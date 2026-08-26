কৃতিয়ে সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছদিনাই বিজ্ঞাপনটো আঁতৰাই পেলালে ব্ৰেণ্ডটোৱে!

কৃতিয়ে সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছদিনাই বিজ্ঞাপনটো আঁতৰাই পেলালে ব্ৰেণ্ডটোৱে!
অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননৰ ৰাখী বন্ধনৰ বিজ্ঞাপনটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পাছত ব্ৰেণ্ডটোৱে অৱশেষত বিজ্ঞাপনটো আঁতৰাই পেলাইছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 12:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ ৰাখী বন্ধনৰ বিজ্ঞাপন এটাত অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননে পিন্ধা পোছাকযোৰক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনা হয় । ইয়াৰ পাছতে অলংকাৰ ব্ৰেণ্ডটোৱে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে ।
কৃতিয়ে পোছাকযোৰৰ সমৰ্থন কৰাৰ ঠিক পিছদিনাই ব্ৰেণ্ডটোৱে বিজ্ঞাপনটো আঁতৰাই দিয়ে । তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে যে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু উৎসৱৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে । কাৰোবাৰ আৱেগত আঘাত হনাটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নাছিল, সেয়ে সন্মান জনাই তেওঁলোকে বিজ্ঞাপনটো উঠাই লৈছে ।
অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননে ২৫ আগষ্টত তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামযোগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, যিকোনো উৎসৱৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য মানুহৰ মনৰ আৱেগতহে থাকে, কাপোৰত নহয় । এটা অলংকাৰ ব্ৰেণ্ডৰ ৰাখী বন্ধনৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে কৃতিয়ে এযোৰ অফ-হোৱাইট ৰঙৰ পোছাক পিন্ধিছিল । ইয়াত এটা ব্ৰালেট-ষ্টাইলৰ ব্লাউজ, এটা কেপ আৰু এটা ড্ৰেপড্ স্কাৰ্ট আছিল, যাক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনা হৈছিল ।
ইয়াৰ ঠিক পিছদিনা, বুধবাৰে অলংকাৰ ব্ৰেণ্ডটোৱে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ জৰিয়তে এটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে কয় যে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অন্তৰত আটাইতকৈ উচ্চ স্থান আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে ।
ব্ৰেণ্ডটোৱে লিখিছে, "ভাৰতীয় সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু উৎসৱৰ প্ৰতি আমাৰ অন্তৰত সৰ্বোচ্চ সন্মান আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে । এটা ব্ৰেণ্ড হিচাপে আমি সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ যে, এই আনন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে মিলি উদযাপন কৰিব লাগে । এইবাৰ আমি আমাৰ এই মৰম আৰু উদযাপনৰ পৰিসৰ ঘৰুৱা পোহনীয়া জীৱ-জন্তুবোৰলৈকো বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ।"
তেওঁলোকে আৰু কয়, "যদি আমাৰ শেহতীয়া বিজ্ঞাপনটোৱে অনিচ্ছাকৃতভাৱে সমাজৰ কোনো অংশৰ আৱেগত আঘাত হানিছে, তেন্তে তেনে কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য মুঠেই নাছিল । সকলোলৈকে সন্মান জনাই, আমি উক্ত বিজ্ঞাপনটো সকলো মাধ্যমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ । এই উৎসৱৰ বতৰত আপোনালোক সকলোকে বহুত মৰম জ্ঞাপন কৰিলোঁ!"
বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া এই বিজ্ঞাপনটোক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক ডাঙৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । বুজনসংখ্যক নেটিজেনে মন্তব্য কৰিছিল যে, এক পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় উৎসৱৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কৃতি ছেননে পিন্ধা পোছাকযোৰ একেবাৰেই উপযুক্ত নাছিল ।
অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱটেও ২৪ আগষ্টত কৃতি ছেননক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি কয় যে মহিলাসকলে নিজৰ পছন্দৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ স্বাধীনতা পালেও, কিছু সীমা বজাই ৰখাটো প্ৰয়োজন । কংগনাৰ মন্তব্য পাছতে কৃতিয়ে ইনষ্টা ষ্ট’ৰীটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলৈ সমৰ্থন জনাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ভগ্নী নূপুৰেও সেই ষ্ট’ৰীটো ৰি-শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এতিয়া খবৰ আহিছে যে, ব্ৰেণ্ডটোৱে বিজ্ঞাপনটো আঁতৰাই পেলাইছে ৷
লগতে পঢ়ক :
কৃতি ছেননৰ ৰাখীৰ বিজ্ঞাপনক লৈ কংগনাৰ তীক্ষ্ণ বাক্য়বাণ: ছ’চিয়েল মিডিয়াত ধুমুহা
সমালোচকক উভতি ধৰি কৃতিয়ে ক’লে, "নাৰীয়ে কি পিন্ধিব সেই বিষয়ত মতামত দিয়া বন্ধ কৰক"
ৰাখী বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক: কৃতি ছেননৰ সমৰ্থনত ৰাহুল গান্ধী আৰু নূপুৰ ছেনন