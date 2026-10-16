অলকা য়াগনিকৰ অসুস্থতাক লৈ মৰ্মাহত কুমাৰ ছানু, মোক সঁচাকৈয়ে দুখ দিয়ে
সংগীতৰ মঞ্চখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগী অলকা য়াগনিকৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত আৱেগিক হৈ পৰে প্ৰবীণ গায়ক কুমাৰ ছানু ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : কুমাৰ ছানুৱে অলকা সোনকালে সুস্থ হৈ মঞ্চলৈ ঘূৰি অহাটো আশা কৰিছে । তেওঁলোকৰ সংগীত যাত্ৰা আৰু একেলগে ৰেকৰ্ডিং কৰা ৰোমাণ্টিক গীতৰ কথা মনত পেলাই ছানুৱে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ সুন্দৰ স্মৃতিবোৰ মনত পেলাই অলকা য়াগনিকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰু তেওঁৰ যাদুকৰী কণ্ঠ পুনৰ শুনিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ।
কুমাৰ ছানুৱে শ্বেয়াৰ কৰে, “আপোনালোকৰ বহুতেই জানে, অলকা জীৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ থকা নাই আৰু সেইটোৱে মোক বৰ দুখিত কৰি তোলে । মোৰ কেৰিয়াৰৰ কিছুমান ৰোমাণ্টিক গীত অলকা জীৰ সৈতে গাইছোঁ ৷ গায়িকা হিচাপে তেওঁৰ মেধাক কোনো পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন নাই । মই আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছোঁ যে, তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব আৰু পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোৰে সন্মুখত আমাৰ সৈতে যোগদান কৰিবলৈ ঘূৰি আহিব । এই গীতটো শুনি আমাৰ একেলগে থকা সময়ৰ ইমানবোৰ স্মৃতি ঘূৰি আহিল, বিশেষকৈ আমি এই গীতটো ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ ধৰণ আৰু আমি শ্বেয়াৰ কৰা সুন্দৰ সংগীতৰ মুহূৰ্তবোৰ ।”
"তেওঁ অসুস্থ বুলি জানি মোৰ সঁচাকৈয়ে দুখ লাগে । এই পৰিৱেশনৰ জৰিয়তে মই এই গীতটোৰ কেইশাৰীমান গাই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, এই আশাৰে যে, তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব আৰু আমি তেওঁৰ যাদুকৰী কণ্ঠ পুনৰ শুনিবলৈ পাম ।"
‘সা ৰে গা মা পা ২০২৬’ৰ আগন্তুক খণ্ডত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে কুমাৰ ছানুৰ ৬৯ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হ’ব ।
কুমাৰ ছানু আৰু অলকা য়াগনিকে একেলগে ৫০০ৰো অধিক দ্বৈত গান গাইছে । অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰতিযোগী গীতাশ্ৰীৰ পৰিবেশনে কুমাৰ ছানুক তেওঁলোকে একেলগে ৰেকৰ্ডিং কৰা গীত আৰু তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰা স্মৃতিৰ কথা মনত পেলাই দিলে । অলকাক মনত পেলাই তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিল । শ্ৰৱণ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলোৱা বিৰল অৱস্থাৰ পৰা বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠা সংগীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপেও গীতটিৰ কেইটামান শাৰী তেওঁ গাই দিছিল ।
অলকা য়াগনিকে ২৩ জুনত দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা পদ্মভূষণ লাভ কৰাৰ পিছত শিৰোনাম দখল কৰিছিল । গায়িকাগৰাকীয়ে দুবছৰ পূৰ্বে ছ’চিয়েল মিডিয়া প’ষ্টত প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ বিৰল শ্ৰৱণ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলোৱা অৱস্থা এটাত ভুগি আছে ।
"কেইসপ্তাহমান আগতে, যেতিয়া মই বিমানৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ, মই হঠাতে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই একো শুনিব পৰা নাই । ঘটনাৰ পিছৰ সপ্তাহবোৰত কিছু সাহস গোটাই মই এতিয়া মোৰ সকলো বন্ধু আৰু শুভাকাংক্ষীৰ বাবে মোৰ নীৰৱতা ভংগ কৰিব বিচাৰো, যিসকলে মোক সুধি আছে যে মই কিয় কাম কৰা নাই । এক বিৰল সংবেদনশীল স্নায়ু শ্ৰৱণ শক্তি হ্ৰাস পোৱা বুলি মোৰ চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে... এই আকস্মিক, খবৰে মোক সম্পূৰ্ণৰূপে ভবাই তুলিছে", এইদৰে উল্লেখ আছিল তেওঁৰ প’ষ্টটোত ৷
“আজি যেতিয়া মই দেশৰ অন্যতম অসামৰিক সন্মান - পদ্মভূষণ লাভ কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ, তেতিয়া মই কৃতজ্ঞতাৰে ভৰা হৃদয় লৈ সেই কাম কৰিলোঁ । এই সন্মান গভীৰভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ, আৰু যদিও ইয়াত মোৰ নাম আছে, ই প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতাৰে, মোৰ কণ্ঠক নিজৰ জীৱনলৈ আদৰি লোৱা, প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজেৰে মোৰ গীতসমূহ কঢ়িয়াই নিয়া আৰু সুখ-দুখ আৰু প্ৰত্যাহ্বান দুয়োটাৰে মাজেৰে মোৰ কাষত থিয় দিয়া প্ৰতিজন শ্ৰোতাৰে”, অলকাই লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক :
অকস্মাতে শ্ৰৱণ শক্তি হ্ৰাস পাইছে অলকা য়াগনিকৰ
বৰ্তমানৰ গীতত থাকে হিংসাত্মক প্ৰেমৰ চিত্ৰণ: ই টিভি ভাৰতৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কুমাৰ ছানু