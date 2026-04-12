সহজ নাছিল জীৱন যাত্ৰা...তথাপিও ৰুদ্ধ হোৱা নাছিল কণ্ঠ, আশা ভোছলেৰ জীৱন আৰু লাভ কৰা সন্মান
আশা ভোছলেই আঠ দশকৰো অধিক সময় ধৰি চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম কৰি আহিছে ৷ তেওঁ ১২ হাজাৰ গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, যিটো এক অভিলেখ ।
Published : April 12, 2026 at 1:59 PM IST
নিউজ ডেস্ক: বলীউড চলচ্চিত্ৰ আৰু সংগীত জগতৰ এটি জনপ্ৰিয় নাম হৈছে আশা ভোছলে ৷ বহুতো অনুজ শিল্পীৰ বাবে তেওঁ আছিল মৰমৰ ‘আশা টাই’ । বিগত আঠ দশক ধৰি সংগীতৰ প্ৰতি জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শিল্পী আছিল ভাৰতৰ নাইটিংগেল খ্যাত কুকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ ভগ্নী ৷ নিজৰ সাংগীত জীৱনত লতা মংগেশকাৰৰ দৰেই অপৰিসীম খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল আশা ভোছলেই । শনিবাৰে বিয়লি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও দেওবাৰে দুপৰীয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷
আশা ভোছলেই আঠ দশকৰো অধিক সময় ধৰি চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম কৰি আহিছে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ অসংখ্য গীত গাইছে আৰু অসংখ্য সন্মান লাভ কৰিছে । খবৰ অনুসৰি গায়িকাগৰাকীয়ে প্ৰায় ১২ হাজাৰ গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, যিটো এক অভিলেখ । আনকি তেওঁৰ নাম গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডতো তালিকাভুক্ত হৈছে ৷ সৰ্বাধিক গীত ৰেকৰ্ডিং কৰা শিল্পী হিচাপে অভিলেখ গঢ়ি থৈ গৈছে আশা ভোছলেই ৷
আশা ভোছলেৰ প্ৰথমটো গীত কি আছিল?
আশা ভোছলেই সংগীতৰ জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লতা মংগেশকাৰে উদ্যোগটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । আশা ভোছলেই জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ দৰেই উদ্যোগটোত নিজৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে তেওঁ লতা মংগেশকাৰতকৈ বেছি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ আশা ভোছলেই নিজৰ প্ৰতিভাৰে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই এক গতিশীল কেৰিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে যিটো বিশ্বৰ বাবে এক প্ৰধান আদৰ্শ আছিল । ১০ বছৰ বয়সত কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে প্ৰথম গীতটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল । কিন্তু সেইটো হিন্দী গীত নাছিল ।
১৯৪৩ চনত মুক্তি পোৱা তেওঁৰ প্ৰথমটো গীত গাইছিল মাৰাঠী ছবি ‘মাঝা বাল’ৰ বাবে, গীতটি আছিল "চালা চলি নৱ বালা"। ছবিখনৰ প্ৰযোজক মাষ্টাৰ বিনায়ক আৰু গীতটি ৰচনা কৰিছিল দত্ত দৱজেকাৰে । এই ছবিখনৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে, ইয়াত আশাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লতা মংগেশকাৰে কেৱল গান গোৱাই নহয় অভিনয়ো কৰিছিল ।
আশা ভোছলেৰ কেতিয়া বলীউডত অভিষেক ঘটে?
আশা ভোছলেৰ বলীউড অভিষেকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে তেওঁৰ প্ৰথমটো হিন্দী গীত আছিল ১৯৪৮ চনৰ ‘চুনাৰীয়া’ ছবিৰ । গীতটিৰ শিৰোনাম আছিল ‘সাৱন আয়া’ । তেওঁৰ প্ৰথম হিন্দী একক গীত আছিল ১৯৪৯ চনৰ ‘ৰাত কি ৰাণী’ ছবিৰ । ১৯৫৩ চনৰ পৰিনীতা ছবিত গীত গোৱাৰ পিছত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাছিল ।
আশা ভোছলেৰ শেষৰখন ছবি কি আছিল?
