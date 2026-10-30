অ’টিটিত 'অবছেছন' ৰ হিন্দী সংস্কৰণ, জনপ্ৰিয় দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৃতি ছেনন-বৰুণ ধৱনৰ

অ’টিটিত 'অবছেছন' ৰ হিন্দী সংস্কৰণ, জনপ্ৰিয় দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৃতি ছেনন-বৰুণ ধৱনৰ
বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি ছেননে ভৌতিক ৰোমাঞ্চকৰ 'অবছেছন'ৰ এটি ভয়ংকৰ দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ জিঅ’হটষ্টাত ছবিখনৰ আনকাট হিন্দী সংস্কৰণ অ’টিটি প্ৰিমিয়াৰ হ’ব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:30 AM IST
হায়দৰাবাদ : বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি ছেননে অব্ছেছনৰ হিন্দী সংস্কৰণৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি তাৰ আভাস দিলে । ছবিখনৰ অ’টিটি প্ৰিমিয়াৰৰ পূৰ্বে অভিনেতাদ্বয়ে ছবিখনৰ এটা সকলোৰে মনত থকা দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ জিঅ’হটষ্টাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ’টো । দুয়োগৰাকী তাৰকাই নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ সময়তে কৃতিৰ তীব্ৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, কেইবাজনো অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ অভিনয় দক্ষতা আৰু বহুমুখীতাক প্ৰশংসা কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে শ্বেয়াৰ কৰা এই ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে, বৰুণ আৰু কৃতিয়ে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সন্মুখা সন্মুখিকৈ বহি আছে । তেওঁলোকে ছবিখনৰ স্মৰণীয় "ন’, ন’, ন’, ন’ ..." দৃশ্যটো হিন্দী ভাষাত পুনৰ সৃষ্টি কৰে ৷ ছবিখনৰ অদ্ভুত আৰু অস্বস্তিকৰ আৱেগটো এই দৃশ্যটোৱে কঢ়িয়াই আনে । কৃতিয়ে নিকীৰ বিৰক্তিকৰ দিশটো ফুটাই তোলে, আনহাতে বৰুণে বেয়াৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিজন যুৱকৰ ইচ্ছাই কাহিনীটোৰ ভয়ংকৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়ে ।
There’s something special about getting to experience a story you love in a whole new way, and we’re so excited to bring this to you! Kriti Sanon as the voice of Nikki and Varun Dhawan as the voice of Bear in Hindi, with Amar Kaushik bringing it all together. Obsession: The Original Uncut Version premieres 30th October, 7 PM onwards, exclusively on The Peacock Hub on JioHotstar.— JioHotstar (@JioHotstar) October 29, 2026
বেয়াৰ-নিকীৰ চৰিত্ৰত কণ্ঠদান বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি ছেননৰ
বৰুণ আৰু কৃতিয়ে অবছেছনৰ মূল চৰিত্ৰ দুটা ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ এতিয়ালৈকে প্ৰচাৰ হোৱা ভিডিঅ’ কেইটা চাই নেটিজেনে বেয়াৰ আৰু নিকীৰ চৰিত্ৰত দুয়ো খাপ খাই পৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে । অমৰ কৌশিকে ছবিখনৰ মূল সংস্কৰণটো হিন্দী দর্শকৰ বাবে উপলব্ধ কৰি তুলিছে ৷ দৰ্শকে এই অশান্তিকৰ কাহিনীটো এতিয়া নিজৰ চিনাকি ভাষাতো উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
