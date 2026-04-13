স্তব্ধ হ’ল এটি যুগ: ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে আবৃত কিংবদন্তি আশা ভোছলেৰ নশ্বৰ দেহ: বাসগৃহত গুণমুগ্ধৰ শেষ শ্ৰদ্ধা

স্তব্ধ হ’ল এটি যুগ: ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে আবৃত কিংবদন্তি আশা ভোছলেৰ নশ্বৰ দেহ: বাসগৃহত গুণমুগ্ধৰ শেষ শ্ৰদ্ধা
মুম্বাই : কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোছলেৰ শেষকৃত্য সোমবাৰে বিয়লি শিৱাজী পাৰ্কত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব । ৯২ বছৰীয়া এইগৰাকী মহান গায়িকাই তেওঁৰ কালজয়ী গীতৰ জৰিয়তে সাতটাতকৈও অধিক দশক ধৰি সংগীতৰ জগতত ৰাজত্ব কৰিছিল ।
বিগত শনিবাৰে বুকুৰ সংক্ৰমণৰ বাবে গায়িকাগৰাকীক ব্ৰীচ কেণ্ডী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । দেওবাৰে চিকিৎসকে জনোৱা মতে, একাধিক অংগ বিকল হোৱাৰ (multi-organ failure) ফলত 'সুৰৰ ৰাণী'গৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । সোমবাৰে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ লোৱাৰ পাৰেলস্থিত বাসগৃহলৈ নিয়া হয় আৰু তাতেই সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰকাসকললৈকে সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ছলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, ৰজনীকান্ত, জুনিয়ৰ এনটিআৰৰ লগতে সংগীত জগতৰ বহু দ্বিগ্গজ শিল্পীয়ে তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
মুম্বাই : কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোছলেৰ শেষকৃত্য সোমবাৰে বিয়লি শিৱাজী পাৰ্কত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব । ৯২ বছৰীয়া এইগৰাকী মহান গায়িকাই তেওঁৰ কালজয়ী গীতৰ জৰিয়তে সাতটাতকৈও অধিক দশক ধৰি সংগীতৰ জগতত ৰাজত্ব কৰিছিল ।
বিগত শনিবাৰে বুকুৰ সংক্ৰমণৰ বাবে গায়িকাগৰাকীক ব্ৰীচ কেণ্ডী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । দেওবাৰে চিকিৎসকে জনোৱা মতে, একাধিক অংগ বিকল হোৱাৰ (multi-organ failure) ফলত 'সুৰৰ ৰাণী'গৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । সোমবাৰে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ লোৱাৰ পাৰেলস্থিত বাসগৃহলৈ নিয়া হয় আৰু তাতেই সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰকাসকললৈকে সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ছলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, ৰজনীকান্ত, জুনিয়ৰ এনটিআৰৰ লগতে সংগীত জগতৰ বহু দ্বিগ্গজ শিল্পীয়ে তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
চকুপানীৰে বিদায়
চকুপানীৰে বিদায় জনোৱা হৈছে প্ৰিয় গায়িকাক । তেওঁৰ অন্তিম যাত্ৰাত প্ৰিয় শিল্পীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ৰাজপথত জনসাধাৰণৰ বিশাল সোঁত বৈছে । ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে অগণিত অনুৰাগীৰ ভিৰ । সকলোৱে সমস্বৰে শ্লোগান দিছে— "অমৰ ৰহে, অমৰ ৰহে.. আশা টাই অমৰ ৰহে.." (অমৰ হওক, অমৰ হওক, আশা টাই অমৰ হওক)। জনতাৰ কণ্ঠত নিৰন্তৰ প্ৰতিধ্বনি হৈছে— "জব তক সূৰজ, চান্দ ৰহেগা, আশা টাই কা নাম ৰহেগা.." (যেতিয়ালৈকে সূৰ্য-চন্দ্ৰ থাকিব, আশা টাইৰ নাম জিলিকি থাকিব)।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Mortal remains of legendary singer Asha Bhosle being taken for last rites at the Shivaji Park Crematorium — ANI (@ANI) April 13, 2026
মহাপ্ৰস্থানৰ পথত...
