প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ আকস্মিক বিদায়: নিজা বাসগৃহত উদ্ধাৰ মৃতদেহ
২২ বছৰ বয়সতে চৰম সিদ্ধান্ত ! 'কুমকুম ভাগ্য'ৰ অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ আত্মহনন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 4:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: জনপ্ৰিয় টেলিভিছন ধাৰাবাহিক 'কুমকুম ভাগ্য'ৰ অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেই ২২ বছৰ বয়সতে আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত লয় । এই আকস্মিক মৃত্যুত সহ-অভিনেতা আৰু অনুৰাগীসকল শোকস্তৱ্ধ হৈ পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, এই কৰুণ ঘটনাটো ১৪ জুনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নালাচোপাৰা ইষ্টৰ আচোল গাঁৱত থকা সঞ্চিতাৰ নিজা বাসগৃহ 'সাই সন্তোষী বিল্ডিং'ত সংঘটিত হৈছে । প্ৰাথমিক তথ্যমতে, অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সন্ধিয়া ৭:০০ বজাৰ পৰা ৭:৩০ বজাৰ ভিতৰত এই চৰম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় বাসিন্দাই তেওঁক ততাতৈয়াকৈ 'বসই-বিৰাৰ পৌৰ চিকিৎসালয়'লৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসালয় পোৱাৰ পিছত চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰে । এই আত্মহননৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰশাসনে জনাইছে ।
সঞ্চিতাৰ পিতৃ মচ্ছিন্দ্ৰ উগালেৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত, ১৫ জুনত আচোল আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৯৪ নং ধাৰাৰ অধীনত এটা আকস্মিক মৃত্যুৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে । আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলি আছে আৰু সম্ভাব্য সকলো দিশ পৰীক্ষা কৰি চোৱা হৈছে । সঞ্চিতাৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ খবৰে টেলিভিছন জগতখনক স্তব্ধ কৰি তুলিছে । অনুৰাগী, সহকৰ্মী আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তৰুণ অভিনেত্ৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
সঞ্চিতা উগালে মনোৰঞ্জন জগতখনত লাহে লাহে নিজৰ এক পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল । জী টিভিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ধাৰাবাহিক 'কুমকুম ভাগ্য'ত 'দিয়া টেণ্ডন'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি তেওঁ বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । পূৰ্বৰ সাক্ষাৎকাৰসমূহত তেওঁ এই ধাৰাবাহিকখনক নিজৰ কেৰিয়াৰৰ এক ডাঙৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি অভিহিত কৰিছিল । এই শ্ব’টোৱে তেওঁক এক সুকীয়া চিনাকি দিয়াৰ লগতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে গঢ়ি উঠাত সহায় কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ।
অন্যান্য অভিনয় প্ৰকল্প
- ৱাগলে কি দুনীয়া: এই ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ 'ৰুচিতা জৈতলী'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
- দিলৱালে দুলহা লে জায়েগী: দংগল টিভিৰ এই ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ সৌৰভ বেদীৰ বিপৰীতে মুখ্য চৰিত্ৰ 'সুকুন'ৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীক চলচ্চিত্ৰ আৰু অ’টিটি প্ৰকল্পতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । তেওঁ বিকী কৌশল অভিনীত ঐতিহাসিক ড্ৰামা 'ছাভা'ত 'তাৰা ৰাণী'ৰ সৰুকালৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত 'ছাইলেঞ্চ ২: দ্য নাইট আউল বাৰ শ্বুটআউট' চলচ্চিত্ৰখনতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল ।
আত্মহত্যা কোনো সমাধান নহয়: যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে, অথবা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত হৈছে, নাইবা আপোনাক মানসিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰস্তুত থাকে । তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰক- স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বন: ০৪৪-২৪৬৪০০৫০ (২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ) আইকল (iCall - টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ হেল্পলাইন): ৯১৫২৯৮৭৮২১ (সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ)
লগতে পঢ়ক : প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটাপ্ৰাপক, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাই আৰু নাই