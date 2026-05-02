পৌৰাণিক আখ্যানৰ পৰা সামাজিক ব্যংগলৈ: দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এক আলোকপাত

পৌৰাণিক আখ্যানৰ পৰা সামাজিক ব্যংগলৈ: দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এক আলোকপাত
অবিভক্ত দৰং জিলাত প্ৰচলিত এক প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান ৷
Published : May 2, 2026 at 4:30 PM IST
মঙলদৈ: খুলীয়া ভাউৰীয়া দৰঙত প্ৰাচীন কালৰে পৰা প্ৰবাহমান হৈ অহা এক লোকনাট্য অনুষ্ঠান । অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত চলি অহা লোকনাট্য অনুষ্ঠানবোৰতকৈ দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ পৰিৱেশন পদ্ধতি, সাজপাৰ, বচন, বাদ্য যন্ত্ৰ, ৰীতি-নীতি আদিৰ বহু পাৰ্থক্য আছে । খুলীয়া ভাউৰীয়াত প্ৰদৰ্শিত কাহিনীসমূহ মুলতঃ পৌৰাণিক ।
খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এই নাটকসমূহ মুলতঃ ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ কিছুমান মুখ্য তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনীৰ আধাৰত ৰচিত হয় । এনে কাহিনীবোৰৰ ভিতৰত ৰামৰ বনবাস, ৰাম-ৰাৱণৰ যুদ্ধ, শ্ৰৱণমুনিৰ অভিশাপ, ভক্ত প্ৰহ্লাদ, কৰ্ণৰ জন্মকথা, হিৰণ্যকশিপু বধ, দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ, লৱ-কুশ, শকুণিৰ প্ৰতিশোধ আদি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনীয়েই প্ৰধান । কাহিনীৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই বহুৱা চৰিত্ৰ উপস্থাপন খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ আন এক বৈশিষ্ট্য ।
এই বহুৱা চৰিত্ৰই ভাৱৰীয়াৰ চৰিত্ৰক সহায়-সহযোগিতা কৰাৰ লগতে বাস্তৱ জীৱনৰ অপ্ৰিয় সত্য কথা উপস্থাপন কৰি দৰ্শকক চিন্তাৰ খোৰাক যোগোৱাৰ উপৰিও হাস্যৰস যোগান ধৰে । বহুৱাই বাস্তৱ জীৱনৰ সঁচা কথা খুহুতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰি দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগায় ।
১৯৭৯ চনৰে পৰা এই খুলীয়া ভাউৰীয়াত নিজকে সমৰ্পন কৰিছে মঙলদৈৰ চপাই গধিয়া পাৰাৰ নীলকান্ত ডেকাই ৷ তেওঁ কয়, "গধিয়াপাৰা খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ দলৰ জৰিয়তে ১৯৭৯ চনৰে পৰা মই খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ লগতে জড়িত । ১৯৭৯ চনৰে পৰা আৰম্ভ কৰি ২০০৭ চনলৈ আমি ৰামায়ণ নাটক কৰিছিলোঁ আৰু মই ৰামৰ ভাও কৰিছিলোঁ । তাৰ পিছত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটকখন দুবছৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ দলটিয়ে ক’লে- এইখন ভাল লগা নাই ৰামায়ণহে ভাল লাগে, ৰামায়ণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ । তেতিয়া মই হনুমানৰ অভিনয় কৰিলোঁ । কিছুদিন পিছত আমাৰ অসুবিধা আহিল, ওজাজনৰ বেমাৰ হ'ল, ঘৰুৱা ইটো-সিটো অসুবিধাৰ কাৰণে কিছুদিন আমাৰ ভাউৰীয়া স্থগিত থাকিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "স্থগিত থকাৰ পিছত ওচৰৰে নেহুৰিয়াপাৰাৰ কৃষক সংঘৰ দলটিয়ে মোক এখন বেলেগ নাটক যোগাৰ কৰি দিবলৈ কোৱাত মই কলোঁ- মোৰ হাতত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটক আছে আৰু এইখনক খটাসুৰ বধ বুলিও ক'ব পাৰি । তেওঁলোকে মোক এটা গুৰু দায়িত্ব দিলে যে, আপোনাক আমি দলটিয়ে গুৰু হিচাপে মাননি ধৰিলোঁ, আপুনি আমাক দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটকখন দেখুওৱাব লাগে । সেইমতে আমি আগুৱাই যাম । আজি ২০২৬ চনলৈকে নেহুৰিয়াপাৰাৰ খুলীয়া ভাউৰীয়া দলৰ লগত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটকখনত দুশাসনৰ অভিনয় কৰি আছোঁ । আগলৈও দেহা ভালে থাকিলে কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ তেওঁলোকৰ লগত । ইতিমধ্যে খুলীয়া ভাউৰীয়াত মোৰ ৪৬ বছৰ হৈ গৈছে ।"
খুলীয়া ভাউৰীয়া কি ?
