লখিমপুৰত মুক্তিৰ দিনাই ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২লৈ দৰ্শকৰ সঁহাৰি
মুক্তিলাভ কৰিলে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ এ । লখিমপুৰত তিনিটা ছবিগৃহত তিনিটাকৈ দৰ্শনীৰে ছবিখন চলি আছে । সন্তষ্টি প্ৰকাশ একাংশ দৰ্শকৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 6:40 PM IST
লখিমপুৰ : সময়ে গৰকা এটি কাহিনীয়ে লাভ কৰিলে এক নতুন গতি, এক নতুন ৰূপ । ৪২ টা বসন্তৰ পাছত পুনৰ এবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিছে 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ ।
শুক্ৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিলে বহু চৰ্চিত এখন বিনোদনধৰ্মী অসমীয়া কথাছবি ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ । লখিমপুৰত তিনিটা ছবিগৃহত তিনিটাকৈ দৰ্শনীৰে চলা ছবিখন উপভোগ কৰি দৰ্শকে সন্তষ্টি প্ৰকাশ কৰে।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত বিশ্বজিৎ বৰাৰ পৰিচালনাত ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ ছবিখনে আজি প্ৰথম দিনটোতে লখিমপুৰত দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰে । ছবিখনে সকলো বয়সৰে দৰ্শককে আকৰ্ষণ কৰিছে ।
ছবিখন উপভোগ কৰি পৰম সন্তোষেৰে ওলাই অহা নৱ-প্ৰজন্মৰ একাংশই অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, সকলোৰে অভিনয় ভাল লাগিছে । গীত কেইটাও সুন্দৰ লাগিল । মজা লাগিল চাই । একাংশ জ্যেষ্ঠ দৰ্শকৰ মাজৰ এজনে ক’লে, "বহুত ধুনীয়া চিনেমা এইখন । কাহিনীও সুন্দৰ । আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ মনোৰঞ্জন দিয়া এখন ছবি । সকলোকে ছবিখন চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ৷"
আন এজন দৰ্শকে কয়, "চিনেমাখনৰ কাহিনীটো মজাৰ হৈছে। অভিনয় সুন্দৰ । চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিল।" তেওঁ আৰু কয়," আগৰ ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী চিনেমাখনতকৈ এইখন বেলেগ । নতুনত্ব দিছে চিনেমাখনত । আগৰখন গ্ৰাম্য পৰিবেশত বনাইছিল । এতিয়া নৱ-প্ৰজন্মৰ সৈতে খাপ খুৱাই বনাইছে । ভাল লাগিল চিনেমাখন ।" এইদৰে চিনেমাখন চাই পৰম সন্তষ্টি প্ৰকাশ কৰে দৰ্শকসকলে ।
উল্লেখ্য যে, ৮০ ৰ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবি আছিল 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' । এন চি দত্তই প্ৰযোজনা কৰা ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল ১৯৮৩ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত, যিখন ছবি চাবলৈ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা হিলদল ভাগি ছবিগৃহলৈ ওলাই আহিছিল দৰ্শক । 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' পৰিচালনা কৰিছিল বিশিষ্ট পৰিচালক নিপ বৰুৱাই ।
ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা নিপন গোস্বামী, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, মৃদুলা বৰুৱা আদিকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে । ছবিখনত শিশু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ছবিখনৰ এটি চিৰসেউজ গীত এক, দুই, তিনি, চাৰি/ যুতি দিলো গৰুগাড়ী… অ’ দেখিছানে, হাতীয়ে চলায়… এই গীতটি চাগৈ নুশুনা মানুহ খুব কমেই ওলাব ।
লগতে পঢ়ক : 'ধুনু-মুনু' লৈ আহি আছে বেঙেনা পাৰ্টী, প্ৰেমত প্ৰতাৰিতসকলৰ বাবেও বিশেষ আঁচনি