আশা ভোছলেৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰতিভা হ'ল ৯২ বছৰ বয়সতো তেওঁ সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু গীত ৰেকৰ্ডিং কৰে । ৯১ বছৰ বয়সত শেষৰটো গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । নাতিনী জানাই ভোছলেও গীতটোত অংশগ্ৰহণ কৰে । গীতটোৰ নাম আছিল "ছাইয়া বিনা"৷ ইয়াৰ প্ৰযোজক আছিল নীতিন শংকৰ । ইউটিউবত উপলব্ধ এই গীতটোৱে ১৫ লাখৰো অধিক ভিউজ লাভ কৰিছে, যিয়ে আশা ভোছলেৰ উত্তৰাধিকাৰৰ বিস্তৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
৯ বছৰ বয়সৰ পৰাই কৰিছিল সংগ্ৰাম
১৯৩৩ চনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংগলীত জন্মগ্ৰহণ কৰা আশা ভোছলে প্ৰখ্যাত গায়ক দীনানাথ মংগেশকাৰৰ কন্যা । অৱশ্যে তেওঁৰ মাত্ৰ ন বছৰ বয়সত দেউতাকৰ মৃত্যু হয় । পৰিয়ালৰ দায়িত্ব হঠাতে তেওঁৰ কান্ধত পৰিল । ডাঙৰ ভনীয়েক লতা মংগেশকাৰৰ সৈতে তেওঁ গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কম বয়সতে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ চেষ্টা কৰে । ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি হৈছিল, যিয়ে আশাক শক্তিশালী কৰি তোলে ।
বৈবাহিক জীৱন
মাত্ৰ ১৬ বছৰ বয়সতে আশা ভোছলেই পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে গৈ তেওঁতকৈ প্ৰায় ১৫ বছৰ ডাঙৰ গণপত ৰাও ভোছলেক বিয়া কৰাইছিল । অৱশ্যে বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনটো সহজ নাছিল । স্বামীৰ পৰিয়ালত ঘৰুৱা হিংসাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । কথাবোৰ ইমানেই ভয়াৱহ হৈ পৰিল যে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত স্বামীৰ ঘৰ এৰি সন্তানসহ পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হ’ল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ স্বামীৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ সন্তানক এককভাৱে ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ দায়িত্ব লয় ।
সন্তানৰ মৃত্যু
আশা ভোছলেৰ স্বামীৰ তিনিটা সন্তান আছিল- হেমন্ত, বছৰা আৰু আনন্দ । অৱশ্যে জীৱনে তেওঁক মোক্ষম আঘাত দিছিল । ২০১৫ চনত তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ হেমন্ত ভোছলেৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০১২ চনত তেওঁৰ কন্যা বছৰা ভোছলেই নিজৰ প্ৰাণ লয় । এইবোৰ ঘটনাই তেওঁক গভীৰভাৱে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছিল যদিও তেওঁ নিজকে চম্ভালি কাম কৰি গৈছিল । সৰু পুত্ৰ আনন্দ ভোছলেই তেওঁৰ কাম-কাজ আৰু ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰি আহিছিল ।
আৰ ডি বৰ্মনৰ সৈতে দ্বিতীয় বিবাহ
প্ৰথম বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ প্ৰায় দুটা দশকৰ পাছত আশা ভোছলে দ্বিতীয়বাৰ বিখ্যাত সংগীত সুৰকাৰ আৰ ডি বৰ্মনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । এই যুটিটোৱে সংগীত জগতখনক বহু স্মৰণীয় গীত আগবঢ়াইছিল । কিন্তু এই মিলন অল্পকালীন আছিল, আৰ ডি বৰ্মনৰ মৃত্যুৱে তেওঁক আকৌ এবাৰ অকলশৰীয়া কৰি পেলায় । ব্যক্তিগত জীৱনৰ অলেখ কষ্টৰ মাজতো আশা ভোছলেই কেতিয়াও নিজৰ কেৰিয়াৰত পিছলৈ ঘূৰি নাচালে, নিজৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে তেওঁ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক মোহিত কৰিলে ।
আশা ভোছলেই ৫০ৰ পৰা ৯০ দশকৰ ভিতৰত অ’ পি নায়াৰ, আৰ ডি বৰ্মন, খেয়াম আৰু বাপ্পী লাহিৰীৰ দৰে বহু সংগীত সুৰকাৰৰ সৈতে কাম কৰিছিল । বহু চিৰসেউজ গীত উপহাৰ দি গৈছে আশা ভোছলেই । কিন্তু এটা সময় আছিল যেতিয়া তেওঁৰ কণ্ঠক মান্যতা দিয়া নাছিল আৰু ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ’ৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছিল ।
বঁটা-সন্মান
১৯৬৮ চনত তেওঁ দুছ লাখ ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে । পুনৰ ১৯৬৯ চনত চিকাৰ ছবিৰ বাবে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা । ১৯৭২ ত কাৰাভান, ১৯৭৩ ত হৰে ৰাম হৰে কৃষ্ণ, ১৯৭৪ ত নেইনা, ১৯৭৯ ত ডন ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে । ১৯৯৬ চনত তেওঁলৈ বিশেষ বঁটা আগবঢ়োৱা হয় ।
১৯৮১ চনত তেওঁ উমৰাও জান ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা কণ্ঠশিল্পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে । একেদৰে ১৯৮৭ চনত ইজাজত ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা কণ্ঠশিল্পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে । ২০১১ চনত তেওঁক আইফাৰ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা আগবঢ়োৱা হয় । কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক 2000 চনত দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । ২০০৮ চনত তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ প্ৰদান কৰা হয় । ২০১১ চনত গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে তেওঁক সংগীত ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক ৰেকৰ্ডিং কৰা শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে ।
মন কৰিবলগীয়া যে আশা ভোছলেই ২০ টাতকৈও অধিক ভাৰতীয় আৰু বিদেশী ভাষাত ১২ হাজাৰৰো অধিক গীত গাইছে । তেওঁৰ কিছুমান স্মৰণীয় গীতৰ ভিতৰত ‘পিয়া তু অব তো আজা’,‘ দম মাৰো দম’, ‘চুৰা লিয়া হ্যে তুমনে জো দিল কৌ’ আৰু ‘ইন আঁখো কি মস্তি’ । কেবাটাও অসমীয়া গীততো তেওঁ কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ‘এই ধুনীয়া গধূলি লগন’ ৷
