চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰত ৰাজ-ছিমৰণৰ মূৰ্তি, লণ্ডন পালেগৈ শ্বাহৰুখ-কাজল

লণ্ডনৰ চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰত চিনেমাৰ কিংবদন্তীৰ সৈতে থিয় হৈছে ৰাজ-ছিমৰণৰ মূৰ্তি ৷ শ্বাহৰুখ-কাজলে উন্মোচন কৰে এই মূৰ্তি, প্ৰথম ভাৰতীয় ছবি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্তি ৷

London's Scenes in the Square expands its iconic film statue trail as SRK and Kajol unveil DDLJ's Raj-Simran
লণ্ডন পালেগৈ শ্বাহৰুখ-কাজোল (Photo: ANI)
Published : December 5, 2025 at 7:32 PM IST

হায়দৰাবাদ: ১৯৯৫ চনৰ ছবি দিলৱালে দুলহনিয়া লে জায়েংগে (ডি ডি এল জে)ৰ আইকনিক চৰিত্ৰ ৰাজ আৰু ছিমৰণৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিবলৈ লণ্ডনত পুনৰ একত্ৰিত হ’ল বলীউডৰ অনস্ক্ৰীণ ৰোমাণ্টিক যুটি শ্বাহৰুখ খান আৰু কাজল ৷ এই মূৰ্তি লেইচেষ্টাৰ স্কোৱাৰত "চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰ" ৰাজহুৱা কলা শাখাত স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ডি ডি এল জে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰ হৈছে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ভাস্কৰ্য শিল্প, য’ত দৰ্শকে কিছুমান অতি প্ৰিয় চৰিত্ৰ ওচৰৰ পৰা চাব পাৰে । অতি চিনাকি ক্লাছিক চৰিত্ৰসমূহে ইয়াত প্ৰাণ পাই উঠে, প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰকে ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিৰে ইয়াত অমৰ কৰা হৈছে ৷ কিছুমান মূৰ্তি আনকি সন্ধিয়া চিনেমাৰ অনুভৱৰ বাবে আলোকিতও হয় ।

চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰে চিনেমাৰ এক শতিকাৰ আইকনসমূহক উদযাপন কৰে । এশ বছৰৰো অধিক পুৰণি আৰু আইকনিক ছবি আৰু তাৰকাৰে সমৃদ্ধ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা শ্বাহৰুখ-কাজোল অভিনীত ছবি ডি ডি এল জে শেহতীয়াকৈ পুৰণি আইকনসকলৰ সৈতে ইয়াত যোগদান কৰে । ই বাহিৰত ডি ডি এল জেৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বহু কথাই কয় ।

হাৰ্ট অফ লণ্ডন বিজনেছ এলায়েন্সৰ কমিশ্যনেৰে নিৰ্মিত এই মূৰ্তিয়ে পৰিচালক আদিত্য চোপ্ৰাৰ ১৯৯৫ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিখনৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । চলিত বছৰৰ অক্টোবৰত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এই ছবিখন এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত ভাৰতীয় ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সফল আৰু প্ৰভাৱশালী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

উন্মোচন অনুষ্ঠানৰ সময়ত শ্বাহৰুখ খান আৰু কাজোলে ছবিখনৰ চিগনেচাৰ প’জ পুনৰ সৃষ্টি কৰে । ক’লা চুট পিন্ধি শ্বাহৰুখে সাগৰীয় নীলা ৰঙৰ শাৰী পিন্ধা কাজলৰ কাষত থিয় হৈ ছিমৰণৰ স্মৃতিবোৰ ঘূৰাই আনে । অনলাইনযোগে অনুৰাগীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তটো শ্বেয়াৰ কৰি শ্বাহৰুখ খানে ইনষ্টাগ্ৰামত লেষ্টাৰ স্কোৱাৰৰ ভিজুৱেল পোষ্ট কৰি লিখিছে, "বড়ে বড়ে দেশো মে, এইছি চোটি চোটি বাতে হোতি ৰেহতি হে, চেনোৰিটা !"

তেওঁ আৰু কয়, "আজি লণ্ডনৰ লেইচেষ্টাৰ স্কোৱাৰত ৰাজ আৰু ছিমৰণৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰি দিলৱালে দুলহানিয়া লে জায়েংগে (ডি ডি এল জে)ৰ ৩০ বছৰ উদযাপন কৰি ৰোমাঞ্চিত হৈছো । অবিশ্বাস্যভাৱে আনন্দিত যে ডি ডি এল জে হৈছে প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি যিয়ে চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰ ট্ৰেইলত প্ৰতিমূৰ্তিৰে সন্মানিত হৈছে । এইটো সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ সকলোকে ডাঙৰ ধন্যবাদ । আপুনি লণ্ডনত থাকিলে ৰাজ আৰু ছিমৰনক লগ কৰিবলৈ আহক… আমি আপোনাক ডিডিএলজেৰ সৈতে অধিক স্মৃতি গঢ়ি তোলা দেখি ভাল পাম…"

ইফালে, প্ৰডাকশ্যন হাউচ যশৰাজ ফিল্মছে ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, “লণ্ডনৰ লেইচেষ্টাৰ স্কোৱাৰত গৌৰৱেৰে থিয় হৈ থকা ৰাজ এণ্ড ছিমৰণৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ দৃশ্য । তাত সন্মানিত হোৱা প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি হিচাপে ডি ডি এল জে, আমাৰ দল আৰু বিশ্বৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এইটো এক অপৰিসীম গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।"

১৯৯৫ চনত ৪ কোটি টকাৰ সামান্য বাজেটত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনে বিশ্বজুৰি ৯০ কোটি টকাৰ ওপৰত উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু পিছলৈ জীৱনজোৰা সংগ্ৰহত ১০২.৫ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছিল । ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসত আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিন চলা চিনেমা হিচাপে অভিলেখ গঢ়িছে এই ছবিখনে, য’ত মুম্বাইৰ মাৰাঠা মন্দিৰত দশক দশক ধৰি দৈনিক ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন চলিছিল আৰু ২০১৪ চনত একেৰাহে ১০০০ সপ্তাহজুৰি চলিছিল ।

গ্ল’বেল ফ্ৰণ্টত ডি ডি এল জে কেৱল তিনিখন হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম, যাক '1001 Movies You Must See Before You Die' ত স্থান দিয়া হৈছে । ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ শীৰ্ষ ভাৰতীয় ছবিৰ তালিকাত ইয়াৰ স্থান দ্বাদশ আৰু এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত ১০০০ খন শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বি এফ আই চাইট এণ্ড চাউণ্ডৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ছবিখন ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

