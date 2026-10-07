আকৌ এবাৰ কণমানিৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হ’ব সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাৰ ঘৰ

আকৌ এবাৰ কণমানিৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হ’ব সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাৰ ঘৰ
যৌথভাৱে দ্বিতীয়টি সন্তানৰ আগমনৰ কথা ঘোষণা কৰিলে শ্বেৰশ্বাহ যুটি সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানীয়ে ৷ মৰম আৰু শুভেচ্ছাৰে উপচি পৰিছে কমেণ্ট ছেকশ্বন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 11:58 AM IST
হায়দৰাবাদ : দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাতৃ হ’বলৈ আগবাঢ়িছে কিয়াৰা আদৱানী ৷ পিতৃ সিদ্ধাৰ্থৰো গা সাতখন-আঠখন ৷ আকৌ এবাৰ অকণমানি কণ্ঠ এটিয়ে কোলাহলেৰে গোটেই ঘৰটো মুখৰিত কৰি ৰাখিব ৷ এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে অনুৰাগীসকলে প্ৰিয় তাৰকাদ্বয়ক মৰম আৰু শুভেচ্ছা যাচিছে ৷
কিয়াৰা আদৱানী দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অন্তসত্বা হোৱাক লৈ জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছিল ৷ এতিয়া এই কথা সঁচা হৈ পৰিছে । কিয়াৰা আদৱানীয়ে পৰিয়ালৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি দ্বিতীয়টো গৰ্ভধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে । অভিনেতা স্বামী সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰাকো এই প’ষ্টটোত টেগ কৰে তেওঁ ৷ দুয়োৱে যৌথভাৱে এই সুখৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰে ।
বুধবাৰে পুৱা ‘শ্বেৰশ্বাহ’ৰ তাৰকা দম্পতীয়ে এই সুখৰ খবৰটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে । কিয়াৰা আৰু সিদ্ধাৰ্থই এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত দেখা গৈছে— সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰা আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা সৰায়াহ মালহোত্ৰাৰ হাত তিনিখন আৰু এযোৰ সৰু মোজা ।
শিৰোনামত তেওঁলোকে লিখিছে, "আকৌ এবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ লাভ কৰি ধন্য; আমাৰ হৃদয় মৰম আৰু কৃতজ্ঞতাৰে উপচি পৰিছে ।" কৰণ জোহৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূমি পেডনেকাৰ, পৰিণীতি চোপ্ৰা, আথিয়া শ্বেট্টী, আদা খানকে ধৰি আদি বহু তাৰকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত দম্পতীটোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
বিগত বছৰৰ ১৫ জুলাইত সিদ্ধাৰ্থ আৰু কিয়াৰাই প্ৰথম সন্তানক আদৰণি জনাইছিল । তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত যৌথ পোষ্টত তেওঁলোকে লিখিছিল, "আমাৰ হৃদয় ভৰি পৰিছে । আমাৰ পৃথিৱীখন চিৰদিনৰ বাবে সলনি হৈছে । আমি এগৰাকী ছোৱালীৰ পিতৃ-মাতৃ হৈ পৰিছোঁ ।" পিছলৈ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নাম প্ৰকাশ কৰি তাইৰ সৰু সৰু ভৰিৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল, "আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা আমাৰ দুবাহুলৈকে, আমাৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ আশীৰ্বাদ, আমাৰ ৰাণী । সৰায়াহ মালহোত্ৰা ।"
তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক লাইমলাইটৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে, কিয়াৰা আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ প্ৰথম মিলন ঘটিছিল ২০১৮ চনত অ’টিটি ছিৰিজ ‘লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ’ৰ সামৰণি পাৰ্টীত । ২০১৯ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি শ্বেৰশ্বাহৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অফ-স্ক্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰী আৰু ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় ৷ কেপ্টেইন বিক্ৰম বাত্ৰা আৰু ডিম্পল চিমাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰি কৰিয়েই তেওঁলোক বাস্তৱ জীৱনতো প্ৰেমত পৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাজস্থানৰ জয়ছালমেৰত সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰ আৰু কিয়াৰা আদৱানী বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বিবাহৰ ঠিক দুবছৰৰ পিছত ইনষ্টাগ্ৰামত এটা সুন্দৰ প’ষ্ট দি তেওঁলোকে সন্তানৰ আগমনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : সৰায়াহ মালহোত্ৰা- সিদ্ধাৰ্থ আৰু কিয়াৰাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