অসমীয়াৰ জুবিন ফিভাৰ- ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ লাভাংশ গৰিমালৈ

অসমীয়াৰ জুবিন ফিভাৰ- ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ লাভাংশ গৰিমালৈ
লখিমপুৰৰ বিশ্ব টকিজৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ । ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ লাভাংশ দিব গৰিমা গাৰ্গক ।
লখিমপুৰ: ৰাজ্যত এতিয়া কেৱল প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰ লগতে বিভিন্ন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । সকলোৱে জনাই আছে আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী । ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখনৰ মুক্তি লাভৰ খবৰ ।
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন তথা অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামা ৰৈ ৰৈ বিনালেক লৈ লখিমপুৰৰ বিশ্ব টকিজে কৰিছে এটা ডাঙৰ ঘোষণা । তেওঁলোকে চিনেমাখনৰ লাভাংশৰ একাংশ দিব প্ৰয়াত জুবিন পত্নী গৰিমা গাৰ্গক ।
ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ লাভাংশ দিব গৰিমা গাৰ্গক, লখিমপুৰৰ বিশ্ব টকিজৰ সিদ্ধান্ত
অসমীয়াৰ চেনেহৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল প্ৰয়াণত মৰ্মাহত সকলো । সকলোৱে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ন্যায়ৰ দাবী জনাই আহিছে । এনে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখন মুক্তি লাভৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ৩১ অক্টোবৰত চিনেমাখনে মুক্তি লাভ কৰিব । সকলোৱে চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ দিনটোলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে । এনে সময়তে লখিমপুৰৰ বিশ্ব টকিজে আজি এটা ডাঙৰ ব্যতিক্রমী ঘোষণা কৰে ।
ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখনৰ দৰ্শনীৰ পৰা হোৱা লাভাংশ তেওঁলোকে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গক প্ৰদান কৰিব । জুবিন গাৰ্গে পৰিকল্পনা কৰা বহু কাম কৰিবলৈ থাকি গ’ল । সেই আধৰুৱা কামসমূহ কৰাৰ ক্ষেত্রত কিঞ্চিৎ সহায় হোৱাকৈ বিশ্ব টকিজে চিনেমাখনৰ দৰ্শনীৰ লাভাংশৰ একাংশ গৰিমা গাৰ্গক প্ৰদান কৰিব ।
বিশ্ব টকিজৰ পৰিচালক নৰেন হাজৰিকাই এই সন্দৰ্ভত কয়, “কালি সন্ধ্যা আমি ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখনৰ টিকট মুকলি কৰিলো । লগে লগে ৰাইজৰ অভূতপূর্ব সঁহাৰি পালো । নিশালৈকে টিকট বিচাৰি দৰ্শকে ভিৰ কৰেহি । অহা ৩১ অক্টোবৰৰ পৰা চলিবলগীয়া চিনেমাখনৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম সপ্তাহৰ টিকট শেষ হ’ল । আমি এতিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহৰহে টিকট দিছো । বিশ্ব টকিজত চিনেমাখনৰ নিতৌ পাঁচটা দৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰয়োজন হ’লে দৰ্শনীৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰা হ’ব ।”
তেওঁ আৰু কয়, “চিনেমাখনৰ নিৰ্মাণৰ সময়ৰ পৰা আমি এই পৰিকল্পনা কৰিছিলো । চিনেমাখন চলিলে তাৰ লাভাংশৰ একাংশ আমি প্ৰদান কৰিম । পিছে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগ হ’ল । আমি সিদ্ধান্ত সলনি কৰা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ অৱৰ্তমানত আমি চিনেমাখনৰ লাভাংশৰ একাংশ তেওঁৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গক প্ৰদান কৰিম । জুবিন গাৰ্গৰ আধৰুৱা কাম সম্পূর্ণ কৰাত এনেদৰে আমি কিঞ্চিৎ অৰিহণা যোগাম ।”
পৰিচালক নৰেন হাজৰিকাই ৰাইজক আহ্বান জনাই কয়, “ৰাইজ আহক । প্ৰতিজন অসমীয়া লোকে ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখন চাই জুবিনক শ্ৰদ্ধা জনাব । আমি আশা কৰো অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসত ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখন সৰ্ববৃহৎ সফল হ’ব ।”
উল্লেখ্য যে, বিশ্ব টকিজত আসনৰ সংখ্যা হ’ল ২২৬ খন । সেই হিচাপত বিশ্ব টকিজত পাঁচটা দৰ্শনীত নিতৌ সহস্ৰাধিক দৰ্শকে চিনেমাখন উপভোগ কৰিব ।
