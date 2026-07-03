ETV Bharat / entertainment

লখিমপুৰত মুক্তিৰ দিনাই ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২লৈ দৰ্শকৰ সঁহাৰি

মুক্তিলাভ কৰিলে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ এ । লখিমপুৰত তিনিটা ছবিগৃহত তিনিটাকৈ দৰ্শনীৰে ছবিখন চলি আছে । সন্তষ্টি প্ৰকাশ একাংশ দৰ্শকৰ ।

Kokadeuta Nati Aru Hati 2 releases today fans shower love on Biswajeet Bora film
মুক্তি লাভ কৰিলে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ এ (Photo : IMDb)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 6:32 PM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : সময়ে গৰকা এটি কাহিনীয়ে লাভ কৰিলে এক নতুন গতি, এক নতুন ৰূপ । ৪২ টা বসন্তৰ পাছত পুনৰ এবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিছে 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ ।

শুক্ৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিলে বহু চৰ্চিত এখন বিনোদনধৰ্মী অসমীয়া কথাছবি ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ । লখিমপুৰত তিনিটা ছবিগৃহত তিনিটাকৈ দৰ্শনীৰে চলা ছবিখন উপভোগ কৰি দৰ্শকে সন্তষ্টি প্ৰকাশ কৰে।

Kokadeuta Nati Aru Hati 2 releases today fans shower love on Biswajeet Bora film
৮০ ৰ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবি আছিল 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত বিশ্বজিৎ বৰাৰ পৰিচালনাত ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ ছবিখনে আজি প্ৰথম দিনটোতে লখিমপুৰত দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰে । ছবিখনে সকলো বয়সৰে দৰ্শককে আকৰ্ষণ কৰিছে ।

ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ ক লৈ দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

ছবিখন উপভোগ কৰি পৰম সন্তোষেৰে ওলাই অহা নৱ-প্ৰজন্মৰ একাংশই অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, সকলোৰে অভিনয় ভাল লাগিছে । গীত কেইটাও সুন্দৰ লাগিল । মজা লাগিল চাই । একাংশ জ্যেষ্ঠ দৰ্শকৰ মাজৰ এজনে ক’লে, "বহুত ধুনীয়া চিনেমা এইখন । কাহিনীও সুন্দৰ । আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ মনোৰঞ্জন দিয়া এখন ছবি । সকলোকে ছবিখন চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ৷"

assamese cinema
ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ লৈ দৰ্শকৰ সঁহাৰি (Photo : ETV Bharat Assam)

আন এজন দৰ্শকে কয়, "চিনেমাখনৰ কাহিনীটো মজাৰ হৈছে। অভিনয় সুন্দৰ । চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিল।" তেওঁ আৰু কয়," আগৰ ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী চিনেমাখনতকৈ এইখন বেলেগ । নতুনত্ব দিছে চিনেমাখনত । আগৰখন গ্ৰাম্য পৰিবেশত বনাইছিল । এতিয়া নৱ-প্ৰজন্মৰ সৈতে খাপ খুৱাই বনাইছে । ভাল লাগিল চিনেমাখন ।" এইদৰে চিনেমাখন চাই পৰম সন্তষ্টি প্ৰকাশ কৰে দৰ্শকসকলে ।

assamese cinema
চিনেমাখন চাই পৰম সন্তষ্টি প্ৰকাশ কৰে দৰ্শকসকলে (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ৮০ ৰ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবি আছিল 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' । এন চি দত্তই প্ৰযোজনা কৰা ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল ১৯৮৩ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত, যিখন ছবি চাবলৈ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা হিলদল ভাগি ছবিগৃহলৈ ওলাই আহিছিল দৰ্শক । 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' পৰিচালনা কৰিছিল বিশিষ্ট পৰিচালক নিপ বৰুৱাই ।

ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা নিপন গোস্বামী, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, মৃদুলা বৰুৱা আদিকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে । ছবিখনত শিশু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ছবিখনৰ এটি চিৰসেউজ গীত এক, দুই, তিনি, চাৰি/ যুতি দিলো গৰুগাড়ী… অ’ দেখিছানে, হাতীয়ে চলায়… এই গীতটি চাগৈ নুশুনা মানুহ খুব কমেই ওলাব ।

লগতে পঢ়ক : 'ধুনু-মুনু' লৈ আহি আছে বেঙেনা পাৰ্টী, প্ৰেমত প্ৰতাৰিতসকলৰ বাবেও বিশেষ আঁচনি

Last Updated : July 3, 2026 at 6:40 PM IST

TAGGED:

ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২
যতীন বৰা উৎপল দাস নতুন ছবি
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া ছবি
নতুন অসমীয়া চিনেমা
KOKADEUTA NATI ARU HATI 2

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.