এই সপ্তাহান্তৰ নতুন OTT মুক্তি: ধমালৰ পৰা GDN লৈকে চাওক সম্পূৰ্ণ তালিকা
এই সপ্তাহত অ’টিটি প্লেটফৰ্মলৈ আহি আছে বহু মনোৰঞ্জনমূলক ছবি আৰু ধাৰাবাহিক । আমি আপোনালোকৰ বাবে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছো, যিসমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 1:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৰ্তমান যশৰ টক্সিক আৰু আধ্যাত্মিক ছবি হনুমান অংশকে ধৰি কেইবাখনো ছবি চিনেমা হলত লাগি আছে । টক্সিকে একাংশ দৰ্শকক আকৰ্ষণ নকৰিলেও হনুমান অংশে কিন্তু গতি সলাই পেলালে ৷ লাহে লাহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এই ছবিখনে এতিয়া দৰ্শকক বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে । ১১ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবলৈ গৈ আছে ছবিখন ।
তাৰ পূৰ্বে এই সপ্তাহত অ’টিটি প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হোৱা ধাৰাবাহিক আৰু ছবিসমূহৰ কথা জানি লওক ।
ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত নেটফ্লিক্স, জিঅ’-হটষ্টাৰ আৰু অন্যান্য অ’টিটি প্লেটফৰ্মসমূহত প্ৰচাৰ হ’বলগীয়া চিনেমা আৰু ধাৰাবাহিকসমূহৰ তালিকা চাওঁ আহক ।
গান্ধাৰী
তাৰিখ: ৩ ছেপ্টেম্বৰ
প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স
তাপসী পন্নু অভিনীত এক্সন-থ্ৰীলাৰ ছবি গান্ধৰী ৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শীৰ্ষ অ’টিটি প্লেটফৰ্ম নেটফ্লিক্সত ষ্ট্ৰীমিং হৈ আছে । এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে দেৱাশীষ মাখিজাই । কাহিনীভাগৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ইয়াত বাণী (তাপসী)য়ে নিজৰ ছোৱালীজনীক হেৰুৱাই পেলায় । তাইক বিচাৰি থাকোঁতে বাণীৰ দৃষ্টিশক্তি নাইকিয়া হৈ যায় ৷ সেই কথাই বাণীক আৰু অধিক দৃঢ় কৰি তোলে নিজৰ সন্তানক বিচাৰিবলৈ । ইমানবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত তাপসী অভিনীত বাণীৰ চৰিত্ৰটো এগৰাকী সাধাৰণ নাৰীৰ দৰে হৈ নাথাকে ।
ধমাল ৪
তাৰিখ: ৪ ছেপ্টেম্বৰ
প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স
অজয় দেৱগণ, অৰ্শ্বাদ ৱাৰ্ছি, ৰিতেশ দেশমুখ, জাভেদ জাফ্ৰি আৰু ৰবি কিষাণ অভিনীত কমেডী-ড্ৰামা ধমাল ৪, ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নেটফ্লিক্সত উপলব্ধ হৈছে । কমেডী ছবি চাই ভালপোৱা দৰ্শকৰ বাবে এইখন ছবি উত্তম ৷ দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এখন চিনেমা । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ইন্দ্ৰ কুমাৰে ।
জিডিএন
তাৰিখ: ৪ ছেপ্টেম্বৰ
প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স
প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় উদ্ভাৱক তথা উদ্যোগপতি গোপালস্বামী দোৰাইস্বামী নাইডুৰ এই জীৱনীমূলক ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰ মাধৱনে । মূলতঃ তামিল ভাষাত নিৰ্মিত এই বায়’পিকখন নেটফ্লিক্সত হিন্দী ভাষাতো উপলব্ধ ।
ছবিখনৰ কাহিনী ১৯১৪ চনৰ । সেই সময়ছোৱাত এজন ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ মটৰ চাইকেল দেখি এজন যুৱক নাইডু গভীৰভাৱে মুগ্ধ হৈ পৰে । তেওঁ বছৰ বছৰ ধৰি ইঞ্জিনটো ক্ৰয় কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে আৰু ইয়াক ক্ৰয় কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইয়াক ভাঙি পেলায় । ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজাকৈ নতুন কিবা এটা উদ্ভাৱন কৰে ৷ এনেদৰেই তেওঁ বাছ পৰিবহণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে ।
দ্য ক’ৰ্টৰূম
তাৰিখ- ৪ ছেপ্টেম্বৰ
প্লেটফৰ্ম- জিঅ’-হটষ্টাৰ
তামিল ক’ৰ্টৰূম ড্ৰামা ৱেব-ছিৰিজ দ্য ক’ৰ্টৰূম এগৰাকী আশাব্যঞ্জক যুৱতী অধিবক্তা যজ্ঞীনী (আৰ যোগালক্ষ্মী)ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে । পিতৃৰ পৰা আইনৰ শিক্ষা লোৱাৰ পিছত তাই ক’ৰ্টত পিতৃৰে সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷ সেইটোৱেই তাইৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট ৷ এক কঠিন গোচৰত তাই ক’ৰ্টৰূমত পিতৃ, যি এগৰাকী অভিজ্ঞ উকীল তেওঁৰ সন্মুখীন হয় । এনে পৰিস্থিতিত তাই কেৱল গোচৰটোৱেই নহয়, সমাজৰ ৰক্ষণশীল চিন্তাধাৰাৰ লগতো যুঁজ দিয়ে ।
কোৰিয়ান কণকৰাজু
তাৰিখ: ৪ ছেপ্টেম্বৰ
প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স
যদি আপুনি হৰৰ-কমেডী চাই ভাল পাই, তেন্তে কোৰিয়ান কণকৰাজু উৎকৃষ্ট পছন্দ ।
ইয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিছে লেখক-পৰিচালক মেৰলাপাকা গান্ধীয়ে । মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তেলুগু অভিনেতা বৰুণ তেজে । সত্য আৰু ঋতিকাইও ছবিখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
কাহিনীটো ৰায়লসীমাৰ কণকৰাজুৰ ওপৰত আবদ্ধ, যিজন খঙাল অথচ চিন্তামুক্ত এজন ব্যক্তি । কোৰিয়াৰ পৰা অহা এটা পাৰ্চেল ভুলতে তেওঁৰ কাষ পাইগৈ, তাৰ পিছত কাহিনীটোৱে এটা টুইষ্ট লয় । ইয়াৰ পিছত কণকৰাজুৰ জীৱনটো আৰু সাধাৰণ হৈ নাথাকে । নেটফ্লিক্সত হিন্দী ভাষাত উপলব্ধ ।
লগতে পঢ়ক : ‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ক লৈ কি ক’লে অভিনেত্ৰী শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে?