ETV Bharat / entertainment

সমাজৰ বাধা নেওচি দৰঙত ৰচনা হ’ল ন-ইতিহাস: যুৱতীৰ দলৰ ‘ব্যাস ওজা’ চৰ্চা

অন্ধবিশ্বাস আৰু সংস্কাৰক প্ৰত্যাহ্বান ৷ সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল দৰঙৰ কন্যা ৷ ব্যাস ওজা বৰুণ শৰ্মাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷

Ma Parijati Byasini Ojapali: A Cultural Revolution by 6 Young Women of Darang
প্ৰথম মহিলা ওজাপালি দলৰ সৈতে প্ৰশিক্ষক বৰুণ শৰ্মা (Roopkar Cine Enterprise)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 11:37 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: সমাজৰ পুৰণি বাধা-নিষেধ নেওচি এদল যুৱতীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ পথেৰে আগবাঢ়িছে । লোকসংগীতৰ ধাৰাটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ ছয়গৰাকী যুৱতীয়ে একেলগে নিৰন্তৰ সাধনা চলাই গৈছে । দৰং জিলাৰ বিখ্যাত লোকসংগীত ‘ব্যাস ওজা’ৰ চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে এক নতুন অধ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এক অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।

নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰি এই যুৱতীসকলে গঠন কৰিছে এটা নতুন ওজাপালি দল । দলটোৰ নাম হৈছে ‘মা পাৰিজাতী ব্যাসিনী ওজাপালি’। ছিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেৱল যুৱতীৰ দ্বাৰা গঠিত এই ব্যাস ওজাপালি দলটোৱে সমাজলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।

Ma Parijati Byasini Ojapali: A Cultural Revolution by 6 Young Women of Darang
প্ৰথম মহিলা ওজাপালি দলৰ সৈতে প্ৰশিক্ষক বৰুণ শৰ্মা (Roopkar Cine Enterprise)

ব্যাস ওজাৰ সাধনা আৰু যুৱতীসকলৰ সফলতা

ব্যাস ওজাৰ আজীৱন সাধক, ব্যাসপাৰাৰ বৰুণ দেৱশৰ্মাৰ তত্ত্বাৱধানত সমাজৰ সকলো বাধা-নিষেধ নেওচি এই যুৱতীৰ দলটো আগবাঢ়ি গৈছে । প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ মাত্ৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে নিজৰ এলেকাৰ পৰিধি ভাঙি চৌদিশে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ব্যাস ওজা অসমৰ চহকী লোকসংস্কৃতিৰ এটি অনন্য আৰু অমূল্য সম্পদ । যুগ যুগ ধৰি দৰং জিলাৰ এচাম প্ৰচাৰবিমুখ শিল্পীৰ নিৰন্তৰ সাধনাই এই ওজাপালিক জীয়াই ৰাখিছে ।

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ছিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰা অঞ্চলৰ একাংশ নীৰৱ সাধকে কঠিন জীৱন-সংগ্ৰামৰ মাজতো দশকৰ পিছত দশক ধৰি ব্যাস ওজাৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে । জীৱনৰ সকলো ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি পূৰ্বপুৰুষে দি যোৱা এই মহান শিল্পকৰ্মক জীয়াই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে আজিও প্ৰাণপণে চেষ্টা চলাই আছে ।

Ma Parijati Byasini Ojapali: A Cultural Revolution by 6 Young Women of Darang
ব্যাসৰ ওজাপালিৰ নীৰৱ সাধক বৰুণ শৰ্মা (Roopkar Cine Enterprise)

সমাজৰ হেঙাৰ ভাঙি বৰুণ শৰ্মাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

অসমৰ এই লোকসংস্কৃতিক প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মাজত আগুৱাই নিবলৈ এচাম জ্যেষ্ঠ শিল্পীয়ে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ব্যাসপাৰাৰ ২নং ঘোঁৰাশাল গাঁৱৰ ব্যাস সংগীতৰ আজীৱন সাধক বৰুণ শৰ্মা ।

ব্যাস সংগীতৰ এগৰাকী সুনিপুণ ধাৰক-বাহক হিচাপে পৰিচিত বৰুণ শৰ্মাই প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাতত লৈছিল । তেওঁ ল’ৰাৰ সমান্তৰালকৈ ছোৱালীকো ব্যাস সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ দি এক নতুন উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছিল ।