এই সম্পৰ্কে নীলকান্ত ডেকাই কয়, "দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ অন্যতম সম্পদ খুলীয়া ভাউৰীয়া । দৰঙত লোকসংস্কৃতি ৩২ বিধ আছে, তাৰে ভিতৰত অন্যতম হ'ল খুলীয়া ভাউৰীয়া । খুলীয়া ভাউৰীয়াত সাধাৰণতে পৌৰাণিক নাটক কৰা হয়, যেনে ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ নাটক আমাৰ দৰঙীয়া ৰাইজে চাই ভাল পায় । যিসকল মহান লেখক তেওঁলোকেও ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ নাটক লিখি আহিছে আৰু আমিও পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি আহিছোঁ ।"
খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজপাৰ
"খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজপাৰ বেলেগ বেলেগ হয় ৷ সাধাৰণতে যদি ৰামায়ণৰ নাটক হয় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় তাত দেৱবংশীয় আৰু দৈত্যবংশীয় দুইধৰণৰ সাজপাৰ থাকে । দৈত্যবংশীয় হ’লে সাজপাৰবোৰ অকণমান ক'লা ধৰণৰ আৰু দেৱবংশীয় হ'লে গেৰুৱা বা অকণমান ৰঙচুৱা হয় । ৰজাই ৰাজমুকুট পিন্ধে, ৰজাৰ বংশৰ আন আনসকলে কিৰিটি পিন্ধে ।"
খুলীয়া ভাউৰীয়াত ওজা আৰু গায়ন-বায়নৰ সাজপাৰ
নীলকান্ত ডেকাই কয়, "খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ ওজাজনক আচলতে ল’ৰাও নহয়, ছোৱালীও নহয়, সেইমতে সাজপাৰ কৰোৱা হয় । ওজাজনৰ মূৰত নৌকা আকাৰৰ টুপী, মণি-মুকুতাৰে হাতেৰে বনাই পিন্ধোৱা হয় । গায়ন-বায়নে মূৰত বগা কাপোৰৰ পাগুৰী, আধা হাত থকা বগা চোলা, ধুতি পৰিধান কৰে । ওজাই তিনিপকতীয়া বগা ছাৰ্ট, তিনি খলপীয়া জামা পৰিধান কৰে । জামাটো তলৰ ফালে বহল আৰু তলৰ পৰা নীলা, হালধীয়া, ৰঙা তিনি খলপীয়া হ'ব লাগিব ।"
খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এটা আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰ হ'ল বহুৱা
বহুৱা চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে নীলকান্ত ডেকাই কয়, "বহুৱা চৰিত্ৰ তাহানিতে নাছিল । পিছত আমাৰ পিতৃ-পিতামহসকলে বহুৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিলে ৷ যেতিয়া ভাউৰীয়া চাই থাকি আমনি লাগে, টোপনি আহে তেতিয়া তেওঁলোকে বহুৱা সুমুৱাই দিয়াৰ কথা ভাবিলে । কিয়নো বহুৱাই ৰসাল কথাৰে নিমিষতে দৰ্শকক হহুৱাব পাৰে । নাটকত হাস্যৰসৰ কাৰণে বহুৱাৰ প্ৰবেশ কৰোৱা হ'ল, বৰ্তমানলৈকে চলি আছে ।"
খুলীয়া মানে খোল বজাওঁতা (খোলবাদক) আৰু 'ভাউৰীয়া' মানে ভাও বা অভিনয় কৰোঁতা । খুলীয়া ভাউৰীয়াত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ ওজাই কাহিনীৰ আভাস দিয়ে, গাই, নাচে আৰু পৰিস্থিতি ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁৰ সাজপাৰ অত্যন্ত ধুনীয়া আৰু পৰম্পৰাগত, যি দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰে । খোলৰ তালৰ বাদ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাটৰ কাহিনী আগবাঢ়ে ।
ওজাই কাহিনীৰ আগলি বতৰা দি গৈ থাকে, ওজাক খোলবাদক আৰু তালুৱৈয়ে সহায় কৰি যায় । ৩০-৪০ গৰাকী শিল্পীৰ দ্বাৰা এখন মুকলি মঞ্চত খুলীয়া ভাউৰীয়া অনুষ্ঠিত হয় । অসমৰ অন্যান্য ভাওনা বা লোকনাট্য অনুষ্ঠানৰ তুলনাত দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজ-সজ্জা, বচন ভংগীমা ,পৰিৱেশন ৰীতি সুকীয়া । ওজাই সাধাৰণতে দীঘল বগা বা ৰঙীন চোলা জামা পৰিধান কৰে । তেওঁৰ মূৰত এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ নৌকা আকৃতিৰ টুপী থাকে, যিটো সজোৱা থাকে । তেওঁ ডিঙিত হাৰ, বাহুত বাজুবন্ধ আৰু কাণত কুণ্ডল পৰিধান কৰে ।
তেওঁৰ হাতত এখন ফুলাম গামোচা বা ৰুমাল থাকে । মুখত পাতল মেকআপ বা ৰং লগোৱা থাকে। এই সাজপাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ওজাজন এক সম্ভ্ৰান্ত আৰু জ্ঞানী ব্যক্তিৰ ৰূপত দৰ্শকৰ বাবে উপস্থাপন কৰা । ভাৱৰীয়াই চৰিত্ৰ অনুসৰি ৰজা, মন্ত্ৰী, সেনাপতি, সেনাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু সাধাৰণ চৰিত্ৰসমূহে চৰিত্ৰৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰে ।
