কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলে আৰু নাই
দেওবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ কৰে কিংবদন্তি গায়িকাগৰাকীয়ে ।
Published : April 12, 2026 at 1:06 PM IST
মুম্বাই : কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলে আৰু নাই । হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা হিচাপে আখ্য়া লাভ কৰা আশা ভোছলেই দেওবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ কৰে । আশা ভোছলেৰ পুত্ৰ আনন্দে মাতৃৰ বিয়োগৰ বাতৰি নিশ্চিত কৰিছে । বুকুৰ সংক্ৰমণৰ বাবে শনিবাৰে মুম্বাইৰ ব্ৰিচ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ।
সবিশেষ পৰৱৰ্তী সময়ত...