অবছেছনৰ আনকাট অৰিজিনেল হিন্দী সংস্কৰণ ৩০ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে সন্ধ্যা ৭ বজাত জিঅ’হটষ্টাৰত থকা দ্য পীকক হাবত প্ৰিমিয়াৰ হ'ব । এই মুক্তিৰে দৰ্শকে ভৌতিক ছবিখনৰ অভিজ্ঞতা পুনৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু হিন্দী-ডাব কৰা সংস্কৰণে ইয়াৰ চৰিত্ৰসমূহক সৰহ সংখ্যক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব ।
কাৰী বাৰ্কাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত অব্ছেছনত বেয়াৰ বেইলীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মাইকেল জনষ্টনে, যি সংগীত দোকানৰ এজন কৰ্মচাৰী ৷ আনহাতে নিকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ইণ্ডে নাভাৰেটে, যি বেয়াৰৰ সহকৰ্মী ৷ নিকীৰ প্ৰতি থকা নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰে বেয়াৰে । নিকী আত্মবিশ্বাসী আৰু সকলোৰে সৈতে মিলিব পৰা, কিন্তু বেয়াৰে তাইক কিমান ভাল পাই, সেই কথা ক’বলৈ অসুবিধা অনুভৱ কৰে ।
বেয়াৰে এখন দোকানত ‘ওৱান উইছ উইলো’ নামৰ এটা ৰহস্যময় বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ জীৱনটোৱে এক বিৰক্তিকৰ ৰূপ লয় । দোকানীয়ে বস্তুটোৱে আনৰ বাবে কঢ়িয়াই অনা দুৰ্দশাৰ বিষয়ে তেওঁক সকীয়াই দিয়ে, কিন্তু বেয়াৰে সেই সতৰ্কবাণীটোক আওকাণ কৰে । বেয়াৰে নিকীয়ে তেওঁক পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছিকৈ ভাল পোৱাটো কামনা কৰে আৰু উইলো ভাঙি পেলায় ।
প্ৰথম অৱস্থাত বেয়াৰে আশা কৰা মতেই সকলো হোৱা যেন লাগে । নিকী বেয়াৰৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে আকৃষ্ট হৈ পৰে আৰু তেওঁক সদায় তেওঁ বিচৰা ধৰণে মনোযোগ দিয়ে । কিন্তু নিকীৰ মৰমবোৰ অতি সোনকালেই আৱেগিক হৈ পৰে আৰু তাইৰ আচৰণ ক্ৰমান্বয়ে বিৰক্তিকৰ আৰু হিংস্ৰ হৈ পৰে । বেয়াৰে দেখি থকা সপোনৰ সম্পৰ্কটো সুন্দৰ ৰূপত আৰম্ভ হয়, কিন্তু সেয়া সোনকালে দুঃস্বপ্ন হৈ পৰে । নিজৰ ইচ্ছাৰে হোৱা ঘটনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ নাযায়, তাৰ বাবে বেয়াৰে উপায় বিচাৰিব লগা হয় । ছবিখনত কুপাৰ টমলিনছন, মেগান ল’ৱলেছ আৰু এণ্ডি ৰিখটাৰেও সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
অব্ছেছনৰ বক্স অফিচত সফলতা
অব্ছেছনৰ বক্স অফিচ প্ৰদৰ্শনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । মাত্ৰ ৭ লাখ ৫০ হাজাৰ ডলাৰৰ বাজেটত নিৰ্মিত এই ছবিখনে থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত বিশ্বজুৰি ৫২ কোটি ডলাৰতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই পৰিসংখ্যাই কাৰী বাৰ্কাৰৰ কামৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত ছবিখন অন্যতম লাভজনক স্বতন্ত্ৰ ভৌতিক ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এই চলচ্চিত্ৰখন ভাৰতত ২৯ মে’ত মুক্তি পাইছিল ৷ তাৰ পাছত ভিন্ন বজাৰৰ দৰ্শকৰ ওচৰ পাইছেগৈ । এতিয়া ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মলৈ ইয়াৰ প্ৰৱেশে দৰ্শকসকলক এই অলৌকিক থ্ৰীলাৰখন উপভোগ কৰাৰ আন এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ইউটিউবাৰৰ চমক: এতিয়া ঘৰতে বহিয়েই চাওক ব্লকবাষ্টাৰ ছবি 'Obsession'