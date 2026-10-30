ETV Bharat / entertainment

অ’টিটিত 'অবছেছন' ৰ হিন্দী সংস্কৰণ, জনপ্ৰিয় দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৃতি ছেনন-বৰুণ ধৱনৰ

বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি ছেননে ভৌতিক ৰোমাঞ্চকৰ 'অবছেছন'ৰ এটি ভয়ংকৰ দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ জিঅ’হটষ্টাত ছবিখনৰ আনকাট হিন্দী সংস্কৰণ অ’টিটি প্ৰিমিয়াৰ হ’ব ।

Kriti Sanon And Varun Dhawan Recreate Obsession Scene Ahead Of Hindi OTT Release - Watch
কৃতি ছেনন আৰু বৰুণ ধৱনে হিন্দী OTT মুক্তিৰ আগতে 'অবছেছন' দৃশ্য সৃষ্টি কৰিছে (Photo: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2026 at 11:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি ছেননে অব্ছেছনৰ হিন্দী সংস্কৰণৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি তাৰ আভাস দিলে । ছবিখনৰ অ’টিটি প্ৰিমিয়াৰৰ পূৰ্বে অভিনেতাদ্বয়ে ছবিখনৰ এটা সকলোৰে মনত থকা দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ জিঅ’হটষ্টাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ’টো । দুয়োগৰাকী তাৰকাই নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ সময়তে কৃতিৰ তীব্ৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, কেইবাজনো অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ অভিনয় দক্ষতা আৰু বহুমুখীতাক প্ৰশংসা কৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে শ্বেয়াৰ কৰা এই ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে, বৰুণ আৰু কৃতিয়ে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সন্মুখা সন্মুখিকৈ বহি আছে । তেওঁলোকে ছবিখনৰ স্মৰণীয় "ন’, ন’, ন’, ন’ ..." দৃশ্যটো হিন্দী ভাষাত পুনৰ সৃষ্টি কৰে ৷ ছবিখনৰ অদ্ভুত আৰু অস্বস্তিকৰ আৱেগটো এই দৃশ্যটোৱে কঢ়িয়াই আনে । কৃতিয়ে নিকীৰ বিৰক্তিকৰ দিশটো ফুটাই তোলে, আনহাতে বৰুণে বেয়াৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিজন যুৱকৰ ইচ্ছাই কাহিনীটোৰ ভয়ংকৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়ে ।

বেয়াৰ-নিকীৰ চৰিত্ৰত কণ্ঠদান বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি ছেননৰ

বৰুণ আৰু কৃতিয়ে অবছেছনৰ মূল চৰিত্ৰ দুটা ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ এতিয়ালৈকে প্ৰচাৰ হোৱা ভিডিঅ’ কেইটা চাই নেটিজেনে বেয়াৰ আৰু নিকীৰ চৰিত্ৰত দুয়ো খাপ খাই পৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে । অমৰ কৌশিকে ছবিখনৰ মূল সংস্কৰণটো হিন্দী দর্শকৰ বাবে উপলব্ধ কৰি তুলিছে ৷ দৰ্শকে এই অশান্তিকৰ কাহিনীটো এতিয়া নিজৰ চিনাকি ভাষাতো উপভোগ কৰিব পাৰিব ।

অবছেছনৰ আনকাট অৰিজিনেল হিন্দী সংস্কৰণ ৩০ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে সন্ধ্যা ৭ বজাত জিঅ’হটষ্টাৰত থকা দ্য পীকক হাবত প্ৰিমিয়াৰ হ'ব । এই মুক্তিৰে দৰ্শকে ভৌতিক ছবিখনৰ অভিজ্ঞতা পুনৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু হিন্দী-ডাব কৰা সংস্কৰণে ইয়াৰ চৰিত্ৰসমূহক সৰহ সংখ্যক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব ।

