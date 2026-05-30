ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ২: মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাছপেন্স চৰিত্ৰৰে আহি আছে নতুন ছবি
৪০ বছৰৰ পিছত নতুন ৰূপত ‘ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী’ ৷ ৩ জুলাইত আহি আছে ছবিগৃহলৈ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 11:55 AM IST
যোৰহাট: আগন্তুক ৩ জুলাইত ছবিগৃহলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ 'ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ২' । প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ ইতিমধ্যে দুটাকৈ গীত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । পৰিচালকৰ মতে, এই ছবিখনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এক বিশেষ ‘ছাছপেন্স’ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে আশীৰ দশকত বিশিষ্ট পৰিচালক নিপ বৰুৱাৰ পৰিচালনাত একে নামৰে এখন ছবিয়ে বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । এন চি প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত আৰু এন চি দত্তৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত সেই পুৰণি ছবিখনে চহা অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক সুন্দৰ আৰু নিভাঁজ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছিল । ১৯৮৩ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত মুক্তি পোৱা সেই কালজয়ী ছবিখনত এটিৰ শিশু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । পুৰণি ছবিখন চোৱাৰ স্মৃতি আজিও প্ৰতিজন অসমীয়া দৰ্শকৰ মনত সজীৱ হৈ আছে ।
অসমৰ পুৰণি কালজয়ী ছবি ‘ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী’ৰ মুক্তিৰ চাৰি দশকৰ পিছত, এতিয়া সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপত দৰ্শকৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে ইয়াৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড ‘ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ২’। উল্লেখ্য যে, পুৰণি ছবিখনত মৌজাদাৰ সৰ্বেশ্বৰ শইকীয়াৰ নাতিয়েকৰ চৰিত্ৰত শিশু শিল্পী হিচাপে অভিনয় কৰিছিল বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত আৰু কোম্পানীটোৰ অধ্যক্ষা তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ হোৱা এই নতুন ছবিখন অহা ৩ জুলাইত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।
যোৰহাটত ছবিখনৰ দুটি গীত মুকলি
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ‘যোৰহাট থিয়েটাৰ’ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছবিখনৰ দুটাকৈ গীত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ।
পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাৰ অনুভৱ
ছবিখনৰ পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "মোৰ এফালে যেনেকৈ খুব ভাল লাগিছে, আনফালে তেনেকৈ অলপ ভয়ো লাগিছে । এক দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ইতিমধ্যে ছবিখনৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । এই ছবিখনত কাম কৰিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ । সেই সময়ত নিপ বৰুৱাই যেনেকৈ ছবিখন সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰি সফলতা লাভ কৰিছিল, মই এতিয়া সেই সফলতা কিমান দূৰ ধৰি ৰাখিব পাৰিম বা মই কিমান সফল হৈছোঁ, তাক মই নাজানো । তথাপি মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে এই ছবিখন নিশ্চয় আদৰি ল’ব ।"
পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই ছবিখনৰ বিষয়ত আৰু কয় যে, এই নতুন ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে ৷ ১৯৮৩ চনত যিসকল দৰ্শকে পুৰণি ছবিখন চাইছিল, তেওঁলোকে সেই চিনেমখনৰ ঐতিহ্য এই নতুন ছবিখনতো বিচাৰি পাব । পুৰণি কাহিনীভাগত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি বা আউল নলগোৱাকৈ, অতি সতৰ্কতাৰে তাৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি কাহিনীটো আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
এই নতুন ছবিখন চোৱাৰ পিছত বৰ্তমানৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মনতো ১৯৮৩ চনৰ পুৰণি কালজয়ী ছবিখন পুনৰ এবাৰ চোৱাৰ হেঁপাহ জাগি উঠিব । পৰিচালকগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে, এই ছবিখনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এক বিশেষ ‘ছাছপেন্স’ প্ৰদান কৰিব । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত এই ছবিখনে যাতে এটা নতুন নজিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে অতি চিন্তা-চৰ্চা কৰি ছবিখনৰ প্ৰতিটো দিশ আগবঢ়াই নিয়া হৈছে ।
গীত উন্মোচনী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া অতি আৱেগিক হৈ পৰে । নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয় যে, ১৯৮৩ চনৰ মূল ‘ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী’ ছবিখনত অভিনয় কৰা শিল্পীসকলৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুজন অভিনেতাই ইয়াৰ দ্বিতীয়টো খণ্ডতো অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে । একেখন ছবিৰে দ্বিতীয়টো খণ্ডত পুনৰ অভিনয় কৰিবলৈ পোৱাটো এক পৰম সৌভাগ্যৰ কথা । সেই ভাগ্যৱান শিল্পী দুজনৰ এজন হৈছে তেওঁ নিজে আৰু আনজন হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যিয়ে সেই সময়ত পুৰণি ছবিখনত নাতিয়েকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
আনহাতে, ছবিখনৰ ইবচন লাল বৰুৱাৰ ৰচনা আৰু সুৰ কৰা ‘হাচনাহানা’ শীৰ্ষক গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জয় বৰুৱাই । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তেওঁ অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ লগতে প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এই মহান পদক্ষেপক আন্তৰিক শলাগ লয় । গায়কগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে ছবিখনে সকলো দিশতে সফলতা অৰ্জন কৰিব ।
ছবিখনৰ আন এটি জনপ্ৰিয় গীত ‘জীৱন জোনাক’ত কণ্ঠদান কৰিছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনে । অনুষ্ঠানত তেওঁ কয় যে, এই ছবিখনৰ সৈতে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে । সেইবাবেই ছবিখনৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাযায়, তাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ হিয়া উজাৰি গীতটো গাইছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, ছবিখনৰ অন্যতম অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয় যে, এনে এখন ব্যতিক্ৰমী ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ পাই তেওঁ অত্যন্ত সুখী। তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে, ছবিখনত এক্সন, আৱেগ আৰু কমেডী — সকলো উপাদান সমানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এইখন পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে বহি উপভোগ কৰিব পৰা এখন সুন্দৰ ছবি হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ছবিখনে সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
ছবিখনৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু চিত্ৰগ্ৰহণৰ স্থানসমূহ
এই ছবিখনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, উৎপল দাস, যশস্বী ভূঞা, কমললোচন, প্ৰীতি কংকণা, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শিশু শিল্পী আয়ুসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে, দৰ্শকক এক সুন্দৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ অনুভৱ দিবলৈ লাডাখৰ লগতে অসমৰ যোৰহাট, তিতাবৰ আৰু গুৱাহাটী আদি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় স্থানত ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছে । ছবিখনৰ প্ৰতিগৰাকী কলা-কুশলীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে, অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ এই কষ্টক আদৰি ল’ব আৰু ছবিখন উপভোগ কৰিব ।
