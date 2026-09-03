কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিশেষ: টিভি পৰ্দাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰক স্মৰণীয় কৰি তোলা ৫ গৰাকী অভিনেতা
Krishna Janmashtami 2026 : বি.আৰ. চোপ্ৰাৰ ‘মহাভাৰত’ৰ পৰা ‘ৰাধাকৃষ্ণ’লৈ— পৰ্দাত অমৰ হৈ ৰোৱা ৫ টা শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৪ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশজুৰি পবিত্ৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হ’ব । এই পবিত্ৰ ক্ষণত আহকচোন এবাৰ চকু ফুৰাওঁ সেইসকল তাৰকাৰ ওপৰত, যিসকলে পৰ্দাত ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অনবদ্য অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মনত সদায় অমৰ হৈ ৰৈছে । আনকি আজিৰ নতুন প্ৰজন্মকো এইসকল অভিনেতাৰ 'শ্যাম' অৱতাৰে গভীৰভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
হিন্দী ছবি আৰু ধাৰাবাহিকসমূহত বহুবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰটোক অতি সুন্দৰভাৱে ফুটাই তোলা হৈছে । ইয়াৰে কিছুমান অভিনেতাৰ আকৰ্ষণীয় অভিনয় আৰু অংগী-ভংগীৰ বাবেই তেওঁলোকে কৰা চৰিত্ৰসমূহ দৰ্শকৰ মনত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰৈছে । কাইলৈ ৪ ছেপ্টেম্বৰত পবিত্ৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী । এই বিশেষ ক্ষণতে আহকচোন চকু ফুৰাওঁ সেইসকল অভিনেতাৰ ওপৰত, যিসকলে পৰ্দাত কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ হৃদয়ত এক গভীৰ চাপ বহুৱাই থৈ গৈছে ।
নীতিশ ভাৰদ্বাজ (মহাকাব্যিক ধাৰাবাহিক 'মহাভাৰত', ১৯৮৮-১৯৯০)
ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ ইতিহাসত যেতিয়াই ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ কথা ওলাই, তেতিয়াই দৰ্শকৰ মনলৈ বহুকেইখন মুখৰ ছবি আহে । কিন্তু এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত অভিনেতা নীতিশ ভাৰদ্বাজৰ নামটোৱেই আটাইতকৈ প্ৰথমে মনলৈ আহে । তেওঁ বি. আৰ. চোপ্ৰাৰ জনপ্ৰিয় পৌৰাণিক ধাৰাবাহিক 'মহাভাৰত'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল, যিখন ১৯৮৮ চনৰ পৰা ১৯৯০ চনলৈ দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল ।
তেওঁৰ অভিনয়ে চৰিত্ৰটোক এক গভীৰ আৰু ধীৰ-স্থিৰ ৰূপ দিছিল । তেওঁৰ মিঠা আৰু শান্ত হাঁহিটোৱে কোটি কোটি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল । লগতে তেওঁৰ স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী সংলাপ প্ৰক্ষেপণে দৰ্শকক সন্মোহিত কৰি ৰাখিছিল । বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, নীতিশ ভাৰদ্বাজে প্ৰথমতে ধাৰাবাহিকখনত শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ মুঠেই মান্তি হোৱা নাছিল । তেওঁ আচলতে অৰ্জুনৰ পুত্ৰ 'অভিমন্যু'ৰ চৰিত্ৰটোহে কৰিবলৈ বিচাৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কৃষ্ণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু ইতিহাস সৃষ্টি কৰে ।
স্বপ্নিল জোশী (জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'শ্ৰী কৃষ্ণ', ১৯৯৩)
