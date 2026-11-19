‘ৰামায়ণ’ৰ ‘কুম্ভকৰ্ণ’ আইএমডিবিৰ ‘ট্ৰেণ্ডিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া’ তালিকাত ১ নং স্থানত
‘ৰামায়ণ’ৰ ‘কুম্ভকৰ্ণ’ই যশ আৰু ৰণবীৰ কাপুৰক অতিক্ৰম কৰিছে; আইএমডিবিৰ ‘ট্ৰেণ্ডিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া’ তালিকাত ১ নং স্থান দখল কৰে ফৈজল মালিকে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : ১৮ নৱেম্বৰত আইএমডিবি (ইণ্টাৰনেট মুভী ডাটাবেছ)-এ ‘টপ ১০ ট্ৰেণ্ডিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া’ৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে, য’ত নিতেশ তিৱাৰীৰ সদ্য ঘোষিত পৌৰাণিক ছবি ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰায় সকলো মূল অভিনেতা-অভিনেত্ৰী তালিকাভুক্ত হৈছে । আমোদজনক কথাটো হ’ল এই তালিকাৰ শীৰ্ষত থকা ব্যক্তিজনে ছবিখনৰ মুখ্য অভিনেতা— ৰণবীৰ কাপুৰ, যশ আৰু সাই পল্লৱীক অতিক্ৰম কৰিছে । হয়, সেই অভিনেতাজন আন কোনো নহয়, ‘ৰামায়ণ’ত ‘কুম্ভকৰ্ণ’ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ফৈজল মালিক ।
আইএমডিবিৰ তথ্য অনুসৰি, এই সপ্তাহত ‘ট্ৰেণ্ডিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া’ৰ তালিকাত ফৈজল মালিকে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । ইফালে ছবিখনত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা যশে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৰণবীৰে পঞ্চম স্থান লাভ কৰিছে । তৃতীয় স্থানত ৰামায়ণৰ পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰী আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে ছবিখনত সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সাই পল্লৱী ।
লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৰবি ডুবেই ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰিছে । ইফালে সপ্তম স্থানত আছে ৰকুল প্ৰীত সিং, যিয়ে শূর্পণখাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । অষ্টম স্থান দখল কৰিছে ‘ভাইব’ৰ অভিনেত্ৰী বংশিকা ধীৰে । ৰামায়ণত মন্দোদৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কাজল আগৰৱাল নৱম স্থানত আছে । অৱশেষত দশম আৰু অন্তিম স্থান দখল কৰিছে কীৰ্তি সুৰেশে ।
ৰামায়ণৰ সৈতে জড়িত সাতজন ব্যক্তিয়ে শীৰ্ষ দহৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰাটোৱে দেখুৱাইছে যে, ছবিখনে স্পষ্টভাৱে দৰ্শকৰ মাজত আলোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । আমোদজনক কথাটো হ’ল ছবিখনৰ একাংশ প্ৰধান তাৰকাতকৈ ফৈজলে প্লেটফৰ্মত অধিক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
ৰামায়ণৰ টীমটোৰ উপৰি এই সপ্তাহৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰা আন দুগৰাকী তাৰকা হ’ল বংশিকা ধীৰ আৰু কীৰ্তি সুৰেশ । ২০২৬ চনত এক্সন-কমেডী ছবি ‘ভাইব’ৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰা বংশিকাই যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে । ছবিখনত তেওঁ কৰীণা/হুমা আল চৈয়দৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
ইফালে শেহতীয়া প্ৰজেক্টৰ বাবে কীৰ্তিয়েও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁক নেটফ্লিক্সৰ ধাৰাবাহিক ‘আক্কা’ত দেখা গৈছিল, য’ত ৰাধিকা আপ্তেও আছে । তেওঁ ৰূপায়ণ কৰা ভৱানীৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । কাৰ্তিক সুব্বাৰাজৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘ডৰথী’ নামৰ তামিল ছবিখনেও চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, 'ট্ৰেণ্ডিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া' তালিকা আইএমডিবিয়ে সাপ্তাহিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে । ইয়াত ভাৰতীয় অভিনেতা, পৰিচালক, লেখক, চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ আৰু অন্যান্য পেছাদাৰীসকলৰ কথা উল্লেখ কৰা হয়, যিসকলে বিশ্বজুৰি IMDb ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত সৰ্বাধিক আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰে (প্ৰতিমাহে ২৫ কোটিতকৈ অধিক দৰ্শকৰ সৈতে)।
লগতে পঢ়ক :
ৰামায়ণৰ প্ৰতি অনুৰাগীৰ সঁহাৰিক লৈ আৱেগিক ৰবি ডুবে, আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ অভিনেতাগৰাকীৰ
ৰামৰ চৰিত্ৰটো গ্ৰহণ কৰি ভয়ত থকা ৰণবীৰ নিজৰ বয়সক লৈ কিয় চিন্তাত পৰিছিল?
ৰামায়ণ ছবি: ঘনিষ্ঠৰ অসন্মতিৰ পাছতো অভিনেতা যশৰ পছন্দ ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