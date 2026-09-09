কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ 80 ERA কি? AIত পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰা তাৰকাসকল...
কেতিয়াবা এই চিন্তা আপোনাৰ মনলৈও নিশ্চয় আহিছে ৷ পিছে টাইম মেচিন নাথাকিলেও এনে বহু এআই টুলছ আছে যিয়ে মুহূৰ্ততে লৈ যাব পাৰে পুৰণি দিনবোৰলৈ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 5:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : যুগৰ পৰিৱৰ্তন পুৰণা প্ৰজন্মৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মলৈকে সকলোৱে বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰে ৷ বিশেষকৈ ৯০ দশকৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই অনুভৱ কৰে সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাৰ সোৱাদ কেনেকুৱা ?
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনক সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চায় ৷ এটা প্ৰজন্মই পুৰণি দিন মনত পেলাই নষ্টালজিক হৈ পৰে, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে সেই পুৰণি দিনবোৰ সাধুকথাৰ দৰে ৷ এটা প্ৰজন্মই কেতিয়াও আধুনিক সময়ৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে ৷
তেওঁলোকৰ বাবে কী-পেড মোবাইলটোৱেই যথেষ্ট, এনড্ৰইডত তেওঁলোকৰ হাত নুঘূৰে ৷ কিন্তু ঘৰৰ ল’ৰা-ছোৱালী, নাতি-নাতিনীৰ হাতত ডাঙৰ ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচটো দেখি তেওঁলোকৰো হাবিয়াস জাগে ৷
এতিয়া বিজ্ঞানৰ যুগত ন-ন উদ্ভাৱনে সদায় মানুহক আচৰিত কৰি আহিছে ৷ এনেকুৱা সময়ো আহিল যে, যাও বুলিলেই গুচি যাব পাৰি মনে বিচৰা সময়লৈ ৷ মাত্ৰ এটা ক্লিকতে আপুনিও ঘূৰি যাব পাৰিব ৮০ৰ দশকলৈ ৷
ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৮০ৰ দশকলৈ ঘূৰি যাব পৰা এটা ট্ৰেণ্ড ৷ আৰু ট্ৰেণ্ড সকলোৱে অনুসৰণ কৰিব বিচাৰে ৷ সাধাৰণ মানুহৰ পৰা তাৰকাসকলো নামি পৰিছে এই ট্ৰেণ্ডত ৷ সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাই তেওঁলোকৰ ৰেট্ৰ' লুক পুনৰ সৃষ্টি কৰে, তৃষাৰ অনুৰাগীয়ে সৃষ্টি কৰা লুকে ইণ্টাৰনেটত খলকনি লগাইছে ৷
ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভাইৰেল ৮০ৰ দশকৰ এআই ট্ৰেণ্ডে ফটোক ৰেট্ৰ’ প’ৰ্ট্ৰেইটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, কিয়াৰা আদৱানী, সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু অনিতা হাছানন্দনীয়ে নষ্টালজিয়াৰ ঢৌত যোগদান কৰিছে।
এতিয়া এআইৰ জৰিয়তে ৮০ৰ দশক ঘূৰি আহিছে বুলি ক’ব পাৰি । বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰামত ৰেট্ৰ’ ষ্টাইলৰ ফটোবোৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁলোক কোনো পুৰণি পাৰিবাৰিক এলবাম বা ৮০ৰ দশকৰ বলীউডৰ ছবিৰ পৰা পোনে পোনে ওলাই আহিছে । এই ট্ৰেণ্ডটোত নেটিজেনে নিয়মীয়া ফটো এখনক সম্পূৰ্ণ ৰেট্ৰ’ প’ৰ্ট্ৰেইটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ এআই ইমেজ জেনেৰেশ্বন টুল ব্যৱহাৰ কৰে ।
কেৱল ভিনটেজ ফিল্টাৰ যোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে AI এ সমগ্ৰ ৰূপটোৱেই সলনি কৰি দিয়ে । চুলিৰ ষ্টাইল, কাপোৰ, গহনা, পটভূমি আনকি ফটোখনৰ ৰঙো ৮০ৰ দশকৰ দৰে দেখি । চুলিৰ সেই তেতিয়াৰ দিনৰ ষ্টাইল, ৰং, গহনা, নাটকীয় ভংগীমা সকলোবোৰৰ সোৱাদ মানুহে পাইছে ।
কিয়াৰা আদৱানী আৰু সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা
