পৌৰাণিক আখ্যানৰ পৰা সামাজিক ব্যংগলৈ: দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এক আলোকপাত

অবিভক্ত দৰং জিলাত প্ৰচলিত এক প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান ৷

দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : May 2, 2026 at 4:30 PM IST

মঙলদৈ: খুলীয়া ভাউৰীয়া দৰঙত প্ৰাচীন কালৰে পৰা প্ৰবাহমান হৈ অহা এক লোকনাট্য অনুষ্ঠান । অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত চলি অহা লোকনাট্য অনুষ্ঠানবোৰতকৈ দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ পৰিৱেশন পদ্ধতি, সাজপাৰ, বচন, বাদ্য যন্ত্ৰ, ৰীতি-নীতি আদিৰ বহু পাৰ্থক্য আছে । খুলীয়া ভাউৰীয়াত প্ৰদৰ্শিত কাহিনীসমূহ মুলতঃ পৌৰাণিক ।

খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এই নাটকসমূহ মুলতঃ ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ কিছুমান মুখ্য তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনীৰ আধাৰত ৰচিত হয় । এনে কাহিনীবোৰৰ ভিতৰত ৰামৰ বনবাস, ৰাম-ৰাৱণৰ যুদ্ধ, শ্ৰৱণমুনিৰ অভিশাপ, ভক্ত প্ৰহ্লাদ, কৰ্ণৰ জন্মকথা, হিৰণ্যকশিপু বধ, দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ, লৱ-কুশ, শকুণিৰ প্ৰতিশোধ আদি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনীয়েই প্ৰধান । কাহিনীৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই বহুৱা চৰিত্ৰ উপস্থাপন খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ আন এক বৈশিষ্ট্য ।

দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এক আলোকপাত (ETV Bharat Assam)

এই বহুৱা চৰিত্ৰই ভাৱৰীয়াৰ চৰিত্ৰক সহায়-সহযোগিতা কৰাৰ লগতে বাস্তৱ জীৱনৰ অপ্ৰিয় সত্য কথা উপস্থাপন কৰি দৰ্শকক চিন্তাৰ খোৰাক যোগোৱাৰ উপৰিও হাস্যৰস যোগান ধৰে । বহুৱাই বাস্তৱ জীৱনৰ সঁচা কথা খুহুতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰি দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগায় ।

অসমৰ লোকনাট্য পৰম্পৰা আৰু দৰঙৰ গৌৰৱময় খুলীয়া ভাউৰীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)

১৯৭৯ চনৰে পৰা এই খুলীয়া ভাউৰীয়াত নিজকে সমৰ্পন কৰিছে মঙলদৈৰ চপাই গধিয়া পাৰাৰ নীলকান্ত ডেকাই ৷ তেওঁ কয়, "গধিয়াপাৰা খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ দলৰ জৰিয়তে ১৯৭৯ চনৰে পৰা মই খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ লগতে জড়িত । ১৯৭৯ চনৰে পৰা আৰম্ভ কৰি ২০০৭ চনলৈ আমি ৰামায়ণ নাটক কৰিছিলোঁ আৰু মই ৰামৰ ভাও কৰিছিলোঁ । তাৰ পিছত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটকখন দুবছৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ দলটিয়ে ক’লে- এইখন ভাল লগা নাই ৰামায়ণহে ভাল লাগে, ৰামায়ণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ । তেতিয়া মই হনুমানৰ অভিনয় কৰিলোঁ । কিছুদিন পিছত আমাৰ অসুবিধা আহিল, ওজাজনৰ বেমাৰ হ'ল, ঘৰুৱা ইটো-সিটো অসুবিধাৰ কাৰণে কিছুদিন আমাৰ ভাউৰীয়া স্থগিত থাকিল ।"

