সমালোচকক উভতি ধৰি কৃতিয়ে ক’লে, "নাৰীয়ে কি পিন্ধিব সেই বিষয়ত মতামত দিয়া বন্ধ কৰক"

সমালোচকক উভতি ধৰি কৃতিয়ে ক’লে, "নাৰীয়ে কি পিন্ধিব সেই বিষয়ত মতামত দিয়া বন্ধ কৰক"
ৰাখী বন্ধনৰ বিজ্ঞাপনত কৃতি ছেননে পৰিধান কৰা বিশেষ ডিজাইনৰ ব্লাউজটোৱে তোলপাৰ লগাইছে ৷ বহুতে ক্ষোভ উজাৰিছে ৷ পিছে মনে মনে বহি নাথাকিল কৃতিও, ক’লে-উৎসৱৰ মহত্ব...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 6:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : "যিকোনো উৎসৱৰ সাৰমৰ্ম আৱেগত নিহিত হৈ থাকে, আমি পিন্ধা কাপোৰত নহয়", সমালোচকক উভতি ধৰি ইনষ্টাগ্ৰামত এইদৰে ষ্ট’ৰী শ্বেয়াৰ কৰিলে অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননে ৷
অভিনেত্ৰী কৃতিক অলপতে এটা গহনা ব্ৰেণ্ডৰ বিজ্ঞাপনত দেখা গৈছে ৷ ৰাখী বন্ধনৰ উপলক্ষে কৰা এই বিজ্ঞাপনটোত তেওঁ এটা অফ-হোৱাইট ৰঙৰ পোছাক পিন্ধিছে ৷ এই পোছাকযোৰত এটা ব্ৰালেট-ষ্টাইলৰ ব্লাউজ, এটা কেপ আৰু এটা ড্ৰেপড্ স্কাৰ্ট আছে । এই বিজ্ঞাপনটোক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক ডাঙৰ তৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । বহুসংখ্যক নেটিজেনে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাখী বন্ধনৰ দৰে এটা পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় উৎসৱৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কৃতিৰ এই পোছাকযোৰ একেবাৰেই উপযুক্ত নহয় ।
সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কৃতিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এইদৰে লিখে, "উৎসৱৰ আচল সাৰমৰ্ম আপুনি পিন্ধা কাপোৰত নাথাকে, বৰঞ্চ পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ আৱেগ আৰু মনোভাৱতহে থাকে । ৰাখী বন্ধন হৈছে সুৰক্ষাৰ এটা এনাজৰী । মোৰ ভণ্টি আৰু মই এজনীয়ে আনজনীক ৰাখী বান্ধো । আমি জানো যে এজন দাদা বা ভাইটিয়ে কৰিব পৰাকৈয়ে আমি দুয়োৱে এজনে আনজনক সুৰক্ষা দিব পাৰো । আমি দুয়োৰে স্বাস্থ্য, সুখ আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰো আৰু আমাৰ বাবে, এই প্ৰাৰ্থনা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ পোহনীয়া কুকুৰ কেইটাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য! কাৰণ শেষত, সিহঁতো আমাৰ পৰিয়ালৰেই অংশ !"
'ককটেল ২' ছবিখনৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে গুৰুত্ব দি কয় যে, এগৰাকী মহিলাৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা সন্মানক কেতিয়াও তেওঁ পিন্ধা কাপোৰৰ আধাৰত জোখ-মাখ কৰিব নালাগে । তেওঁ নিজৰ বক্তব্যৰ শেষত লিখিছে, "লগতে, আমি মহিলাসকলে কেতিয়া কি পিন্ধিব লাগে, সেই বিষয়ে মত দিয়াটো কেতিয়া বন্ধ কৰিম ?? সময়ৰ লগে লগে পৰম্পৰাগত ফেশ্বন সলনি হৈছে বা ইয়াৰ বিকাশ ঘটিছে, কিন্তু তথাপিও এগৰাকী মহিলাৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা সন্মান কেৱল তেওঁৰ কাপোৰৰ দ্বাৰাহে জোখা হয়!! সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা এগৰাকী মহিলাৰ হৃদয়ত থাকে, তেওঁৰ কাপোৰৰ নেকলাইনত নহয়!"
সোমবাৰে, অভিনেত্ৰী তথা ৰাজনীতিবিদ কংগনা ৰনৌতে কৃতিক কটাক্ষ কৰি কয় যে, মহিলাসকলৰ নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো কাপোৰ পিন্ধাৰ স্বাধীনতা থাকিলেও, তেওঁলোকে কিছুমান সীমা মানি চলা উচিত । 'তনু ৱেডছ মনু' অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "মহিলাসকলৰ বাবে এয়া এক সুন্দৰ সময়, আমাৰ আলমাৰীবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰেৰে ভৰি থাকে । আজিৰ মহিলা এগৰাকী গোলকীয় মহিলা; ককটেল ড্ৰেছৰ পৰা লেহেংগালৈ, জীনছৰ পৰা শাড়ীলৈ, বিকিনীৰ পৰা চেলোৱাৰ কামিজলৈকে সকলো উপলব্ধ । আজি আমাৰ ওচৰত থকা ইমানবোৰ বিকল্পৰ মাজৰ পৰা আপুনি কিয় নিজৰ ককাইদেউ বা ভাইটিক অন্তৰ্বাস পিন্ধি ৰাখী বান্ধিব ?"
লগতে পঢ়ক : কৃতি ছেননৰ ৰাখীৰ বিজ্ঞাপনক লৈ কংগনাৰ তীক্ষ্ণ বাক্য়বাণ: ছ’চিয়েল মিডিয়াত ধুমুহা