এই ট্ৰেণ্ডত যোগদান কৰা চেলেব্ৰিটীসকলৰ ভিতৰত আছে কিয়াৰা আদৱানী আৰু সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা । কিয়াৰাই এআইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে য’ত দম্পতীটোক ৰেট্ৰ’ অৱতাৰত দেখি অনুৰাগী সুখী হৈ পৰিছে । সিদ্ধাৰ্থক ছানগ্লাছৰ সৈতে ক্লাছিক ডেনিম লুকত দেখা গৈছে । ইফালে কিয়াৰাই বেলুন হাতৰ ব্লাউজৰ সৈতে এটা গুলপীয়া ৰঙৰ পোছাকত সেই যুগৰ ৰঙীন ফেশ্বনক তুলি ধৰিছে ।
অনিতা হাছানন্দনী
টেলিভিছন অভিনেত্ৰী অনিতা হাছানন্দনীয়েও এই ট্ৰেণ্ডত জপিয়াই পৰিছে । তেওঁ এআই-জেনেৰেটেড ৰেট্ৰ’ ফটো এখন শ্বেয়াৰ কৰিছে য’ত তেওঁ, তেওঁৰ স্বামী আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানক দেখা গৈছে ।
এই ট্ৰেণ্ডটো কেৱল চেলেব্ৰিটী গ্লেমাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে নহয় । বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজকে আৰু নিজৰ পৰিয়ালক বেলেগ যুগত কল্পনা কৰিবলৈ এআই ব্যৱহাৰ কৰি চাইছে ।
সোণাক্ষী সিন্হা আৰু জহীৰ ইকবাল
সোণাক্ষীও ৮০ৰ দশকলৈ ঘূৰি গৈছে ৷ স্বামী জহীৰ ইকবালৰ সৈতে ইনষ্টাগ্ৰামত এখন মনোগ্ৰাহী ফটো আপলোড কৰিছে ৷
তাৰকা আৰু অনুৰাগীয়ে ৮০ৰ দশক ঘূৰাই আনিছে
ইনষ্টাগ্ৰামৰ বাহিৰেও এক্স ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও নিজৰ নিজৰ সংস্কৰণ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত ৮০ৰ দশকৰ নান্দনিকতা ঘূৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ফেন পেজসমূহে ভিনটেজ হেয়াৰষ্টাইল, ৰঙীন সাজ-পোছাক, ক্লাছিক ভংগীমা আৰু পুৰণি স্কুলৰ ষ্টুডিঅ’ বেকড্ৰপৰ সৈতে তামন্না ভাটিয়া, তৃষা কৃষ্ণণ, সামান্থা ৰুথ প্ৰভু, সাই পল্লৱী আদিৰ দৰে তাৰকাসকলৰ ৰেট্ৰ’ লুক পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
It's their world; we're just living in it!💖— Free 5 on Zee 5 (@ZEE5Shows) September 9, 2026
Watch all these titles for free on Free 5 on Zee 5#Free5OnZee5 #80sTrend #Zee5Topicals #Free5Entertainment pic.twitter.com/jQVFSCd7Cc
এই ট্ৰেণ্ডটোক কিহে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে জানেনে ? ই মানুহক নষ্টালজিক হোৱাৰ সুযোগ দিছে । বহুতৰ বাবে ফটোবোৰে প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা পুৰণি সময়ৰ স্মৃতি ঘূৰাই আনিছে, আনহাতে কম বয়সীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে জন্মৰ দশক দশক আগতে সেই সময়বোৰ কেনেকুৱা হ’ব পাৰে সেই কথা কল্পনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
৮০ৰ দশকৰ AI ফটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি
লুকটো সৃষ্টি কৰাটো সহজ । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এখন স্পষ্ট ফটো এআই ইমেজ-জেনেৰেশ্বন টুল যেনে চাটজিপিটিত আপলোড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক তেওঁলোকৰ মুখৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ধৰি ৰাখি ৮০ৰ দশকৰ পৰিৱেশত পুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ক'ব পাৰে । তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভিন্ন চুলিৰ ডিজাইন, ৰঙীন সাজ-পোছাক, ডেনিম জেকেট, গহনা, ভিনটেজ ইণ্টেৰিয়ৰ, বলীউড ষ্টাইলৰ বেকড্ৰপ, পোহৰ, ৰং আদি সবিশেষ যোগ কৰিব পাৰে ।
কেইটামান পৰিশোধনে ব্যক্তি এজনৰ পৰিচয় সলনি নকৰাকৈয়ে চুলিৰ ষ্টাইল, সাজ-পোছাক বা চেটিং সলনি কৰিব পাৰে । চেলেব্ৰিটী দম্পতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰিবাৰিক ফটো আৰু পুনৰ কল্পনা কৰা চিনেমাৰ পোষ্টাৰলৈকে, এই ভাইৰেল ট্ৰেণ্ডে প্ৰমাণ কৰে যে কেতিয়াবা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ নতুন আৱেগে মানুহক পুৰণি দিনলৈ লৈ যাব খোজে ৷
লগতে পঢ়ক : নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত