ইণ্টাৰনেটত বিয়পিছে গোবিন্দা-কোমল ৰাণীৰ ৰোমাণ্টিক ফটো, নেটিজেনৰ ভাষাত এয়া প্ৰি-ৱেডিং শ্বুট

ইণ্টাৰনেটত বিয়পিছে গোবিন্দা-কোমল ৰাণীৰ ৰোমাণ্টিক ফটো, নেটিজেনৰ ভাষাত এয়া প্ৰি-ৱেডিং শ্বুট
ইণ্টাৰনেটত বিয়পি পৰা গোবিন্দা আৰু কোমল ৰাণীৰ ফটোৱে সামাজিক মাধ্যম গৰম কৰি তুলিছে ৷ নেটিজেনে সুন্দৰ যুটি বুলি অভিহিত কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘হিৰো নং ১’খ্যাত গোবিন্দা আৰু মাৰাঠী অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ পুনৰ এবাৰ চৰ্চাত । গোবিন্দা আৰু ৰাণীৰ শেহতীয়া ৰোমাণ্টিক ফটোৱে ইণ্টাৰনেটত যথেষ্ট আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই ফটোসমূহত দুয়োতে অন্তৰংগ ৰূপত দেখা গৈছে ৷ ইজনে সিজনক সাৱটি ধৰি হাতে হাত ধৰি খোজ কাঢ়ি থকা দেখা গৈছে । দুয়োকে অত্যন্ত সুখী আৰু ৰোমাণ্টিক যেন লাগিছে । ইণ্টাৰনেটত বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে গোবিন্দা আৰু ৰাণীৰ এই ফটো । যি সময়ত এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে গোবিন্দাৰ নাম চৰ্চাত আছে, সেই সময়তে এই ফটো আপলোড কৰা হৈছে ।
দৰাচলতে ৰাণীয়ে নিজেই এই ফটোসমূহ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ কেপশ্বনত লিখিছে, “ৰূপাৰ সুন্দৰ আভাস”। ফটোসমূহত গোবিন্দাক বগা ৰঙৰ ব্লেজাৰ, ক’লা পেণ্ট আৰু ডাঙৰ ছানগ্লাছ পিন্ধিছে । ৰাণীয়ে বেঙুনীয়া ৰঙৰ ব্লাউজ, ষ্টেটমেণ্ট চ’কাৰ আৰু একেই গহনাৰ সৈতে যোৰ কৰ লেভেণ্ডাৰ ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিছে । এখন ফটোত ৰাণীৰ কঁকালত হাত থৈ তেওঁৰ পিছফালে থিয় হৈ আছে গোবিন্দা । আন এখন ফটোত দুয়োৱে হাতে-হাত ধৰি খোজ কাঢ়ি থকা দেখা গৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, অফ-স্ক্ৰীণ সম্পৰ্কক লৈ জল্পনা-কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে অভিনেতা গোবিন্দা আৰু তেওঁৰ সহ-অভিনেত্ৰী ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ নতুন ফটোৱে তেওঁলোকক পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে । গোবিন্দা, ৰাণী আৰু গোবিন্দাৰ পত্নী সুনীতা আহুজাৰ কেইবামাহো ধৰি চলি থকা ৰাজহুৱা বিবাদৰ পিছত এই ফটোসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । গোবিন্দাই ৰাণীৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ পেছাদাৰী বুলি কয় ৷ আনহাতে সুনীতাই তেওঁৰ সহ-অভিনেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
ফটোসমূহৰ বিষয়ে নেটিজেনে কি কয়?
