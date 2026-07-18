অভয়াপুৰীত ‘উৎস’ৰ নাট কৰ্মশালা: শিশুৰ অভিনয়ত প্ৰাণ পালে ৰসৰাজৰ সাধুৱে

অভয়াপুৰীত ‘উৎস’ৰ নাট কৰ্মশালা: শিশুৰ অভিনয়ত প্ৰাণ পালে ৰসৰাজৰ সাধুৱে
“বুঢ়া-বুঢ়ী আৰু শিয়াল” আৰু “সিংহ আৰু নিগনি” নামৰ জনপ্ৰিয় সাধু দুটি মঞ্চত জীৱন্ত হৈ উঠে এজাক শিশুৰ অভিনয়েৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 12:41 PM IST
অভয়াপুৰী : অভয়াপুৰীৰ অন্যতম সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘উৎস’ৰ উদ্যোগত ২০১১ চনৰে পৰা প্ৰতি বছৰে গৰমৰ বন্ধত নাট কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । এইবাৰো এই অনুষ্ঠানটোৰ তত্ত্বাৱধানত অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ত বিগত ৩ জুলাইৰ পৰা ১৭ জুলাইলৈকে এখন ১৫ দিনীয়া নাট কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই কৰ্মশালাৰ অন্তত এজাক কণ-কণ শিশুৰ সুন্দৰ অভিনয়েৰে সাহিত্যৰথী, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অমৰ সৃষ্টি “বুঢ়া-বুঢ়ী আৰু শিয়াল” আৰু “সিংহ আৰু নিগনি” নামৰ জনপ্ৰিয় সাধু দুটি মঞ্চত জীৱন্ত হৈ উঠে ।
এই নাট কৰ্মশালাখনত মুঠ ৩৮ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, অভিনেতা অপূৰ্ব বৰ্মন, ৰূপমজ্যোতি দাস, যোগীৰাজ চক্ৰৱৰ্তী আৰু ভোকেশ ৰাভা । কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বেজবৰুৱাৰ জনপ্ৰিয় সাধুকথা দুটি নাট্যৰূপেৰে মঞ্চলৈ আনি সকলো দৰ্শকৰে মন মোহিত কৰে ।
কৰ্মশালাৰ শেষত এজাক কণ-কণ শিশুৰ সুন্দৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে সাহিত্যৰথী, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অমৰ সৃষ্টি ‘বুঢ়া-বুঢ়ী আৰু শিয়াল’ আৰু ‘সিংহ আৰু নিগনি’ নামৰ জনপ্ৰিয় সাধু দুটি মঞ্চলৈ অনা হয় । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা এই নাট্যৰূপে উপস্থিত সকলো দৰ্শকৰে মন মোহিত কৰে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ প্ৰাণজিৎ কলিতা, প্ৰবীণ নাট্যশিল্পী নৃপেন শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন আছু নেতা ৰিতুকুমাৰ দাসকে ধৰি অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে, উৎসই প্ৰতিবছৰেই এইদৰে গৰমৰ বন্ধত নাট কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি অভয়াপুৰীৰ নাট্য জগতক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক : সাতদিনত ভাওনা শিকি এজাক শিশুৰ হৃদয়স্পৰ্শী প্ৰদৰ্শন