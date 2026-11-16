গুৱাহাটীত Guns N’ Roses ৰ ৰক সংগীতৰ জোৱাৰত বিলীন হ’বলৈ সাজু অনুৰাগী
১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বৰ কিংবদন্তি ৰক বেণ্ডৰ সংগীতানুষ্ঠান । Guns N’ Roses-ৰ অনুৰাগীৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি ৷
Published : November 16, 2026 at 6:54 PM IST
গুৱাহাটী: বিশ্ববিখ্যাত আমেৰিকান ৰক বেণ্ড Guns N’ Roses-ৰ সংগীতৰ তালে তালে মুখৰিত হ’ব গুৱাহাটী মহানগৰী । মঙলবাৰে (১৭ নৱেম্বৰ) মহানগৰীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এক বিশাল সংগীতানুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় ৰক বেণ্ডটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃহৎ পৰিসৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰক সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা গুৱাহাটীৰ সংগীতপ্ৰেমীৰ বাবে এই অনুষ্ঠান বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে । এই অনুষ্ঠানত কেৱল অসমেই নহয়, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ পৰাও অনুৰাগীসকলৰো সমাগম ঘটিব ।
প্ৰায় ৩০ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিৰ সম্ভাৱনাৰে অনুষ্ঠানস্থলীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া Guns N’ Roses-ৰ এই সংগীতানুষ্ঠানক লৈ অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে । বহু অনুৰাগীৰ বাবে এয়া কেৱল আন এক সংগীতানুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ নিজৰ চহৰতে বিশ্বৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ৰক বেণ্ডটোৰ সংগীত উপভোগ কৰাৰ এক বিৰল সুযোগ ।
ছাজ্জাদ জাহিৰ নামৰ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়, ‘‘গানছ এন ৰ’জেছৰ গান শুনি আহিছো । যোৱা বছৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বন্ধু-সহকৰ্মীৰ সৈতে গৈ মুম্বাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গানছ এন ৰ’জেছৰ শ্ব’ চাইছিলো । গুৱাহাটীতে তেওঁলোকৰ লাইভ অনুষ্ঠান চাবলৈ পাম বুলি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো । কাইলৈ গুৱাহাটীত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই শ্ব' চাবলৈ পাম তাক লৈ উৎসাহিত হৈ আছোঁ ।’’
Delighted to welcome the legendary Guns N' Roses to Guwahati on November 17, 2026, bringing one of the world's most iconic rock bands to Assam. Following the historic success of Post Malone's concert, Assam's rise as a global live entertainment destination continues to gather momentum. As fans travel from across India and beyond, they will experience Assam's hospitality, culture and vibrancy, while creating new opportunities for tourism and the local economy.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 8, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমত আগৰ পৰাই পাশ্চাত্য সংগীতৰ প্ৰভাৱ আছে । সৰুৰে পৰা আমাৰ মাজত পাশ্চাত্য সংগীতৰ জনপ্ৰিয়তা আছে । আমি কেছেটৰ দিনৰ পৰা শুনি আহিছো । এটা সময় আছিল এখন কেছেটৰ বাবে বহু দিনলৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল । গান শুনা আৰু লাইভ মিউজিক শ্ব' চোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে । লাইভ মিউজিক শ্ব' মনত থাকি যায় । পূৰ্বৰে পৰা এনেধৰণৰ শ্ব' মেঘালয়ত হৈ আহিছে । বৰ্তমান অসমতো এনে শ্ব’বোৰ হোৱাটো ভাল বুলি ভাবো ।’’
আন এগৰাকী সংগীতপ্ৰেমী আদৃতা ভৰালী নামৰ এগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গানছ এন ৰ’জেছ এনে এটা বেণ্ড, যাৰ অনুৰাগী কেৱল যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজতেই নহয়, বৰঞ্চ বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ লোকৰ মাজত বিয়পি আছে । সেয়েহে, যেতিয়া মই শুনিছিলোঁ যে এই কিংবদন্তি শিল্পীসকল মোৰ গৃহ চহৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছে, মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈ পৰিছিলো । টিকট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মই আৰু অপেক্ষা কৰিব পৰা নাছিলো ৷ মে’ মাহতেই টিকট কাটি থৈছিলো । তেতিয়াৰ পৰাই মই ১৭ নৱেম্বৰ তাৰিখটোলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো । এয়া সঁচাকৈয়ে এক অবিশ্বাস্য অনুভৱ ।’’
Guns N’ Roses’ upcoming Guwahati concert is spotlighting Assam’s growing stature as a destination for global live entertainment, tourism and cultural exchange. Read: https://t.co/P8EuQuyBZz— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) June 11, 2026
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘স্লেছক (Slash) তেওঁৰ গীটাৰত লাইভ সুৰ তোলা দেখাৰ যি অনুভূতি, সেয়া মোৰ মনটোৱে কেতিয়াও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল । মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এয়া গোটেই জীৱনৰ বাবে এক অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা হ’ব, জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ মুহূৰ্ত হ’ব, যিটো মই মোৰ নাতি-নাতিনীহঁতকো গৌৰৱেৰে ক’ব পাৰিম । নৱেম্বৰ মাহত নৱেম্বৰ ৰেইন লাইভ শুনিবলৈ পোৱাটো এক বিৰল অভিজ্ঞতা হ’ব ।’’
