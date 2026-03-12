'ভাইৰেল গাৰ্ল' মনালিছাক মনত আছেনে ? হিন্দু ৰীতিৰে ইছলামধৰ্মী ফাৰমানৰ সৈতে বিয়াত বহিল

'ভাইৰেল গাৰ্ল' মনালিছাক মনত আছেনে ? হিন্দু ৰীতিৰে ইছলামধৰ্মী ফাৰমানৰ সৈতে বিয়াত বহিল
বিখ্যাত 'মহাকুম্ভ'ৰ ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হোৱা মনালিছাই পৰিয়ালৰ সন্মতি অবিহনে অন্য ধৰ্মৰ ফাৰমান খানৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ : পৰিয়ালৰ সন্মতি অবিহনে অন্য ধৰ্মৰ ফাৰমান খানৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা মনালিছা বৰ্তমান চৰ্চাত আছে ৷ এই বিয়াৰ পাছতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত 'লাভ জিহাদ'ক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে মনালিছা আৰু ফাৰমানে এখন সংবাদ মেলত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।
সংবাদ মেলত মনালিছা আৰু ফাৰমানে কি ক’লে ?
স্বেচ্ছাই বিবাহ
মনালিছাই স্পষ্টকৈ কয় যে তেওঁক কোনেও জোৰ কৰা নাই । তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ ইচ্ছাৰে আৰু প্ৰেমৰ খাতিৰতে ফাৰমানক বিয়া কৰাইছে ।
লাভ জিহাদৰ অভিযোগ খণ্ডন
তেওঁলোকে কয় যে এই বিয়াৰ সৈতে ধৰ্মৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । ইয়াক 'লাভ জিহাদ'ৰ নাম দি মিছাতে বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিব নালাগে ।
নিৰাপত্তাৰ আহ্বান
যিহেতু মনালিছাৰ পৰিয়ালে এই বিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, সেয়েহে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত নিৰাপত্তা বিচাৰিছে যাতে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসাৰ কৰিব পাৰে ।
বিয়াৰ পিছদিনাই মনালিছা আৰু তেওঁৰ স্বামী ফাৰমান খানে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে । সেই সংবাদমেলত মনালিছাই তেওঁলোকৰ বিয়াৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ব্যক্ত কৰে-
হিন্দু ৰীতিৰে বিবাহ
মনালিছাই জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁলোকে হিন্দু ধৰ্মীয় নীতি-নিয়ম মানিয়েই বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । মনালিছাই কয়, "ফাৰমানে মোক বিয়াৰ বাবে জোৰ কৰা নাছিল, মইহে তেওঁক জোৰ কৰি বিয়া কৰাইছোঁ ।"
পৰিয়ালৰ বিৰোধিতা
মনালিছাৰ দেউতাকে তেওঁক অন্য এঠাইত বিয়া দিবলৈ বিচাৰিছিল । কিন্তু সেই পাত্ৰজন আছিল মনালিছাৰ পেহীয়েকৰ ল’ৰা । মনালিছাৰ মতে, সম্পৰ্কত ককায়েক হোৱা এজনৰ লগত তেওঁ বিয়াত বহিব নিবিচাৰে । মনালিছাৰ দেউতাক বৰ্তমান তাতেই আছে যদিও তেওঁ বিয়াত উপস্থিত থকা নাছিল । জীয়েকৰ এই সিদ্ধান্তত তেওঁ অতিশয় ক্ষুব্ধ হৈ আছে ।
'প্ৰেমৰ কোনো ধৰ্ম নাই' – সংবাদমেলত অভিনেতা ফাৰমান খানৰ মন্তব্য
লাভ জিহাদৰ বিৰোধিতা
ফাৰমানে কয় যে বহুতে এই বিয়াখনক 'লাভ জিহাদ' বুলি অভিহিত কৰিছে, যিটো একেবাৰেই উচিত নহয় । তেওঁলোক দুয়ো শিল্পী আৰু এগৰাকী শিল্পীৰ বাবে সকলো ধৰ্মই সমান ।
ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা নাই
ফাৰমানে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকৰ মাজত ধৰ্ম কোনো বাধা নহয় । মনালিছা হিন্দু আৰু তেওঁ এজন মুছলমান হোৱা সত্ত্বেও তেওঁলোকে কোনেও কাৰো ধৰ্ম সলনি কৰা নাই ।
ফাৰমানৰ পৰিচয়
ফাৰমান নিজেও অভিনয় জগতৰ সৈতে জড়িত । তেওঁ মালয়ালম ছবিৰ লগতে হিন্দী আৰু তামিল চিনেমাতো কাম কৰিছে । শেষত তেওঁ কয় যে, প্ৰেমত কোনো ধৰ্ম নাথাকে আৰু বিয়াৰ বাবে ধৰ্ম সলনি কৰাটো জৰুৰী নহয়, কাৰণ সকলো ধৰ্মই সমান ।
সংবাদমেলত ফাৰমান খানে মনালিছাৰ বয়স আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফাৰমান খানে সংবাদমেলত মনালিছাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দেখুৱায় । এই নথিপত্ৰ অনুসৰি মনালিছাৰ জন্ম ২০০৮ চনত হৈছিল আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান বয়স ১৮ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে । তেওঁৰ সকলো চৰকাৰী নথি-পত্ৰ মধ্য প্ৰদেশৰ ।
মন্দিৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে অতি সোনকালে আইনীভাৱে 'ৰেজিষ্ট্ৰী মেৰেজ' (Registry Marriage) কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰেম ?
জানিব পৰা মতে, প্ৰায় ৬ মাহ আগতে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বাসিন্দা মনালিছা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফাৰমানৰ পৰিচয় হৈছিল । লাহে লাহে এই চিনাকি প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । মনালিছাৰ দেউতাক জয় সিং ভোছলেই অন্য ধৰ্মৰ হোৱা বাবে এই সম্পৰ্ক মানি লোৱা নাছিল । অভিযোগ উঠিছে যে মনালিছাক ঘৰৰ পৰা দূৰৈৰ এজন আত্মীয়ৰ সৈতে জোৰ কৰি বিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।
বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় যে, মনালিছা আৰু ফাৰমানৰ এই বিবাহ অনুষ্ঠানত কেৰালাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ভি. শিৱানকুট্টী, চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক এম.ভি. গোবিন্দন আৰু সাংসদ এ.এ. ৰহিম উপস্থিত আছিল ।