সামাজিক বাধা আৰু প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ জয়

নতুনক আদৰি ল’বলৈ নোখোজা সমাজৰ একাংশ লোকে তেওঁৰ এই কাৰ্যত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছিল । যুগ যুগ ধৰি চলি অহা ব্যাস সংগীতৰ সাধনা ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে নানা যুক্তি দৰ্শাইছিল । কিন্তু বৰুণ শৰ্মা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল এই বাধাৰ ওচৰত হাৰ নামানি মহিলাৰ ওজাপালিৰ সমৰ্থনত থিয় হ’ল । তেওঁলোকে ওলোটাই যুক্তি দিলে— যদি দেৱী বা গোসাঁনীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্যাস সংগীতৰ সৃষ্টি আৰু প্ৰচলন হৈছে, তেনেহ’লে মহিলাই এই সংগীত সাধনা কৰাত বাধা ক’ত ?

৯ গৰাকী যুৱতীৰে নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি

অৱশেষত পালি গকুল ডেকাক লগত লৈ বৰুণ শৰ্মাই ব্যাস সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে মুঠ ৯ গৰাকী কিশোৰী-যুৱতীক বাছি উলিয়ালে । সকলো সামাজিক বাধা আৰু অন্ধবিশ্বাসক নেওচি, প্ৰগতিশীল মানসিকতাৰ অভিভাৱকসকলে নিজৰ কন্যাক এই সাধনাত আগবঢ়াই দিলে ।

২০২৩ চনৰ ২০ জুলাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ’ল ব্যাস ওজাৰ প্ৰথমটো যুৱতীৰ দল । যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে দলটোৱে বহু বাধা-বিঘিনি, অপপ্ৰচাৰ আৰু কুৎসা ৰটনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । কিন্তু তাৰ মাজতো সমাজৰ এচাম প্ৰগতিশীল আৰু সংস্কৃতিপ্ৰেমী লোকে বৰুণ শৰ্মা, গকুল ডেকা আৰু যুৱতীকেইগৰাকীক সাহস আৰু উৎসাহ দি আগুৱাই লৈ গ’ল ।

Ma Parijati Byasini Ojapali: A Cultural Revolution by 6 Young Women of Darang
পত্নীৰ সৈতে ব্যাসৰ ওজা বৰুণ শৰ্মা (Roopkar Cine Enterprise)

সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা

সমাজৰ পুৰণি চিন্তাৰ বিপৰীতে গৈ অৱশেষত এই যুৱতীৰ দলটোৱে সমাজত নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ’ল । বিভিন্ন কাৰণত প্ৰথম অৱস্থাত তিনিগৰাকী যুৱতী দলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল যদিও বৰ্তমান ছগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ সাধনা অলপো থমকি ৰ'বলৈ দিয়া নাই ।

দলটোৰ সদস্যসকল

ওজা উপাসনা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দলটোত ডাইনাপালি হিচাপে আছে জীনাপ্ৰিয়ম শৰ্মা । পালি হিচাপে সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে জ্যোতিস্মিতা শৰ্মা, তৰালি শৰ্মা, কাব্যশ্ৰী শৰ্মা আৰু ধৰিত্ৰী শৰ্মাই ।

সকলো সামাজিক বাধা নেওচি ব্যাসপাৰাৰ দুৰ্গাপূজাৰ মণ্ডপৰ পৰাই এই ছোৱালীৰ ওজাপালি দলটোৱে নিজৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল । বিগত বৰ্ষত দলটোৱে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ‘ৰাজ্যিক কলা সংগম’ত ভাগ লৈ ‘ব্যাস ওজা’ শাখাত বিশেষ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।

কেৱল অসমতে নহয়, বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত অনুষ্ঠিত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় কলা সংগম’লৈ নিৰ্বাচিত হৈ এই ছোৱালীৰ দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাস ওজাপালি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ।

প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি বৰ্তমান কেৱল দৰঙতে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে এই দলটো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে, ২০২৩ চনত ব্যাস সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰম্ভ হোৱা এই অভিনৱ সাংস্কৃতিক বিপ্লৱে এতিয়া নিজৰ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি চাৰিওফালে অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ সুবাস বিলাই দিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৮০-৯০ দশকৰ সেই প্লাষ্টিকৰ বাকচটো: হেৰাই যোৱা যুগক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা নগাঁৱৰ শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাৰ

TAGGED:

মা পাৰিজাতী ব্যাসিনী ওজাপালি
ব্যাস ওজা বৰুণ শৰ্মা
মহিলা ব্যাস ওজাপালি দল
অসমৰ ব্যাস ওজাপালি
REVOLUTION OF ASSAMESE FOLK MUSIC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.