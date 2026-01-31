জুবিনৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড লাভ কৰি সুখী কুণাল গাঞ্জেৱালা
মৃত্যুৰ পাঁচমাহ পিছত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰ সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড লাভ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে কুণাল গাঞ্জেৱালা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 8:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিগত বছৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিনটো অতি শ্ৰদ্ধাৰে উদযাপন কৰা হয় ৰাজ্যত ৷ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ঠায়ে ঠায়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় ৷ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন বিশেষ হিচাপে বিগত বৰ্ষত ৯৮ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত ভাৰতীয় ডাক বিভাগে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰ সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড মুকলি কৰে ৷
এই পোষ্টকাৰ্ড শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছে প্ৰয়াত জুবিনৰ বন্ধু তথা বলীউডৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সংগীতশিল্পী কুণাল গাঞ্জেৱালাই ৷ পোষ্টকাৰ্ড আহি হাতত পৰাৰ লগে লগে পুৰণা বন্ধুক মনত পেলাই আবেগিক হৈ পৰে গায়কগৰাকী ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে, "অৱশেষত আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ @zubeen.garg ৰ স্মৃতিত @indiapost_guwahati ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই সুন্দৰকৈ কিউৰেট কৰা পোষ্টকাৰ্ডবোৰত হাত ফুৰালোঁ, মই ইমানেই সুখী, মোলৈ এইবোৰ বিশেষভাৱে পঠিয়াইছিল শ্ৰীমৃত্যুঞ্জয় চৌধুৰী (ডাকঘৰৰ জ্যেষ্ঠ অধীক্ষক গুৱাহাটী সংমণ্ডল,অসম) এ ৷ এই অতি মূল্যৱান স্মৃতিসৌধৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ যিটো LEGEND ZUBEEN GARG ৰ প্ৰতি এক উপযুক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ আন এক উপায় হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে ৷ 🙏❤️🙏😇🙌🙌 ধন্যবাদ মিষ্টাৰ মৃত্যুঞ্জয় 🙌❤️🙌"
ইণ্টাৰনেটৰ মতে, দুয়োৰে বন্ধুত্ব 30 বছৰীয়া ৷ কুণালে কয়-সংগীত ক্ষেত্ৰখনত জুবিনৰ দৰে দ্বিতীয় এজন নাই ৷ ১৯৯৬ চনত মুম্বাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংস্পৰ্শলৈ আহে তেওঁলোক ৷ দুয়োৱে একেলগে বহু প্ৰজেক্টত কাম কৰিছে ৷ তাৰ পাছত দুয়ো বহুবাৰ লগ হৈছে মিউজিক ষ্টুডিঅ’, কনচাৰ্ট, এয়াৰপ’ৰ্ট আদিত ৷ ২০০৮ চনত জুবিন আৰু কুণালে মা কামাখ্যা মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু এক দীঘলীয়া সময় একেলগে অতিবাহিত কৰিছিল ৷
২০২৫ চনত জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ দৰে কুণাল গাঞ্জেৱালাকো জোকাৰি গ’ল ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত গায়কগৰাকীয়ে আমন্ত্ৰিত সংগীতানুষ্ঠানত গাৰ্গৰ ‘মায়াবিনী’ পৰিৱেশন কৰি শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ জুবিনবিহীনভাৱে অসম ভ্ৰমণ তেওঁৰ বাবে সদায়ে দুখজনক হ’ব বুলিও মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহটোৱে কাঢ়ি নিলে অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰাণ, সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গক ৷ জুবিনক বাদ দি এতিয়া সন্মুখত যেন সকলো অন্ধকাৰ ৷ ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত দুপৰীয়াৰ সময়তে আহিছিল সেই হৃদয় বিদাৰক খবৰটো ৷ প্ৰথমে আহিল পানীত পৰাৰ খবৰ, তাৰ ক্ষন্তেক পিছতে আহিল জুবিন আৰু নাই ৷ জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছৰ পৰিস্থিতি বৰ্ণনাতীত ৷ বৰ্তমান আদালতৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে জুবিন মৃত্যুৰ গোচৰ ৷
লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ : তিনি অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন নাকচ, পৰৱৰ্তী শুনানি ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত