ETV Bharat / entertainment

আমি একেলগে ছবিৰ কথাহে ঘোষণা কৰিছোঁ, কোনো ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক নহয়-কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ

গোবিন্দাৰ সৈতে সম্পৰ্কক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাসকলক কোমল ৰাণীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৰ্থ বৈবাহিক জীৱনৰ 'হতাশা' আনৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰি বাহিৰ উলিয়াইছে ৷

Komal Rani Hits Back At Those Questioning Her Bond With Govinda, Says They're Taking Out 'Frustration' From Failed Marriages
গোবিন্দা-কোমল (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ অভিনেতা গোবিন্দাৰ সৈতে তেওঁৰ কথিত সম্পৰ্কক লৈ মন্তব্য কৰা তাৰকাসকলক পৰোক্ষভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে, কিয় চেলেব্ৰিটীসকলে মুকলিকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে? চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ আৰু সমাজৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য গুৰুতৰ বিষয়সমূহক লৈ মনে মনে থকাৰ পিছত এতিয়া কিয় তেওঁলোকে মুখ খুলিছে?

গণপতিৰ সময়ত গোবিন্দাৰ সৈতে ৰাজহুৱাভাৱে উপস্থিত হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা আলোচনাৰ মাজতে কোমলে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত এটা দীঘলীয়া টোকা শ্বেয়াৰ কৰে । কিছুমান চেলেব্ৰিটীয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু তেওঁলোক দুয়োৰে চৰিত্ৰৰ ওপৰত মন্তব্য কৰাৰ কথা তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বুলিও কয় কোমলে ৷ তেওঁলোকৰ মনোযোগ কিয় তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে সেই বিষয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেওঁ ।

Komal Rani Hits Back At Those Questioning Her Bond With Govinda, Says They're Taking Out 'Frustration' From Failed Marriages
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Komal Rani Swarnkar's Instagram Story)

"শেহতীয়াকৈ মই কিছুমান চেলেব্ৰিটীয়ে গোবিন্দা জী আৰু মোৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু আমাৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত মুকলিকৈ মন্তব্য কৰা দেখিছোঁ । কিন্তু কোনো গুৰুতৰ বিষয়ত মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইমান শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি অহা মই কেতিয়াও দেখা নাই ।" কোমলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন কিয় হঠাতে ৰাজহুৱা আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে?

অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে গোবিন্দাৰ সৈতে কৰা অভিনয়ৰ লগতে তেওঁলোকৰ লালাবাগচা ৰাজা ভ্ৰমণৰ কথাও সম্বোধন কৰে । লালাবাগচা ৰাজাত তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা উপস্থিতি আগন্তুক ছবি ‘ৰূপা’ৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কোনো ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক দেখুওৱাটো নাছিল ।

Komal Rani Hits Back At Those Questioning Her Bond With Govinda, Says They're Taking Out 'Frustration' From Failed Marriages
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Komal Rani Swarnkar's Instagram Story)

তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁ আৰু গোবিন্দাই একেলগে এখন ছবিৰ কথাহে ঘোষণা কৰিছে, কোনো ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক নহয় । তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, আনে কিয় সিদ্ধান্ত লৈছে- তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা উপস্থিতিৰ অৰ্থ কি?

কোমলে উদ্যোগটোৰ একাংশ অভিনেত্ৰীকো লক্ষ্য কৰি লয়, নাম নোলোৱাকৈ । তেওঁ দাবী কৰে যে, বক্স অফিচত ছবিয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰা কিছুমান অভিনেত্ৰীয়ে আনৰ জীৱনৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

সেন্দূৰ, বিবাহ আৰু ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত মন্তব্যক লৈও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । কোমলে কয় যে, যিসকল লোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত অসুখী, তেওঁলোকৰ পৰা এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত পৰামৰ্শ ল’ব নিবিচাৰে কোমলে ।

কোমলে আৰু কয় যে, মানুহে তেওঁক ভাল মানুহ বুলি গণ্য কৰে নে বেয়া মানুহ বুলি গণ্য কৰে সেই বিষয়ে তেওঁ চিন্তিত নহয় । লগতে অভিযোগ কৰে যে, কিছুমান সমালোচকে তেওঁৰ বিতৰ্কক ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ জীৱনৰ সমস্যাৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাইছে ।

Komal Rani Hits Back At Those Questioning Her Bond With Govinda, Says They're Taking Out 'Frustration' From Failed Marriages
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Komal Rani Swarnkar's Instagram Story)

তেওঁৰ টোকাটোৰ শেষৰ অংশত কোমলে তেওঁ উল্লেখ কৰা মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে স্বামীৰ মৰ্যাদা আৰু সুনাম ক্ষতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ সেই অভিনেত্ৰীসকলক নিজৰ নামৰ লগত কোমলৰ নামটো জড়িত কৰাটো বন্ধ কৰিবলৈ ক’লে ।

এইদৰে কোমলক লক্ষ্য কৰি ল’লে তেওঁলোকৰ অতীতৰ কাহিনী ৰাজহুৱা হৈ যাব পাৰে বুলিও সকীয়াই দিয়ে কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰে । অৱশ্যে কোমলে নিজৰ প’ষ্টত অভিনেত্ৰীসকলৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই ।

Komal Rani Hits Back At Those Questioning Her Bond With Govinda, Says They're Taking Out 'Frustration' From Failed Marriages
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী (Photo : Komal Rani Swarnkar's Instagram Story)

গোবিন্দাক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে কাশ্মীৰা শ্বাহে সুনীতা আহুজাক ৰাজহুৱাভাৱে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে কোমলে এই ষ্ট’ৰীটো দিছে । দিব্যা খোছলা কুমাৰেও ইনষ্টাগ্ৰামত এটা দীঘলীয়া টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত তেওঁ গোবিন্দা আৰু কোমল একেলগে লালাবাগচা ৰাজাত উপস্থিত হোৱাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক-সুনীতা আহুজাক ধমক কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ

TAGGED:

গোবিন্দাৰ কথিত প্ৰেমিকা
সুনীতা আহুজা কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ
GOVINDA SUNITA AHUJA MARRIAGE ROW
গোবিন্দা কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ
KOMAL RANI SWARNKAR REACTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.