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাৰ