পাঁচ বছৰীয়া লানচেনবীৰ শিৰত ‘কিডছ ছুপাৰ গ্লবেল ইণ্ডিয়া’ৰ মুকুট

পাঁচ বছৰীয়া লানচেনবীৰ শিৰত ‘কিডছ ছুপাৰ গ্লবেল ইণ্ডিয়া’ৰ মুকুট
‘কিডছ ছুপাৰ গ্লবেল ইণ্ডিয়া’ৰ খিতাপ আজুৰি আনিলে সৰুপথাৰৰ সৰু ছোৱালীজনীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 1:16 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ ! দেশৰ শতাধিক প্ৰতিযোগীক পিছ পেলাই ‘কিডছ ছুপাৰ গ্লবেল ইণ্ডিয়া’ৰ মুকুট পিন্ধিলে পাঁচ বছৰীয়া লানচেনবীয়ে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত মাত্ৰ চাৰে পাঁচ বছৰ বয়সতে এক ডাঙৰ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে কণমানি লানচেনবী দেৱীয়ে । ‘ফ্লেমফায়াৰ মিডিয়া প্ৰডাকশ্বন’ৰ উদ্যোগত বিগত ১৭ জুলাইৰ পৰা ১৯ জুলাইলৈকে গোৱাৰ কালাংগুটত থকা ‘ছাইৰাজ বিচ্ছ ৰিজৰ্ট’ত এই ‘ছিজন-৪’ ৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী হৈ উৰিয়ামঘাট ১নং লক্ষীনগৰৰ নিবাসী কণমানি লানচেনবী দেৱীয়ে সমগ্ৰ সৰুপথাৰ উপ-জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতিভাৱান প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজত নিজৰ আত্মবিশ্বাস, সুন্দৰ মঞ্চ উপস্থাপন, ব্যক্তিত্ব আৰু একক প্ৰতিভাৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰি লানচেনবী দেৱীয়ে ‘কিডছ ছুপাৰ গ্লবেল ইণ্ডিয়া’ৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য যে, এই বৰ্ণাঢ্য ৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাখন মিছ, মিছেছ, মিছ টীন আৰু কিডছ —এই চাৰিটা মুখ্য শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত সৰুপথাৰ উপ-জিলাৰ উৰিয়ামঘাট ১নং লক্ষীনগৰৰ নিবাসী বিজয় মেইটেই আৰু অঞ্জলি দেৱীৰ কন্যা লানচেনবী দেৱীয়ে কিডছ শাখাত ভাগ লৈছিল । নিজৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰদৰ্শনেৰে বিচাৰক মণ্ডলীৰ উচ্চ প্ৰশংসা বুটলি সৰু লানচেনবীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘কিডছ ছুপাৰ গ্লবেল ইণ্ডিয়া’ৰ মুকুট আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
কণমানিগৰাকীৰ এই সাফল্যত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, গাঁওবাসী, শুভাকাংক্ষী আৰু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল নথৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত । লানচেনবীৰ এই কৃতিত্বই অঞ্চলটোৰ আন বহু কণমানি শিশুৰ মনত নতুন সপোন আৰু আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিছে । ইয়াৰ লগতে প্ৰতিভা, একাগ্রতা আৰু পৰিয়ালৰ সঠিক সহযোগিতাই যে সফলতা আনিব পাৰে, সেই কথাও তেওঁ পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে । লানচেনবী দেৱীৰ এই সফলতাত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষানুষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা স্থানীয় ৰাইজে অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । ভৱিষ্যতেও তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ লগতে সৰুপথাৰৰ নাম উজলাই তুলিব বুলি সকলোৱে গভীৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সেৱাৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চলৈ: জানক ১৬ নম্বৰ ছিজনৰ বিজয়ী জ্যোতিৰ্ময়ীৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী