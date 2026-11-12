ছেৰকাৱনত আৰম্ভ তিনিদিনীয়া 'লেইটলাংপুই সংগীত মহোৎসৱ'
১১ নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে 'লেইটলাংপুই সংগীত মহোৎসৱ ২০২৬'। কি কি কাৰ্যসূচী আছে এই অনুষ্ঠানত ?
Published : November 12, 2026 at 4:36 PM IST
আইজল: মিজোৰামৰ চহকী সংগীত ঐতিহ্য আৰু সমসাময়িক সৃজনশীল প্ৰতিভাক বিশ্ববাসীৰ ওচৰত জিলিকাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰৰ পৰা লুংলেইৰ ছেৰকাৱনস্থিত লেনা ষ্টেডিয়ামত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 'লেইটলাংপুই সংগীত মহোৎসৱ ২০২৬' আৰম্ভ হৈছে ।
'মিউজিক কামছ হোম টু ছেৰকাৱন' শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে আয়োজিত এই মহোৎসৱে সংগীতজ্ঞ, স্বতন্ত্ৰ বেণ্ড, সাংস্কৃতিক প্ৰেমী, উদ্যোগী আৰু পৰ্যটকসকলক একেখন মঞ্চত একত্ৰিত কৰিছে ।
আধুনিক মিজো সংগীতৰ ইতিহাসৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত ছেৰকাৱনলৈ এই মহোৎসৱৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে সাংস্কৃতিক বিনিময়, পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ আৰু স্থানীয় অৰ্থনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰালয় আৰু মিজোৰাম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত তথা 'বিবিএনিমেলছ'ৰ সহযোগত ১১ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৩ নৱেম্বৰলৈ এই মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে । আধুনিক মিজো সংগীতৰ বিৱৰ্তনৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত ছেৰকাৱনলৈ এই মহোৎসৱৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে এক বিশেষ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
ছেৰকাৱন ছিকুলত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'ছেৰকাৱন কনচাৰ্ট'-এ মিজোৰামত লাইভ সংগীত আৰু কনচাৰ্ট সংস্কৃতিৰ বিকাশত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল । এই ঐতিহাসিক স্থানত মহোৎসৱৰ পুনৰায় আয়োজনে মিজো সংগীতৰ পৰম্পৰা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ মাজত এক সুন্দৰ সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মিজোৰামৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পু লালংঘিংলোভা মাৰে কয়,"সংগীত মিজোৰামৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু আমাৰ সংগীত যাত্ৰাৰ কাহিনীত ছেৰকাৱনৰ এক বিশেষ স্থান আছে । লেইটলাংপুই সংগীত মহোৎসৱক পুনৰ ছেৰকাৱনলৈ ঘূৰাই অনাটো কেৱল এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ই নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ কৰা, আমাৰ লোকসকলৰ প্ৰতিভাক উদযাপন কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ এক প্ৰয়াস ।"
তিনিদিনীয়া এই মহোৎসৱত বিভিন্ন ধাৰা আৰু প্ৰজন্মৰ প্ৰতিষ্ঠিত তথা উদীয়মান মিজো শিল্পীসকলে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে । প্ৰথম দিনাৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীৰ পাছত ডেবোৰাহ ৰাল্টে, চিটি ট্লুৱাংটিয়া, বেঞ্জামিন চুম, ফেংগা, চাংতেই খুপটং, ডেভিদ ডাৰ্লং, লিল কিকি আৰু ইভেনফ্ল'ই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।
মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত 'লেইটলাংপুই সংগীত মহোৎসৱ বেণ্ড প্ৰতিযোগিতা'ত আইজল, লুংলেই, নাগালেণ্ড আৰু অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মুঠ ১০টা চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ বেণ্ডে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰতিটো বেণ্ডক বিচাৰক আৰু দৰ্শকৰ সন্মুখত নিজৰ সংগীত প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰায় ২০ মিনিটকৈ সময় দিয়া হয় । এই অনুষ্ঠানত ২০২৪ চনৰ বিজয়ী 'ছৰ্ডটিউন', অতিথি বেণ্ড হিচাপে 'এভোৰা ৰেকৰ্ডছ' আৰু ২০২৫ সংস্কৰণৰ বিজয়ী 'নট'-এও অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।
অন্তিম দিনা পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ লগতে আৰএনজেডএক্স, ডিংটিয়া গুইটে, ছাকা, ছেৰকাৱন বেণ্ড, ৰোখুমবেউ, জোহান, ইয়ৰ ছুইটেষ্ট মেম’ৰিজ, ৰুৱাটপুই আৰু ট্ৰাউট্ৰেক্সে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব । তিনিদিনীয়া এই সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ সামৰণি আতচবাজী প্ৰদৰ্শনেৰে পৰিব ।
সংগীতানুষ্ঠানৰ উপৰি এই মহোৎসৱত খাদ্য আৰু পানীয়ৰ বিপণি, স্থানীয় ব্যৱসায়ী, পৰম্পৰাগত হস্তশিল্প, হস্ততাঁত সামগ্ৰী, ফেশ্বন আৰু জীৱনশৈলীৰ সামগ্ৰীৰ এক বিশেষ বজাৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত স্থানীয় উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে পৰ্যটকৰ সন্মুখত নিজৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট সুযোগ লাভ কৰিছে ।
চৰকাৰীভাৱে আয়োজিত এই পৰ্যটন মহোৎসৱে লুংলেই তথা সমগ্ৰ দক্ষিণ মিজোৰামৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক নতুনকৈ উজলাই তুলিছে । মিজোৰামৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা সংগীতজ্ঞ আৰু পৰ্যটকৰ উপস্থিতিয়ে অঞ্চলটোৰ আতিথ্য, পৰিবহণ, খাদ্য আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰিছে ।
আন্তঃৰাজ্যিক বেণ্ড প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে সংগীতক সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু সহযোগিতাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি ছেৰকাৱনত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱে মিজো সংগীতৰ অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক একত্ৰিত কৰিছে ।