মাৰাঠী চিনেমা আৰু টেলিভিছন জগতত এজন তাৰকা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই স্বপ্নিল জোশীয়ে ৰামানন্দ সাগৰৰ বিখ্যাত ধাৰাবাহিক 'শ্ৰী কৃষ্ণ'ত ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কিশোৰ তথা ডেকা বয়সৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ন কৰিছিল ।তেওঁৰ নিষ্পাপ চেহেৰা আৰু সুন্দৰ অভিনয়ে সেই সময়ৰ টেলিভিছন দৰ্শকৰ মাজত তেওঁক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । এই চৰিত্ৰটোৱেই তেওঁৰ অভিনয় জীৱনৰ বাবে এক ডাঙৰ পৰিচয় কঢ়িয়াই আনিছিল ।
সৰ্বদমন ডি. বেনাৰ্জী (জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'শ্ৰী কৃষ্ণ', ১৯৯৩)
ৰামানন্দ সাগৰৰ অতি জনপ্ৰিয় পৌৰাণিক ধাৰাবাহিক 'শ্ৰী কৃষ্ণ'ত ভগৱান কৃষ্ণৰ ডাঙৰ বয়সৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ন কৰিছিল অভিনেতা সৰ্বদমন ডি. বেনাৰ্জীয়ে । ১৯৯০ ৰ দশকত এই ধাৰাবাহিকখন ‘ডিডি নেশ্বনেল’ চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল ।
এই ধাৰাবাহিকখনত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়সমূহ অতি সুন্দৰকৈ দেখুওৱা হৈছিল । ধাৰাবাহিকখনত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ আৰু মহাভাৰতৰ সৈতে জড়িত শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, য’ত বেনাৰ্জীৰ অভিনয় আছিল অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী । তেওঁৰ মুখৰ শান্ত প্ৰকাশ আৰু হাঁহিয়ে দৰ্শকক ইমানেই মোহিত কৰিছিল যে বহুতে তেওঁক বাস্তৱিকতে ভগৱানৰ ৰূপ বুলি গণ্য কৰিছিল ।
সৌৰভ ৰাজ জৈন (নতুন ধাৰাবাহিক 'মহাভাৰত', ২০১৩)
২০১৩ চনত টেলিভিছনৰ পৰ্দাত আকৌ এবাৰ মহাকাব্য 'মহাভাৰত'ৰ কাহিনীক এক নতুন ৰূপত দাঙি ধৰা হৈছিল । এই নতুন ধাৰাবাহিকখনত অভিনেতা সৌৰভ ৰাজ জৈনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁৰ এই কৃষ্ণ ৰূপটোক দৰ্শকে খুবেই আদৰি লৈছিল ।
তেওঁ পৰ্দাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ এক শান্ত, অতি বুদ্ধিমান আৰু প্ৰভাৱশালী ৰূপ ফুটাই তুলিছিল । কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ আৰু অৰ্জুনক 'গীতাৰ উপদেশ' দিয়াৰ দৃশ্যসমূহত তেওঁৰ অভিনয় আছিল আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় । তেওঁৰ গম্ভীৰ তথা মিঠা কণ্ঠ আৰু সুন্দৰ অভিনয়ৰ বাবেই আজিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত তেওঁ ‘কৃষ্ণ’ হিচাপে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সুমেধ মুদগলকাৰ (জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'ৰাধাকৃষ্ণ', ২০১৮)
২০১৮ চনত টেলিভিছনৰ পৰ্দাত 'ৰাধাকৃষ্ণ' নামৰ এখন অতি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক আৰম্ভ হৈছিল । এই ধাৰাবাহিকখনত অভিনেতা সুমেধ মুদগলকাৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰটোক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ।
এই ধাৰাবাহিকখন মূলতঃ ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল । ইয়াত তেওঁলোকৰ মাজৰ গভীৰ প্ৰেমৰ লগতে আধ্যাত্মিক দিশটোকো অতি সুন্দৰভাৱে দেখুওৱা হৈছিল । সুমেধৰ অভিনয়ৰ এই অনন্য শৈলী আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপটো পুৰণি প্ৰজন্মৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজতো অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : দুবছৰৰ বিৰতিৰ অন্ত: 'ইতিহাস থিয়েটাৰ'ৰ জৰিয়তে পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণত যতীন বৰা