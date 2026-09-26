ETV Bharat / entertainment

মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক-সুনীতা আহুজাক ধমক কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ

গোবিন্দাৰ কথিত প্ৰেমিকা কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰে সুনীতা আহুজাক ‘এগৰাকী ধূৰ্ত মহিলা’ ​​বুলি কৈ সতৰ্ক কৰি দিছে- "মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক" ৷

Komal Rani Swarnkar hits back at criticism amid Govinda Sunita Ahuja marriage row
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰে সুনীতা আহুজাক ‘এগৰাকী ধূৰ্ত মহিলা’ ​​বুলি ক’লে (Photo : ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেতা গোবিন্দাৰ কথিত প্ৰেমিকা অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰে তেওঁৰ বিষয়ে গোবিন্দাৰ পত্নী সুনীতা আহুজাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

সুনীতাই ব্যক্তিগত জীৱনত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কোৱাৰ লগতে মহিলা আৰু জেন-জিৰ পৰা সমৰ্থন বিচৰাৰ এদিন পিছতে কোমলে গোবিন্দা আৰু সুনীতাৰ বৈবাহিক সমস্যাৰ বাবে দায়ী বুলি উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয় যে- ইতিমধ্যে ভঙা ঘৰ এখন আন কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে ।

কোমলে তেওঁৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত এটা টোকা শ্বেয়াৰ কৰি লিখে, "যিগৰাকী নাৰীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে, সেইগৰাকী নাৰীৰ অভিশাপ কাকো নালাগে ৷ ইতিমধ্যে ভাঙি থকা ঘৰ এখন কোনোৱেই কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰে ৷"

Komal Rani Swarnkar hits back at criticism amid Govinda Sunita Ahuja marriage row
অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰী (Photo : Komal Rani Swarnkar Instagram)

ৰাজহুৱাভাৱে এনে ব্যক্তিগত বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কোমলে । "মই বুজি নাপাওঁ এগৰাকী মহিলা কেনেধৰণৰ কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে যে, তেওঁ পৰিস্থিতি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, ৰাজহুৱা স্থানত ভিতৰুৱা কথা গাই ফুৰিছে ৷ এই সকলোবোৰ ৰাজহুৱাকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি ভাল পোৱা যেন লাগে । সঁচাকৈয়ে এয়া এক যন্ত্ৰণা নে ই চতুৰতাৰে চিন্তা কৰা ষড়যন্ত্ৰ ? এজন পুৰুষক অহৰহ মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা, কামত বাধা দিয়া, ঘৰত বহি সময় অপচয় কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা, সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন কৰি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া", কোমলে এইদৰে লিখে ৷

কোমলে আৰু লিখিছে, "মই নাভাবো যে কোনো ভাল আৰু নিষ্ঠাবান পত্নীয়ে স্বামীৰ লগত ইমান নিষ্ঠুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এই ধৰণৰ মহিলাসকল মানসিকভাৱে অসুস্থ নেকি, নে তেওঁলোকে নিজৰ ভালৰ বাবে অতি চতুৰভাৱে সিদ্ধান্ত লয়? তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সচেতন যে তেওঁলোকে দুৱাৰৰ আঁৰত যিখিনি কৰিব নোৱাৰিলে, ৰাজহুৱাভাৱে গৈ মানুহৰ সহানুভূতি লাভ কৰি সেইবোৰ কৰিব পাৰিব ।"

কোমলে সুনীতাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰিবলৈও সকীয়াই দিয়ে ।

পোষ্টটোৰ সামৰণি পৰে এইদৰে, "ভগৱানে প্ৰতিজন নিৰ্দোষী পুৰুষক এনে ধূৰ্ত মহিলাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক ।"

শুকুৰবাৰে কলকাতাৰ সমীপৰ দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ পিছত সুনীতাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয়, "সকলো জেন-জি যুৱক-যুৱতী, অনুগ্ৰহ কৰি মোক সমৰ্থন কৰক । মোৰ লগত যি হৈছে সেয়া ঠিক নহয় । মোৰ ঘৰখন অকাৰণতে ভাঙি গৈছে ।"

লগতে পঢ়ক : ‘আপোনালোকৰ অসুবিধা কি’- ব্যক্তিগত জীৱনৰ উৰাবাতৰিক লৈ গোবিন্দাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

সুনীতা আহুজা কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ
গোবিন্দাৰ কথিত প্ৰেমিকা
সুনীতা আহুজা গোবিন্দাৰ বিয়া
GOVINDA SUNITA AHUJA MARRIAGE ROW
KOMAL RANI SWARNKAR REACTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.