নিপম ডেকা নামৰ আন এগৰাকী সংগীত প্ৰেমীয়ে কয়, ‘‘গানছ এন ৰ’জেছৰ অনুষ্ঠানক লৈ মই অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছো । এই বেণ্ডটোৰ
মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গীতটো হৈছে 'Estranged' ৷ ১৯৮৮ চনৰ পৰা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ 'Appetite for Destruction' এলবামটো মুক্তি পোৱাৰ ঠিক এবছৰৰ পাছৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ সংগীত শুনি আহিছোঁ । মই পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ কোনো লাইভ অনুষ্ঠান চোৱা নাই । এইবাৰ সঁচাকৈয়ে এটা সপোন দিঠক হোৱাৰ দৰে লাগিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে সকলো প্ৰজন্মৰ লোকেই এই অনুষ্ঠানটোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অতি ব্যাপক হ'ব । বৰ্তমানৰ AI সংগীতৰ যুগটোত প্রকৃত সংগীত সৃষ্টিৰ প্ৰতি এক ইতিবাচক বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিব, যিয়ে অসমৰ দৰে সংগীতপ্ৰেমী ঠাই এখনত সাধাৰণ ৰাইজকো আকৰ্ষণ কৰিব । তদুপৰি, আমাৰ মৰমৰ জুবিন দাৰো ৰক সংগীত অতি প্ৰিয়, সেয়েহে অসমত এই ধাৰাৰ সংগীতৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।’’
ইপিনে ব্লু উইংছ বেণ্ডৰ মুখ্য গায়ক এন. জে. কয়, ‘‘গানছ এন ৰ’জেছৰ অনুষ্ঠানক লৈ বহুত উৎসাহিত হৈ আছো । অসমৰ মানুহৰ বাবে বিশ্ব সংগীতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু নতুন কথা শিকিবলৈ এয়া এটা বৰ ভাল সুযোগ ।’’
তেওঁ আৰু ৰয়, ‘‘গানছ এন’ ৰোজেছ ১৯৮০-ৰ দশকত গঠিত হোৱা এটা কিংবদন্তি বেণ্ড । গতিকে, আমাৰ মানুহে তেওঁলোকৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিব । এই বেণ্ডটোৰ Sweet Child O' Mine, Mr. Brownstone, Don't Cry, November Rain, Paradise City, Patience ইত্যাদি গান মোৰ প্ৰিয় ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘গানছ এন’ ৰোজেছৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক মোৰ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰে পৰা, অৰ্থাৎ ২০০৫ চনৰ পৰা । কেৱল ময়েই নহয়, অসমৰ ৰক সংগীত জগতৰ হাজাৰ হাজাৰ বেণ্ডে গানছ এন’ ৰোজেছৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । গানছ এন ৰোজেছ এক কিংবদন্তিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা বেণ্ড । তেওঁলোকে ৪০ বছৰতকৈও অধিক কাল বিশ্ব সংগীতৰ জগতত ৰাজত্ব কৰি আহিছে । সেয়েহে, গানছ এন’ ৰোজেছক লাইভ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা সংগীত শিক্ষাৰ এক উৎকৃষ্ট মাষ্টাৰক্লাছৰ দৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "এখন ৰাজ্যই যদি নিজৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিব খোজে, তেন্তে এনেধৰণৰ পাশ্চাত্য সংগীতানুষ্ঠানসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । এনে কনচাৰ্টবোৰ বহুত আগতেই হ’ব লাগিছিল । বৰ্তমান শ্বিলং, মিজোৰাম, অৰুণাচল আদি ঠাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেণ্ডবোৰ নিয়মীয়াকৈ আহি থাকে, যাৰ বাবে তাত মানুহৰ সংগীতৰ জ্ঞান বহুত উন্নত হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে বহুত শিকিব পাৰিছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আজিৰ পৰা ২ বছৰ আগলৈকে অসমৰ বহুলোকে গমেই পোৱা নাছিল যে ১৯৯০-ৰ দশকৰে পৰা অসমত এটা বহুত বৃহৎ পাশ্চাত্য সংগীতৰ সমাজ আছে আৰু আমাৰ নিচিনা বহুত বেণ্ডে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থৈছে ৷ কিন্তু কোনেও গম পোৱা নাছিল । সেই বেণ্ডবোৰ এতিয়া চৰ্চালৈ আহিব । মোৰ নিজৰ বেণ্ড ব্লু উইংছেও তিনিবাৰকৈ ছিংগাপুৰ আৰু মালয়েছিয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ । পাশ্চাত্য বেণ্ডৰ কনচাৰ্ট হ’লে মানুহৰ মাজত সেই সজাগতা আহিব ।’’
উল্লেখ্য যে, গানছ এন ৰ’জেছৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে বেণ্ডটোৱে ইতিমধ্যে ১৪ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে । ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে বেণ্ডটোৰ সকলো লোক গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত বছৰৰ মে' মাহত এই বেণ্ডটোৱে মুম্বাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল ।
Sweet Child O’ Mine, November Rain, Welcome to the Jungle আৰু Paradise City-ৰ দৰে জনপ্ৰিয় গীতেৰে বিশ্বজুৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰা গানছ এন ৰ’জেছ দশক দশক ধৰি বিশ্ব ৰক সংগীতৰ এক চিনাকি নাম । ইপিনে Post Malone-ৰ গুৱাহাটীৰ অনুষ্ঠানৰ পাছত অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন সংযোজনে ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন, আতিথ্য উদ্যোগ আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়লৈও নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।