‘আমাৰ ধৰ্ম নাই, আমি মাত্ৰ শিল্পী’— জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে বংগৰ শিল্পীৰ স্বৰাঞ্জলি
কলকাতাৰ 'সেৰাৰ সেৰা'ৰ উদীয়মান শিল্পীৰ গীতেৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত উপচি পৰিল সুৰৰ নিজৰা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 1:07 PM IST
সোণাপুৰ : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত সোণাপুৰস্থিত পবিত্ৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত দেওবাৰে সৃষ্টি হ’ল এক বিৰল, মায়াময় আৱেগিক পৰিৱেশ । কলকাতাৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠান চেন্দী প্ৰডাকশ্বন আৰু 'সেৰাৰ সেৰা' মেনেজমেণ্ট কমিটীৰ যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বংগৰ উদীয়মান শিল্পীৰ দলে প্ৰাণৰশিল্পী গৰাকীৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে এক সুৰীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।
অভিভূত কণ্ঠ, সেমেকা চকু...
দেওবাৰে বিয়লি ৪:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানত উপস্থিত সকলো অনুৰাগীয়ে অনুভৱ কৰিলে এক অদৃশ্য উপস্থিতি । অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণিৰ পূৰ্বে কলকাতাৰ পৰা অহা শিল্পী আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলৰ দলটোৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত ভক্তিভৰা সেৱা জনায় । ইয়াৰ পাছতেই মঞ্চত উদীয়মান শিল্পীসকলে গীতৰ শৰাই তুলি ধৰে ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী অসমীয়া, বাংলা আৰু হিন্দী গীতবোৰ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ নিজৰ কণ্ঠেৰে পৰিৱেশন কৰি উদীয়মান কণ্ঠ শিল্পীসকলে সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতে এক মায়াবী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । গীতৰ প্ৰতিটো সুৰে উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰে চকু সেমেকাই তোলে ।
"আমাৰ ধৰ্ম নাই, আমি মাত্ৰ শিল্পী" — প্ৰণয় সাহা
অনুষ্ঠানৰ গুৰুত্ব উল্লেখ কৰাৰ লগতে আৱেগিক হৈ 'সেৰাৰ সেৰা'ৰ প্ৰতিনিধি প্ৰণয় সাহাই অত্যন্ত ভাবুক হৈ কয়, "আমাৰ কোনো ধৰ্মীয় প্ৰাচীৰ বা সংকীৰ্ণ পৰিচয় নাই । আমি হিন্দু, মুছলমান বা খ্ৰীষ্টান নহয়— আমাৰ একমাত্ৰ পৰিচয় আমি শিল্পী । আমাৰ বাবে জুবিন ক্ষেত্ৰ এক পৰম পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান । সেই পবিত্ৰ স্থানলৈ তেওঁৰ নিজৰেই গীতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহি আমি শক্তি লাভ কৰিছোঁ । কলকাতাৰ আমাৰ এই ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ জৰিয়তে আমি উদীয়মান প্ৰজন্মক সংগীতৰ সঠিক শিক্ষা দিওঁ, যাতে তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ প্ৰতিভা তুলি ধৰিব পাৰে ।"
"জুবিনদাৰ আৰ্শীবাদেই আমাৰ গতি"— উদীয়মান শিল্পীসকল
প্ৰাণৰশিল্পী গৰাকীৰ প্ৰতি থকা অকৃত্রিম শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰেম ব্যক্ত কৰি কলকাতাৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে আৱেগিক হৈ কয়, "চাৰি মাহমান পূৰ্বেও আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ, হয়তো এতিয়া দুটা-এটা গান গাই উভতি যাম । কিন্তু জুবিনদাৰ আত্মাই চাগে আমাক শক্তি দিছিল, যাৰ বাবে সেইদিনা ২-৩ ঘণ্টা ধৰি এক অনবদ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল । জুবিন ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত উপস্থিত সকলোৱে আমাক বহুত মৰম দিছিল । আজি পুনৰ তেওঁৰ আশীৰ্বাদ শিৰত তুলি ল’বলৈ এই পবিত্ৰ স্থানত ভৰি দিছোঁ । জুবিনদাৰ দৰে গোৱাৰ ক্ষমতা বা প্ৰতিভা আমাৰ নাই, কিন্তু আমি এক বিনম্ৰ চেষ্টা চলাইছোঁ । স্পষ্ট ভাষাত ক'বলৈ গ'লে জুবিনদাৰ দৰে কোনো নাছিল আৰু কেতিয়াও হ’ব নোৱাৰিব ।"
সীমাহীন সংগীতৰ জয়যাত্ৰা
সুৰ, লয় আৰু অনুভূতিৰ এই অপূৰ্ব মিলন-ক্ষেত্ৰই প্ৰমাণ কৰিলে যে সংগীতে ভৌগোলিক সীমা, ভাষা আৰু জাতি-ধৰ্মৰ সকলো প্ৰাচীৰ ভংগ কৰিব পাৰে । কলকাতাৰ পৰা অহা সংগীতৰ দলটোৰ এই অকৃত্রিম ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংগীতপ্ৰেমীৰ হৃদয়ত চিৰকাল জীয়াই থাকিব ।
লগতে পঢ়ক : সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত অনুৰাগীৰ ভিৰ; গীত-মাতেৰে বানাক্ৰান্তলৈ সাহায্য সংগ্ৰহ