গোবিন্দা আৰু ৰাণীৰ ফটো চাই এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰিলে, "এইটো বিয়াৰ আগৰ শ্বুট যেন লাগিছে ।" আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "এটা ধুনীয়া দম্পতী ।" তৃতীয় এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰিলে, "বৌ দেখিবলৈ ধুনীয়া ।"
আন কোনোবাই লিখিছে, "এই দম্পতী দুষ্ট চকুৰ পৰা সুৰক্ষিত হওক; গোবিন্দাক পুনৰ পৰ্দাত দেখাৰ বাবে আগ্ৰহী ।" লগতে আন বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই ফটোসমূহত ৰঙা হৃদয়ৰ ইম’জী শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
গোবিন্দাই এই উৰাবাতৰিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰে
২০২৬ চনৰ বেছিভাগ সময় গোবিন্দা আৰু ৰাণী চৰ্চাত আছে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকক মুম্বাইৰ বিখ্যাত ‘লালাবাগচা ৰাজা’ মণ্ডপত আশীৰ্বাদ লোৱা দেখা গৈছিল । পিছত গোবিন্দাই কয় যে, এই ভ্ৰমণ আগন্তুক ছবি ৰূপাৰ সৈতে জড়িত । জল্পনা-কল্পনাৰ কথা কওঁতে গোবিন্দাই কৈছিল যে, এই দাবীসমূহ তেওঁৰ ভাবমূর্তি কলংকিত কৰি পৰিয়ালত বিসংগতি সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে ‘সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্র’ ৷ তেওঁ পুনৰ কয় যে, ৰাণীৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ পেছাদাৰী আছিল ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও সেয়া আন কাৰো কাম নহয় । তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন ৰাজহুৱা আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰাত তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
সমালোচনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল ৰাণীয়ে
ৰাণীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত এক দীঘলীয়া বিবৃতিত এই বিতৰ্কক সম্বোধন কৰিছিল । তেওঁ লিখিছিল, "ইতিমধ্যে ভাঙি যোৱা ঘৰ এখনত অন্য এজন 'ঘৰ ধ্বংসকাৰী' হ'ব নোৱাৰে ।" ৰাণীয়ে সুনীতাক লৈ মন্তব্য কৰে যে, সহানুভূতি আহৰণৰ বাবে তেওঁ ‘ভিক্টিম কাৰ্ড’ খেলিছে ৷ দম্পতীটোৰ বিবাহিত জীৱনৰ অসুবিধাৰ মাজলৈ তেওঁক কিয় টানি অনা হৈছে সেই বিষয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰাণীয়ে ।
ৰাণীয়েও অভিযোগ কৰিছিল যে, সুনীতাই বছৰ বছৰ ধৰি গোবিন্দাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ দাবী কৰে যে অভিনেতাগৰাকীয়ে মানসিক হাৰাশাস্তি, পেছাদাৰী সুযোগৰ ওপৰত বাধা আৰু ঘৰতে থকাৰ হেঁচা আদি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিছিল ।
সুনীতাই ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ ৰাজহুৱাভাৱে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কিয় ল’লে সেই বিষয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰাণীয়ে ৷ এই মন্তব্যসমূহ হয়তো বৃহত্তৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ হ’ব পাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । ৰাণীয়ে লিখিছে, "নিজৰ এজেণ্ডা আগুৱাই নিবলৈ মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক । ভগৱানে প্ৰতিজন ভাল মানুহক এনে ধূৰ্ত মহিলাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক ।" এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত সুনীতা বা গোবিন্দাৰ কোনোৱেই ৰাজহুৱাভাৱে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই ।
সুনীতাই বিবাহ আৰু মিলনৰ কথা কয়
ৰাজহুৱাভাৱে গোবিন্দা আৰু ৰাণীৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সুনীতাই । অভিনেতাজনক ৰাণীৰ ‘ছুগাৰ ডেডী’ বুলি উল্লেখ কৰি পাপাৰাজ্জীয়ে সোধাত দুয়োজনে বিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে সুনীতাই ।
আনহাতে সুনীতাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে গোবিন্দাৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব । এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নিজৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকৰ চাৰি দশকজোৰা বিবাহ বৰ্তমানৰ অসুবিধাৰ মাজতো টিকি থাকিব ।
"অৱশ্যেই আমি চাম—আমি কিয় নেচাম? বৰ্তমান সময় আমাৰ পক্ষত নাই আৰু সময়ৰ বিৰুদ্ধে কোনেও যুঁজিব নোৱাৰে । এইটো এটা ৪০ বছৰীয়া বিবাহ; ই কিয় সহ্য নকৰিব? তেওঁ কি কৰিবলৈ বাছি লয় সেয়া ডাঙৰ কথা নহয় । মই মোৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিছো—য'ত মোৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ নিহিত হৈ আছে—কিন্তু এই জীৱনকালত, একোৱেই আমাক পৃথক কৰিব নোৱাৰে ।" সুনীতাই উল্লেখ কৰে যে, তেওঁ বিষয়টো ভগৱানৰ হাতত এৰি দিছে আৰু দুয়োৰে বাবে যি উচিত সেই সিদ্ধান্তই তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
নৱাগতা অভিনেত্ৰী কোমলক লৈ গোবিন্দা-সুনীতাৰ সংসাৰত ধুমুহা ! লাইমলাইটলৈ আহিল ‘ছুগাৰ ডেডী’ৰ বিতৰ্ক
আমি একেলগে ছবিৰ কথাহে ঘোষণা কৰিছোঁ, কোনো ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক নহয়-কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