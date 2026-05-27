খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ কাৰ্বি ছবি ‘লৱ ইউ মেছি’লৈ গোলকীয় সমাদৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ নতুন চমক ৷ বিশ্বজুৰি চৰ্চিত অসমৰ কাৰ্বি ছবি ‘লৱ ইউ মেছি’, শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত এটি শিশুৰ সপোনৰ কাহিনী ৷

Love You Messi: Global Acclaim for Upcoming Karbi Language Film
লৱ ইউ মেছি: বিশ্বজুৰি চৰ্চিত কাৰ্বি ছবি আৰু খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ চিনেমা যাত্ৰা
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 3:56 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে অসমৰ কাৰ্বি ভাষাৰ এখন বোলছবিয়ে, নাম ‘লৱ ইউ মেছি’ ৷ বিশেষভাৱে সক্ষম ল’ৰা এজনৰ সপোনৰ আধাৰত এই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়ে ৷ খঞ্জন কিশোৰ নাথ ছবিখনৰ পৰিচালকৰ দায়িত্বত আছে ৷

অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল খঞ্জন কিশোৰ নাথ আৰু ফুটবল খেলৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো বিশেষ ধাউতি নাছিল । কিন্তু তেওঁৰ যিবোৰ বন্ধু এই খেলবিধৰ প্ৰতি অত্যন্ত আকৰ্ষিত আছিল, তেওঁলোকৰ শৈশৱৰ স্মৃতিৰ পৰাই তেওঁ এই ছবিখনৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে । গাঁৱৰ পথাৰত আৰু ধূলিময় ৰাস্তাত বন্ধুবোৰক খেলুৱৈ ৰূপত দেখাৰ পিছত তেওঁ তেওঁলোকৰ অপূৰ্ণ সপোনবোৰ অনুভৱ কৰিছিল । এই আৱেগ আৰু অনুভূতিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এতিয়া তেওঁ এই নতুন চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছে ৷

ৰুৰা ৰুৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মিত খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ আগন্তুক কাৰ্বি ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰ 'লৱ ইউ মেছি' (Love You Messi) ৰ কাহিনীভাগ আঠ বছৰীয়া ল’ৰা 'ৰং'ক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ এক দুৰ্গম পাহাৰীয়া গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰং হৈছে লিয়নেল মেছিৰ এজন ডাঙৰ অনুৰাগী । ফুটবল খেলৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ আকৰ্ষণৰ বাবে সি ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ টিভিত খেল চাই, মেছিৰ ছবি সংগ্ৰহ কৰে আৰু এটা বাটৰ কুকুৰ পোৱালিৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলে, যাৰ নাম সি ৰাখে 'টুং টুং'।

কাহিনীটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ লয় যেতিয়া ৰঙে জানিব পাৰে যে মেছিয়ে মুম্বাইত এখন প্ৰীতি মেচ খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিব । এই যাত্ৰাটো ল’ৰাটোৰ বাবে অতি দূৰণিৰ হ’লেও ই তাৰ মনত এক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে । অৱশ্যে পৰিচালক নাথে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই চলচ্চিত্ৰখন কেৱল ফুটবল বা মেছিৰ ওপৰত আধাৰিত নহয়; বৰঞ্চ ই এজন শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত শিশুৰ আৱেগিক জগত, তাৰ কল্পনা আৰু তাৰ একান্ত ব্যক্তিগত পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰি বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ হেঁপাহকহে তুলি ধৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, কাঁ চলচ্চিত্ৰ বজাৰৰ ভাৰতীয় পেভিলিয়নত হোৱা আলোচনাৰ পিছত, যুক্তৰাজ্যৰ হংকং মূলৰ সৃষ্টিশীল প্ৰযোজক হিউ মেন চান এই প্ৰজেক্টটোৰ সৈতে কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হিচাপে জড়িত হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে চলচ্চিত্ৰখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক বিশেষ গতি লাভ কৰিছে । তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰত ছবিখনৰ বিশ্বব্যাপী বিক্ৰী, চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰণনীতি আৰু বিতৰণৰ দিশসমূহ তদাৰক কৰিব । নিজেই এজন মেছিৰ অনুৰাগী চানে কয় যে, ছবিখনৰ সাৰ্বজনীন আৱেগিক আকৰ্ষণৰ বাবেই ই হংকং আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ দৰ্শকৰ মাজতো গভীৰভাৱে সমাদৃত হ’ব ।

পৰিচালক নাথে উল্লেখ কৰে যে, এই যুটীয়া সহযোগিতাই কাহিনীটোক অধিক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে, চলচ্চিত্ৰখনৰ বিষয়বস্তুৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ফুটবল প্ৰেমীসকলক একগোট কৰিব পাৰিব । তেওঁ এই কথাও জোৰ দি কয় যে, ছবিখনৰ মূল আৱেগিক সৌন্দৰ্য ইয়াৰ সৰলতাৰ মাজতহে নিহিত হৈ আছে ।

এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে মুক্তি পোৱা 'লষ্ট পাথ' (Lost Path) চলচ্চিত্ৰখনৰ পিছত, পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথ আৰু প্ৰযোজক ৰঞ্জিত টেৰণৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মিত 'লৱ ইউ মেছি' হৈছে দ্বিতীয়খন কাৰ্বি ভাষাৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি । বিগত ডিচেম্বৰ মাহত মেছিয়ে যেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল, সেই সময়ছোৱাতে এই চলচ্চিত্ৰখনৰ কিছু অংশৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা হৈছে । এই বছৰৰ শেষৰ ফালে ছবিখনৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

পৰিচালকজনৰ জন্মস্থান কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই কাহিনীটোত পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ ছন্দক ছবিখনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । নাথে বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি, এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কাহিনীৰ ভিন্ন মেজাজ আৰু অৰ্থৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে ৷

মুখ্য চৰিত্ৰ 'ৰং'ৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, তাৰ সৰলতা, মৰম-স্নেহ, মানসিক আঘাত আৰু অৱশেষত এখন অচিনাকি চহৰলৈ কৰা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে এই চলচ্চিত্ৰখনে মানুহৰ আশা-আকাংক্ষা, বন্ধুত্ব আৰু মানসিক দৃঢ়তাৰ দৰে বিষয়সমূহক অন্বেষণ কৰিছে । শেষত, পৰিচালক নাথে এই সমগ্ৰ প্ৰজেক্টটোক মানুহৰ সপোনবোৰৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে অভিহিত কৰিছে; বিশেষকৈ সেইবোৰ সপোন, যিবোৰ অপূৰ্ণ হৈ থকাৰ পিছতো মানুহৰ জীৱনক এক নতুন ৰূপ দিয়ে ।

পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথে তেওঁৰ চুটি ছবি 'কাচিচিনিথু' (Kachichinithu - দ্য বয় উইথ এ গান) ৰ বাবে ২০২০ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত 'ৰজত কমল' লাভ কৰিছিল । তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গণ সংযোগ বিষয়ত এম.ফিল ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে মুম্বাইৰ 'জি ইনষ্টিটিউট অফ মিডিয়া আৰ্টছ' ৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এজন দক্ষ পৰিচালক ।

