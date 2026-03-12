কৃতিকা কামৰা আৰু গৌৰৱ কাপুৰৰ বিবাহ: মুম্বাইত তাৰকাৰ উপস্থিতিত এক অনাড়ম্বৰ অনুষ্ঠান
বেছি জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি কেৱল পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱীৰ উপস্থিতিত বিয়াত বহে অভিনেত্ৰী কৃতিকা কামৰা আৰু জনপ্ৰিয় টেলিভিছন ঘোষক তথা অভিনেতা গৌৰৱ কাপুৰ ৷
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী কৃতিকা কামৰা আৰু জনপ্ৰিয় টেলিভিছন ঘোষক তথা অভিনেতা গৌৰৱ কাপুৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাস্থিত নিজা বাসগৃহত ১১ মাৰ্চত এক অতি ব্যক্তিগত আৰু ঘৰুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিয়া সম্পন্ন হয় ।
উপস্থিত তাৰকাসকল
বিয়াৰ অনুষ্ঠানত ফাৰহান আখটাৰ, নেহা ধুপিয়াৰ লগতে মনোৰঞ্জন আৰু ক্ৰীড়া জগতৰ কেইবাজনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱী উপস্থিত থাকে।
বিশেষ মুহূৰ্ত
নৱ-বিবাহিত দম্পতীটোৱে ‘ফৰএভাৰ’ (Forever) গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰা দেখা যায় আৰু উপস্থিত সকলোৱে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে ।
অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ
অতি সহজ-সৰলভাৱে কেৱল পৰিয়াল আৰু আপোন মানুহৰ উপস্থিতিত এই বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয় । ৰাজকীয় বিয়াসমূহৰ পৰিৱৰ্তে এই দম্পতীয়ে একেবাৰে সৰল আয়োজনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে । তেওঁলোকে আপোন মানুহৰ উপস্থিতিত নিজৰ ঘৰতে অতি সাধাৰণভাৱে ৰেজিষ্টাৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰে ।
বিয়াৰ সজ্জাৰ বাবে সূৰ্যাস্তৰ ৰং আৰু সোণালী আভাৰ (Sunset tones and golden-hour colours) দৰে এক সুন্দৰ থীম বাছনি কৰা হৈছিল । ই গোটেই পৰিৱেশটোক অতি কোমল আৰু উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল ।
সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানটোত বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অভিনেতা ফাৰহান আখটাৰক নৱ-বিবাহিত দম্পতীৰ সৈতে আনন্দত নাচি থকা দেখা গৈছিল । কেৱল চলচ্চিত্ৰ জগতৰে নহয়, ক্ৰীড়া জগতৰ কিংবদন্তি খেলুৱৈ যেনে— বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, যুৱৰাজ সিং, জাহিৰ খান আৰু আশীষ নেহৰায়ো এই আনন্দৰ মূহূৰ্তত যোগদান কৰে ।
অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ’সমূহত কৃতিকা আৰু গৌৰৱক ক্ৰিছ ব্ৰাউনৰ জনপ্ৰিয় গীত 'ফৰএভাৰ' (Forever)-ৰ তালে তালে অতি আনন্দৰে নাচি থকা দেখা গৈছে । পতি-পত্নী হিচাপে তেওঁলোকৰ এই উলাহভৰা নৃত্যৰে প্ৰৱেশ- সন্ধিয়াটোৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত মুহূৰ্ত হৈ পৰে । তেওঁলোকে একেলগে খোজ দিওঁতে বন্ধু-বান্ধৱীসকলে হাত তালি দি, নাচি-বাগি তেওঁলোকক আদৰণি জনায় ।
বিয়াৰ অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সুন্দৰকৈ সজোৱা ছাদত অনুষ্ঠিত হৈছিল । উজ্জ্বল পোহৰৰ লাইটৰ মালা আৰু মুম্বাই চহৰৰ আকাশখনে গোটেই পৰিৱেশটোক এক মায়াবী ৰূপ দিছিল ।
বিয়াৰ বাবে কৃতিকাই বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এখন ৰঙা ৰঙৰ চান্দেৰী শাৰী পিন্ধিছিল । এই শাৰীখন তেওঁক মাকৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল । উল্লেখ্য যে, তেওঁৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড 'চিনাবাৰ'ৰ (Cinnabar) জৰিয়তে এই শাৰীখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, যিয়ে চান্দেৰী ছিল্কৰ পৰম্পৰাগত ৰং শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ লগতে মহিলা কাৰিকৰসকলক সহায় কৰে ।
আনহাতে গৌৰৱে বিখ্যাত ডিজাইনাৰ ৰাঘৱেন্দ্ৰ ৰাথোড়ে ডিজাইন কৰা এটা আইভৰী আৰু সোণালী ৰঙৰ পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰে, যিয়ে তেওঁক শুৱনি ৰূপ দিছিল ।
বিয়াৰ বিশেষ মুহূৰ্তবোৰ বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰ জোচেফ ৰাধিকৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰা হৈছিল । আনহাতে, দেৱিকা নাৰায়ণে সূৰ্যাস্তৰ আভাৰে বিয়াৰ পৰিৱেশটো অতি মনোৰমকৈ সজাই তুলিছিল । সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকৰ নিজা বাসগৃহতে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এক আনন্দপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।
বিয়াৰ পাছত দম্পতীটোৱে এক যুটীয়া বিবৃতিত তেওঁলোকৰ সুখ ব্যক্ত কৰি কয়, জীৱনৰ আটাইতকৈ অৰ্থপূৰ্ণ মুহূৰ্তবোৰ হ’ল সেইবোৰ, যিবোৰ আপোন পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে অতিবাহিত কৰা হয় ।
১২ মাৰ্চত তেওঁলোকে আন এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, য’ত অধিক সংখ্যক বন্ধু-বান্ধৱী আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
