দশকৰ পাছত ‘সূৰ্যমুখী’ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতিছে সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা

দশকৰ পাছত ‘সূৰ্যমুখী’ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতিছে সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা
‘সূৰ্যমুখী’ শীৰ্ষক এখন নতুন অসমীয়া ছবিৰ জৰিয়তে ডাঙৰ পৰ্দালৈ পুনৰ উভতি আহিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা কপিল বৰা ৷ তেওঁৰ সৈতে অভিনয়ত আছে উৰ্মিলা মহন্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দৰাবাদ : দশকৰ পাছত ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতি আহিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা কপিল বৰা ৷ এখন অসমীয়া থ্ৰীলাৰ ছবিৰে অনুৰাগীৰ মাজত খলকনি তুলিবলৈ সাজু হৈছে অভিনেতা কপিল বৰা ৷ ছবি সূৰ্যমুখীৰ জৰিয়তে দৰ্শকে পুনৰ ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পাব অভিনেতাগৰাকীক ৷
প্ৰয়াত বিৰিঞ্চি কুমাৰ মেধিৰ এটা কাহিনীৰ আধাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত এই ছবিখনৰ জৰিয়তে অন্তৰা জি.জি. চৌধুৰীয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে তিলোত্তমা বৰুৱাই ৷ ছবিখন ২০২৭ চনৰ ৭ মে’ত মুক্তি পোৱাৰ কথা ৷
সূৰ্যমুখীৰ ছবিখন কাহিনীটো এটা বাস্তৱ কাহিনী ৷ এই আগন্তুক অসমীয়া ছবিখন ৰোমাঞ্চ, ছাচপেন্স, থ্ৰীলাৰেৰে ভৰপূৰ ৷ নিৰ্মাতাই এটা শক্তিশালী তাৰকাৰ দল ছবিখনৰ বাবে একত্ৰিত কৰিছে ৷ ছবিখনত অসমৰ কিছুমান সুপৰিচিত কণ্ঠৰ সংগীতৰ সমাহাৰ ঘটিছে ৷
দিব্য চিনে প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন ৷ বিখ্যাত অসমীয়া গীতিকাৰ তথা সাহিত্যিক প্ৰয়াত বিৰিঞ্চি কুমাৰ মেধিৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মিত কাহিনীটো ২০২৭ চনৰ ৭ মে’ত থিয়েটাৰত শ্ৰোতা-দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
অন্তৰা জি.জি. চৌধুৰীয়ে সূৰ্যমুখী ছবিখনৰ জৰিয়তে ফিচাৰ ফিল্ম পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । গুৱাহাটীৰ এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, অভিনেতা আৰু থিয়েটাৰ অনুশীলনকাৰী চৌধুৰীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি থিয়েটাৰ, টেলিভিছন, চিনেমা আৰু চুটি ছবি নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আহিছে । এই প্ৰকল্পটোৱে বিশিষ্ট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা শিল্পী পুলক গগৈৰ সৃষ্টিশীল কাম-কাজকো চৰ্চালৈ আনে ।
ছবিখনৰ প্ৰযোজক তিলোত্তমা বৰুৱা । তেওঁ কটন কলেজৰ নৃতত্ত্বৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক আৰু একেধাৰে এজন শিক্ষাবিদ, কবি, গীতিকাৰ আৰু গৱেষণা পণ্ডিত । চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক হিচাপে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো প্ৰকল্পই সাহিত্য আৰু পৰিবেশন কলাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আগ্ৰহক প্ৰতিফলিত কৰে ।
হিন্দী, বাংলা, তামিল আৰু মালয়ালম ছবিত কাম কৰা উৰ্মিলা মহন্তৰ লগতে অভিনেতা সাগৰনীল আৰু কুলা কুলদীপৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে কপিল বৰাই । প্ৰবীণ অসমীয়া অভিনেতা অৰুণ নাথ, বাহাৰুল ইছলাম, কাশ্মীৰী শইকীয়া আৰু শংকু নিৰঞ্জনে বিশেষ অতিথি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
সংগীত এই ছবিখনৰ এটা মূল উপাদান ৷ ছবিখনত তিনিজন সংগীত পৰিচালকৰ দ্বাৰা ৰচিত তিনিটা গীত আছে ৷ জনঞ্জয় শইকীয়া, দেৱজিৎ চৌধুৰী আৰু সানিধ্য ভূঞাই ছবিখনৰ জৰিয়তে সংগীত পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ গীতসমূহত জুবিন গাৰ্গ, জনঞ্জয় শইকীয়া, সানিধ্য ভূঞা, এনিশা চৌধুৰী আৰু তিলোত্তমা বৰুৱাই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক’ৰ পৰিচালনা কৰিছে পল্লব তালুকদাৰে ।
কাৰিকৰী দলটোত ফটোগ্ৰাফীৰ পৰিচালক হিচাপে হিতেন ঠাকুৰীয়া, সম্পাদক হিচাপে ৰমেন বৰা আৰু শব্দ ডিজাইনৰ বাবে দেৱজিৎ গায়নক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : জ্যোতি চিত্ৰবনত ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