কিংবদন্তি শিল্পীগৰাকীলৈ জনোৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিছে । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আশা ভোছলেৰ নশ্বৰ দেহ লৈ এতিয়া শিৱাজী পাৰ্কৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে । শিল্পীগৰাকীৰ শেষ যাত্ৰাৰ বাহনখন বগা আৰু হালধীয়া ফুলেৰে অতি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Mortal remains of legendary singer Asha Bhosle being taken for last rites at the Shivaji Park Crematorium — ANI (@ANI) April 13, 2026
অভিনেত্ৰী মুমতাজে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে
প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী মুমতাজে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি এক আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । মুমতাজে এটি ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে য’ত তেওঁক ১৯৭৩ চনৰ 'লোফাৰ' ছবিৰ বিখ্যাত গান 'কোই চহৰী বাবু'ৰ তালে তালে নাচি থকা দেখা গৈছে । এই গীতটো আশা ভোছলেৰ কণ্ঠত আছিল আৰু পৰ্দাত মুমতাজে অভিনয় কৰিছিল । ভিডিঅ’টোৰ কেপশ্বনত মুমতাজে লিখিছে যে, আশা ভোছলেৰ গীতসমূহে তেওঁৰ অভিনয়ত এনেদৰে প্ৰাণ আৰু আৱেগৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল, যাৰ বৰ্ণনা শব্দৰে কৰা অসম্ভৱ । এই জনপ্ৰিয় যুটীটোৰ কেইটামান অতি সফল গীত হ’ল— 'দুনীয়া মে লোগো কো', 'লে জায়েংগে লে জায়েংগে' আৰু 'মতিৱো’ কি লড়ী হুঁ মে'।
শেষ যাত্ৰাত অভিনেত্ৰী হেলেন
গায়িকা আশা ভোছলেৰ শেষ যাত্ৰাত অভিনেত্ৰী হেলেনে ৰঙা আৰু বগা ফুল হাতত লৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । আশা ভোছলে আৰু হেলেনৰ জুটিয়ে বলীউডক বহুকেইটা চিৰসেউজ কাবাৰেট (Cabaret) আৰু আইটেম গীত উপহাৰ দিছে । এই জনপ্ৰিয় যুটীটোৰ কেইটামান উল্লেখনীয় গান হ’ল— ‘কাৰাভান’ ছবিৰ ‘পিয়া তু আব তো আজা...’, ‘ইন্তেকাম’ৰ ‘আ জানে জান...’, ‘ডন’ ছবিৰ ‘য়ে মেৰা দিল...’ আৰু ‘তিচৰী মঞ্জিল’ৰ ‘অ’ হাছিনা জুলফনৱালী...’।
তেওঁলোকে একেলগে ২৭০টাতকৈও অধিক গানত কাম কৰিছে, যিবোৰ আজিও শ্ৰোতাৰ মাজত সমানেই জনপ্ৰিয় । তেওঁলোকৰ বেছিভাগ গানৰে সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল আৰ. ডি. বৰ্মন আৰু অ’ .পি. নায়াৰে । এই তালিকাত ‘অনামিকা’ ছবিৰ ‘আজ কি ৰাত কই আনে কো হে...’ আৰু ‘তালাচ’ ছবিৰ ‘কৰ লে প্যাৰ’ৰ দৰে গানবোৰো অন্তৰ্ভুক্ত হয় । এই কালজয়ী গানবোৰৰ জৰিয়তে আশা ভোছলেৰ কণ্ঠ আৰু হেলেনৰ নৃত্যই বলীউডত এক বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল ।
VIDEO | Actor Helen pays his final respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্রিকেট তাৰকা ব্রেট লিৰ পোষ্ট
অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্রিকেট তাৰকা ব্রেট লিয়ে সমাজিক মাধ্যমত কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ সৈতে কটোৱা কিছু স্মৃতিৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে । "২০০৬ চনত আশা ভোছলেৰ সৈতে 'You're the One for Me' গানটো লিখা আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছিল । এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে মই সদায় গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম । মোৰ মনত আটাইতকৈ বেছি সাঁচ বহুৱাই যোৱা কথাটো কেৱল তেওঁৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভাই নহয়—বৰঞ্চ তেওঁৰ অপৰিসীম দয়া আৰু নম্ৰতাহে । জীৱনত ইমান বৃহৎ সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতো তেওঁ যি আন্তৰিকতা আৰু উদাৰতাৰে নিজক দাঙি ধৰিছিল, সেয়া সঁচাকৈয়ে বিস্ময়কৰ ।"
ৰিতেশ দেশমুখৰ শেষ শ্ৰদ্ধা
মুম্বাইত কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অভিনেতা ৰিতেশ দেশমুখে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
#WATCH | Maharashtra | Actor Riteish Deshmukh paid his last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.— ANI (@ANI) April 13, 2026
Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai.
নাতিনীয়েক জানাইক সান্ত্বনা
অভিনেত্ৰী টাব্বুৱে আশা ভোছলেৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত নাতিনীয়েক জানাইক সান্ত্বনা দিয়ে । শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জানাইক সাৱটি ধৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । একেদৰে শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু পত্নী অঞ্জলীয়েও জানাইৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকক সাহস যোগায় । সোমবাৰে আশা ভোছলেৰ বাসগৃহত তেওঁৰ বন্ধু তথা সহকৰ্মীসকলৰ ভিতৰত সংগীত পৰিচালক এ.আৰ. ৰহমান আৰু অভিনেত্ৰী আশা পাৰেকো উপস্থিত থাকে ।
VIDEO | Mumbai: Actor Tabu gets emotional as she arrives to pay tribute to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Grande, Lower Parel. She hugs and consoles Zanai Bhosle, granddaughter of Asha Bhosle.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
অন্তিম যাত্ৰাত সংগীত শিল্পী নীতিন মুকেশ
আশাজীৰ অন্তিম যাত্ৰাত শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ উপস্থিত সংগীত শিল্পী নীতিন মুকেশ আৰু অভিনেতা নীল নীতিন মুকেশ ।
VIDEO | Actor Neil Nitin Mukesh and singer Nitin Mukesh arrive at legendary singer Asha Bhosle's residence to pay their final respects in Mumbai.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
জাতীয় পতাকাৰে আৱৰণ দি সন্মান
মুম্বাইৰ বাসভৱনত কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোছলেৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহটো জাতীয় পতাকাৰে আৱৰণ দি সন্মান জনোৱা হয় ।
আশা ভোছলেৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন
শিৱসেনা (ইউবিটি)ৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ ঠাকৰেয়ে তেওঁৰ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে মুম্বাইৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
VIDEO | Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray along with wife and son pay final respects to legendary singer Asha Bhosle at her Mumbai residence.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
