ETV Bharat / entertainment

“সপোনবোৰ সঁচাকৈয়ে পূৰণ হয়!”: KBC ১৮-ৰ ছেটত অমিতাভ বচ্চনক লগ পাই আৱেগিক হৈ পৰিল বক্সাৰ লাভলীনা

কেবিচিৰ মঞ্চত জিলিকিল অসমৰ সংস্কৃতি! অমিতাভ বচ্চনক গামোচা পিন্ধালে অলিম্পিয়ান লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে ৷

Lovlina Borgohain meets Amitabh Bachchan on KBC stage: Gifts Assamese gamucha monument of one horned rhino
বিগ বীৰ কাষত লাভলীনা: KBC-ৰ ছেটত জিলিকিল অসমৰ গামোচা (Photo : Lovlina Borgohain Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । অসমৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী তথা তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে জনপ্ৰিয় কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'কৌন বনেগা কড়োৰপতি'ৰ ছেটত বলীউডৰ শ্বেহেনশ্বাহ অমিতাভ বচ্চনক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এই সাক্ষাৎকাৰত লাভলীনাই বচ্চনক অসমৰ পৰম্পৰাগত গামোচা আৰু এশিঙীয়া গড়ৰ এটা স্মাৰক প্ৰদান কৰি সন্মান জনায় ৷ গামোচা আৰু এশিঙীয়া গড় ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক । ইয়াৰ জৰিয়তে লাভলীনাই অসমৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক অতি সুন্দৰভাৱে বিশ্বদৰবাৰত তুলি ধৰে ।

২০২৬ চনত স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰাৰ পিছত, বিজয়ী খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু ঝাণ্ডু কুমাৰে জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটী গেম শ্ব’ 'কৌন বনেগা কড়োৰপতি ছিজন ১৮' ৰ হট চিটত বহে । অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তসমূহ স্মৰণ কৰে ।

অনুষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক তথা কিংবদন্তী অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁলোকে নিজৰ সাধাৰণ তথা সংগ্ৰামী আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ স্মৰণ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও লাভলীনা আৰু ঝাণ্ডুৱে উল্লেখ কৰে যে, কমনৱেলথ গেমছৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই সফলতাবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে কেৱল এক বিজয় নহয়, বৰঞ্চ এক ডাঙৰ দায়িত্বহে ।

মহাতাৰকা অমিতাভ বচ্চনে বিজয়ী খেলুৱৈ দুগৰাকীক সুধিছিল, "যেতিয়া আপোনালোক তাত বিজয়ৰ মঞ্চত থিয় হৈ থাকে আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ওপৰলৈ গৈ থাকে, লগতে তাত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি উঠে, তেনে পৰিস্থিতিত মনলৈ কেনেধৰণৰ ভাব বা আৱেগ আহে ?"

দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ অপাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰি কমনৱেলথ বক্সাৰ লাভলীনাই কয়, "ছাৰ, এয়া বহুত গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, অৰ্থাৎ এইয়া ইমানেই বিশেষ যে ইয়াক কথাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ।" বক্সিঙৰ ৭৫ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে ৷

কমনৱেলথ পেৰা পাৱাৰলিফ্টাৰ ঝাণ্ডু কুমাৰেও প্ৰকাশ কৰে যে, সেই বিশেষ মুহূৰ্তটোত তেওঁৰ জীৱনৰ সকলো সংগ্ৰাম চকুৰ সমুখত ভাঁহি উঠিছিল । তেওঁ পুৰণি দিনবোৰ মনত পেলাই কয়, "ছাৰ, এনেকুৱা লাগে যেন অতীতত আমি যিমান দুখ-কষ্ট সহ্য কৰিছিলোঁ, সেই সকলোবোৰৰ বিনিময়ত আজি আমি সুখ বিচাৰি পালোঁ ।"

আনহাতে এই সাক্ষাতৰ ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি বক্সাৰগৰাকীয়ে নিজৰ উছাহ প্ৰকাশ কৰে আৰু লিখে, “সপোনবোৰ সঁচাকৈয়ে পূৰণ হয় !” ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ লিখা টোকাটো এনেধৰণৰ আছিল, "কিছুমান সপোন বহু বছৰ ধৰি আমাৰ বুকুত মনে মনে জীয়াই থাকে, মাথোঁ সঁচা হোৱাৰ সঠিক সময়লৈ বাট চাই । ❤️আজি শৈশৱৰ এক অতি সুন্দৰ সপোন পূৰণ হ’ল—অমিতাভ বচ্চন ছাৰক লগ পোৱাৰ।আপোনাক সমুখত দেখাটো মোৰ বাবে কেৱল এটা সাধাৰণ সাক্ষাৎ নহয়, বৰঞ্চ এক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা চিৰস্মৰণীয় মুহূৰ্ত। 🙏✨সপোনবোৰ সঁচাকৈয়ে পূৰণ হয়! ❤️@amitabhbachchan ছাৰ 🙏🏼"

'কৌন বনেগা কড়োৰপতি ছিজন ১৮' সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ নিশা ৯:০০ বজাত কেৱল ছনী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেলিভিছন আৰু ছনী লিভত সম্প্ৰচাৰিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : জয়া বচ্চনৰ ভয়ত হেডফোন লগাই খেল চাই অমিতাভ-অভিষেকে !

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোহাঁই KBC
অমিতাভ বচ্চন আৰু লাভলীনা
অসমৰ গামোচা কেবিচি
লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সাৰ
LOVLINA BORGOHAIN KBC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.