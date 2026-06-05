ETV Bharat / entertainment

২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈছে কহিনুৰ থিয়েটাৰ ?

এইবাৰৰ নাট্যবৰ্ষৰত কহিনুৰৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হ'ব প্ৰণৱ বৰুৱা, চম্পক শৰ্মা আৰু ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ চমকপ্ৰদ নাটক ।

Kohinoor Theater is ready for the upcoming theatre journey with three plays
২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈছে কহিনুৰ থিয়েটাৰ ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত বৰ্তমান প্ৰতিটো ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী ব্যস্ত হৈ আছে ২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষৰ প্ৰস্তুতিত ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীসমূহৰ সমান্তৰালকৈ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কহিনুৰ থিয়েটাৰেও ।

তিনিখন চমকপ্ৰদ নাটেৰে ৫১ সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে কহিনুৰ গোষ্ঠী । ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰত কহিনুৰৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হ'ব প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'বীভৎস', চম্পক শৰ্মাৰ 'আপোন যদি পৰ হয়' আৰু ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ 'ডাইন'চৰৰ আতংক ২'। এই তিনিওখন নাটকৰে পৰিচালনা কৰিব তপন লহকৰে ।

Kohinoor Theater is ready for the upcoming theatre journey with three plays
ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ 'ডাইন'চৰৰ আতংক ২' (ETV Bharat Assam)

নতুন নাট্যবৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কাহিনুৰ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক তপন লহকৰে কয়, "নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এটা সুন্দৰ বিষয়ৰ উপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'বীভৎস' নাটকখন লোৱা হৈছে । লগতে চম্পক শৰ্মাৰ এখন মৌলিক তথা বাস্তৱধর্মী নাট 'আপোন যদি পৰ হয়' মঞ্চস্থ হ'ব । কাৰিকৰী কৌশল হিচাপে কহিনুৰ থিয়েটাৰ যিহেতু অন্যধৰণৰ পদক্ষেপ আছে । সেই অনুসৰি আমাৰ এখন পুৰণি নাট 'ডাইন'চৰৰ আতংক' পুনৰ এবাৰ নতুন ৰূপত এইবাৰ 'ডাইন'চৰৰ আতংক ০২' হিচাপে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াম । তিনিখন নাটকৰে কাহিনী বাস্তৱধৰ্মী । আশা কৰো দর্শকে ভাল পাব ।"

Kohinoor Theater is ready for the upcoming theatre journey with three plays
চম্পক শৰ্মাৰ 'আপোন যদি পৰ হয়' (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এইবাৰ কহিনুৰৰ মঞ্চত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা কহিনুৰৰ মঞ্চৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত 'দুচকুতে কাজলতে' । এই সন্দৰ্ভত লহকৰে কয়,"জুবিনদা আমাৰ মাজত নাই । ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত জুবিন গাৰ্গৰ গানেৰে যি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, সেই পৰিৱেশটো আমি এতিয়া নাপাম । কহিনুৰ থিয়েটাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমাৰ এটা পুৰণি গীত আমি সংযোজন কৰিব । অৱশ্যে কোনখন নাটকত সেই গীতটো ৰখা হব এতিয়াও ঠিক কৰা হোৱা নাই । গীতটো কৰিব অজয় ফুকনে ।"

Kohinoor Theater is ready for the upcoming theatre journey with three plays
প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'বীভৎস' (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ কহিনুৰৰ মঞ্চত থাকিব অৰূপ বৈশ্য, অংকিতা শইকীয়া, ৰাজ ভৈৰৱ, কৃষ্ণমণি নাথ, গিৰিজা মহন্তকে ধৰি কেইবাগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰী । আৱহ সংগীত কৰিব অহিৰ ভৈৰবে । সংগীত কৰিব অজয় ফুকন, সত্যৰঞ্জন, পলাশজ্যোতি গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক: বহু জনপ্ৰিয় অভিনেতাক লৈ তিনিখন নাটকৰে আগন্তুক নাট্যযাত্ৰাৰ বাবে সাজু থিয়েটাৰ সূৰ্য্য

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথাৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে 'মহাবাহু The Brahmaputra'

TAGGED:

কহিনুৰ থিয়েটাৰ
ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ
তপন লহকৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
KOHINOOR THEATER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.