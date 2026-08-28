ETV Bharat / entertainment

বিজ্ঞাপনৰ পোছাকক লৈ বিতৰ্ক: সমালোচকক ৰাখীৰ প’ষ্টেৰে প্ৰত্যুত্তৰ অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননৰ

বিতৰ্কৰ মাজতে ভনীয়েকৰ সৈতে বিশেষ প’ষ্ট কৃতিৰ; ক'লে— "আমি আচলতে কিহৰ প্ৰয়োজন, সেই কথাতহে গুৰুত্ব দিছোঁ ৷"

Kriti Sanon reacts with a Rakhi post amidst ad controversy: While fashion committee is in session
কৃতি ছেনন (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়া এটা বিজ্ঞাপনত পিন্ধা পোছাকক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননে সমালোচনা কৰাসকলক এক বিশেষ প’ষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । তেওঁ ৰাখীবন্ধনৰ এটা মৰমলগা ছ’চিয়েল মিডিয়া প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সমালোচকসকলক উত্তৰ দিয়ে । 'ককটেইল ২' খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱনত প্ৰকৃততে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেই কথা স্পষ্ট কৰি দি সমালোচনা কৰা 'ফেশ্বন কমিটী'ক তাচ্ছিল্য কৰে ।

ভনীয়েকৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কৃতিৰ পোষ্ট

শুকুৰবাৰে কৃতি ছেননে নিজৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভগ্নী নূপুৰ ছেননৰ ৰাখী পিন্ধা হাতৰ এখন ফটো আপলোড কৰে । ফটোখনৰ সৈতে তেওঁ বেছি একো নিলিখিলে, কিন্তু শিৰোনামৰ জৰিয়তে নিজৰ বৰ্তমানৰ মানসিকতা সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে । তেওঁ লিখিলে, "ফেশ্বন কমিটীয়ে এতিয়াও ৰাখীৰ পোছাকক লৈ আলোচনা চলাই থকাৰ মাজতে... আমি আচলতে কিহৰ প্ৰয়োজন, সেই কথাতহে গুৰুত্ব দিছোঁ । সকলোকে ৰাখীবন্ধনৰ শুভেচ্ছা ।" এই পোষ্টটোৰ কমেণ্ট বক্সত বহু লোকে 'মিমি'খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সমৰ্থনত থিয় দিয়ে ।

কৃতিৰ পোষ্টত অনুৰাগীৰ মন্তব্য

ইনষ্টাগ্ৰামৰ এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "তুমি আগবাঢ়ি যোৱা!!! সকলোৰে নিজৰ ধৰণে উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ স্বাধীনতা আছে । ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিটো উৎসৱ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে উদযাপন কৰে । সৰ্বাংগীনতা আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি সহনশীলতাহে এই বৈচিত্ৰ্যময় দেশখনৰ মূল ভেটি ।"

আন এজন অনুৰাগীয়ে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰি কয়, "আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সময়ত মুখ খোলা আৰু নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ ।"

"ট্ৰ’ল কৰা লোকসকলক এনেদৰেই হাঁহি হাঁহি উচিত শিক্ষা দিব লাগে," বুলি আন এজন ব্যক্তিয়ে মন্তব্য কৰে । আৰু এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "এইটোৱেই আছিল আটাইতকৈ উপযুক্ত আৰু শ্ৰেষ্ঠ উত্তৰ ।"

বিতৰ্কৰ পটভূমি আৰু কৃতিৰ স্পষ্টীকৰণ

যিসকলে এই বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে, ৰাখীবন্ধন উপলক্ষে এটা আ-অলংকাৰ ব্ৰেণ্ডৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে কৃতিয়ে অফ-হোৱাইট ৰঙৰ এটা ব্ৰালেট-ষ্টাইলৰ ব্লাউজ, কেপ আৰু স্কাৰ্ট পিন্ধিছিল । ইয়াৰ বাবেই তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা অংশই দাবী কৰিছিল যে, এই পোছাকযোৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি উপযুক্ত নাছিল । পাছলৈ বিতৰ্কৰ বাবেই ব্ৰেণ্ডটোৱে বিজ্ঞাপনটো আঁতৰাই পেলায় ।

শেহতীয়াকৈ, কৃতিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা টোকা লিখি এই তীব্ৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে । তেওঁ লিখিছে, "উৎসৱৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য আপুনি পিন্ধা কাপোৰত নাথাকে, ই থাকে পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ আৱেগ আৰু মনোভাৱতহে । ৰাখীবন্ধন হৈছে সুৰক্ষাৰ এক এনাজৰী । মই আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে এজনীয়ে আনজনীক ৰাখী বান্ধো । আমি জানো যে, এজন দাদা বা ভাইটিয়ে কৰিব পৰা ধৰণেই আমি দুয়ো ইজনে সিজনক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ । আমি ইজনে সিজনৰ স্বাস্থ্য, সুখ আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ । আমাৰ বাবে এই প্ৰাৰ্থনা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ পোহনীয়া কুকুৰ কেইটাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য! কাৰণ সিহঁতো আমাৰ পৰিয়ালৰে অংশ!"

লগতে পঢ়ক :

ৰাখী বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক: কৃতি ছেননৰ সমৰ্থনত ৰাহুল গান্ধী আৰু নূপুৰ ছেনন

সমালোচকক উভতি ধৰি কৃতিয়ে ক’লে, "নাৰীয়ে কি পিন্ধিব সেই বিষয়ত মতামত দিয়া বন্ধ কৰক"

TAGGED:

কৃতি ছেনন ৰাখী বিতৰ্ক
কৃতি ছেনন বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক
নূপুৰ ছেনন ৰাখী পোষ্ট
বলীউড ফেশ্বন বিতৰ্ক
KRITI SANON RAKHI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.