কাৰী বাৰ্কাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত অব্ছেছনত বেয়াৰ বেইলীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মাইকেল জনষ্টনে, যি সংগীত দোকানৰ এজন কৰ্মচাৰী ৷ আনহাতে নিকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ইণ্ডে নাভাৰেটে, যি বেয়াৰৰ সহকৰ্মী ৷ নিকীৰ প্ৰতি থকা নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰে বেয়াৰে । নিকী আত্মবিশ্বাসী আৰু সকলোৰে সৈতে মিলিব পৰা, কিন্তু বেয়াৰে তাইক কিমান ভাল পাই, সেই কথা ক’বলৈ অসুবিধা অনুভৱ কৰে ।

বেয়াৰে এখন দোকানত ‘ওৱান উইছ উইলো’ নামৰ এটা ৰহস্যময় বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ জীৱনটোৱে এক বিৰক্তিকৰ ৰূপ লয় । দোকানীয়ে বস্তুটোৱে আনৰ বাবে কঢ়িয়াই অনা দুৰ্দশাৰ বিষয়ে তেওঁক সকীয়াই দিয়ে, কিন্তু বেয়াৰে সেই সতৰ্কবাণীটোক আওকাণ কৰে । বেয়াৰে নিকীয়ে তেওঁক পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছিকৈ ভাল পোৱাটো কামনা কৰে আৰু উইলো ভাঙি পেলায় ।

প্ৰথম অৱস্থাত বেয়াৰে আশা কৰা মতেই সকলো হোৱা যেন লাগে । নিকী বেয়াৰৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে আকৃষ্ট হৈ পৰে আৰু তেওঁক সদায় তেওঁ বিচৰা ধৰণে মনোযোগ দিয়ে । কিন্তু নিকীৰ মৰমবোৰ অতি সোনকালেই আৱেগিক হৈ পৰে আৰু তাইৰ আচৰণ ক্ৰমান্বয়ে বিৰক্তিকৰ আৰু হিংস্ৰ হৈ পৰে । বেয়াৰে দেখি থকা সপোনৰ সম্পৰ্কটো সুন্দৰ ৰূপত আৰম্ভ হয়, কিন্তু সেয়া সোনকালে দুঃস্বপ্ন হৈ পৰে । নিজৰ ইচ্ছাৰে হোৱা ঘটনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ নাযায়, তাৰ বাবে বেয়াৰে উপায় বিচাৰিব লগা হয় । ছবিখনত কুপাৰ টমলিনছন, মেগান ল’ৱলেছ আৰু এণ্ডি ৰিখটাৰেও সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

অব্ছেছনৰ বক্স অফিচত সফলতা

অব্ছেছনৰ বক্স অফিচ প্ৰদৰ্শনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । মাত্ৰ ৭ লাখ ৫০ হাজাৰ ডলাৰৰ বাজেটত নিৰ্মিত এই ছবিখনে থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত বিশ্বজুৰি ৫২ কোটি ডলাৰতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই পৰিসংখ্যাই কাৰী বাৰ্কাৰৰ কামৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত ছবিখন অন্যতম লাভজনক স্বতন্ত্ৰ ভৌতিক ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

এই চলচ্চিত্ৰখন ভাৰতত ২৯ মে’ত মুক্তি পাইছিল ৷ তাৰ পাছত ভিন্ন বজাৰৰ দৰ্শকৰ ওচৰ পাইছেগৈ । এতিয়া ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মলৈ ইয়াৰ প্ৰৱেশে দৰ্শকসকলক এই অলৌকিক থ্ৰীলাৰখন উপভোগ কৰাৰ আন এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ইউটিউবাৰৰ চমক: এতিয়া ঘৰতে বহিয়েই চাওক ব্লকবাষ্টাৰ ছবি 'Obsession'

TAGGED:

OBSESSION HINDI VERSION
কাৰী বাৰ্কাৰ অব্ছেছন চিনেমা
ONE WISH WILLOW HORROR MOVIE
OBSESSION OTT RELEASE
কৃতি ছেনন বৰুণ ধৱন অব্ছেছন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.