অস্কাৰ ২০২৬ ৰ বিজয়ীসকলৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা

অস্কাৰ ২০২৬ ৰ বিজয়ীসকলৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা
অস্কাৰ ২০২৬
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 9:39 AM IST
৯৮ সংখ্যক বাৰ্ষিক একাডেমী এৱাৰ্ডছ ডলবী থিয়েটাৰ, লছ এঞ্জেলেছত অনুষ্ঠিত হয় । হলীউডৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভাৱান শিল্পীসকল একেখন ছাঁদৰ তলত একত্ৰিত হৈ চিনেমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠতাক সন্মান জনায় ৷ এই বৰ্ষত ভাৰতৰ বাবে উল্লাস কৰিব পৰাকৈ কিবা আছিল নেকি জানো আহক-
উল্লেখ্য যে, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ এই বৰ্ষৰ ঘোষিকা হিচাপে উপস্থিত থাকে আন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে ৷
LIVE FEED
শ্ৰেষ্ঠ ছবি
- ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ (WINNER)
- বুগোনিয়া
- মাৰ্টী চুপ্ৰীম
- চিনাৰ্ছ
- এফ1 (F1)
- ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
- চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু
- হেমনেট
- ট্ৰেইন ড্ৰীমছ
- ছিক্ৰেট এজেণ্ট
Last Updated : March 16, 2026 at 9:39 AM IST