নীলকান্ত ডেকা (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "স্থগিত থকাৰ পিছত ওচৰৰে নেহুৰিয়াপাৰাৰ কৃষক সংঘৰ দলটিয়ে মোক এখন বেলেগ নাটক যোগাৰ কৰি দিবলৈ কোৱাত মই কলোঁ- মোৰ হাতত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটক আছে আৰু এইখনক খটাসুৰ বধ বুলিও ক'ব পাৰি । তেওঁলোকে মোক এটা গুৰু দায়িত্ব দিলে যে, আপোনাক আমি দলটিয়ে গুৰু হিচাপে মাননি ধৰিলোঁ, আপুনি আমাক দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটকখন দেখুওৱাব লাগে । সেইমতে আমি আগুৱাই যাম । আজি ২০২৬ চনলৈকে নেহুৰিয়াপাৰাৰ খুলীয়া ভাউৰীয়া দলৰ লগত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ নাটকখনত দুশাসনৰ অভিনয় কৰি আছোঁ । আগলৈও দেহা ভালে থাকিলে কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ তেওঁলোকৰ লগত । ইতিমধ্যে খুলীয়া ভাউৰীয়াত মোৰ ৪৬ বছৰ হৈ গৈছে ।"

খুলীয়া ভাউৰীয়া কি ?

এই সম্পৰ্কে নীলকান্ত ডেকাই কয়, "দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ অন্যতম সম্পদ খুলীয়া ভাউৰীয়া । দৰঙত লোকসংস্কৃতি ৩২ বিধ আছে, তাৰে ভিতৰত অন্যতম হ'ল খুলীয়া ভাউৰীয়া । খুলীয়া ভাউৰীয়াত সাধাৰণতে পৌৰাণিক নাটক কৰা হয়, যেনে ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ নাটক আমাৰ দৰঙীয়া ৰাইজে চাই ভাল পায় । যিসকল মহান লেখক তেওঁলোকেও ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ নাটক লিখি আহিছে আৰু আমিও পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি আহিছোঁ ।"

খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজপাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজপাৰ

"খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজপাৰ বেলেগ বেলেগ হয় ৷ সাধাৰণতে যদি ৰামায়ণৰ নাটক হয় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় তাত দেৱবংশীয় আৰু দৈত্যবংশীয় দুইধৰণৰ সাজপাৰ থাকে । দৈত্যবংশীয় হ’লে সাজপাৰবোৰ অকণমান ক'লা ধৰণৰ আৰু দেৱবংশীয় হ'লে গেৰুৱা বা অকণমান ৰঙচুৱা হয় । ৰজাই ৰাজমুকুট পিন্ধে, ৰজাৰ বংশৰ আন আনসকলে কিৰিটি পিন্ধে ।"

খুলীয়া ভাউৰীয়াত ওজা আৰু গায়ন-বায়নৰ সাজপাৰ

নীলকান্ত ডেকাই কয়, "খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ ওজাজনক আচলতে ল’ৰাও নহয়, ছোৱালীও নহয়, সেইমতে সাজপাৰ কৰোৱা হয় । ওজাজনৰ মূৰত নৌকা আকাৰৰ টুপী, মণি-মুকুতাৰে হাতেৰে বনাই পিন্ধোৱা হয় । গায়ন-বায়নে মূৰত বগা কাপোৰৰ পাগুৰী, আধা হাত থকা বগা চোলা, ধুতি পৰিধান কৰে । ওজাই তিনিপকতীয়া বগা ছাৰ্ট, তিনি খলপীয়া জামা পৰিধান কৰে । জামাটো তলৰ ফালে বহল আৰু তলৰ পৰা নীলা, হালধীয়া, ৰঙা তিনি খলপীয়া হ'ব লাগিব ।"

অসমৰ লোকনাট্য পৰম্পৰা আৰু দৰঙৰ গৌৰৱময় খুলীয়া ভাউৰীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)

খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ এটা আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰ হ'ল বহুৱা

বহুৱা চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে নীলকান্ত ডেকাই কয়, "বহুৱা চৰিত্ৰ তাহানিতে নাছিল । পিছত আমাৰ পিতৃ-পিতামহসকলে বহুৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিলে ৷ যেতিয়া ভাউৰীয়া চাই থাকি আমনি লাগে, টোপনি আহে তেতিয়া তেওঁলোকে বহুৱা সুমুৱাই দিয়াৰ কথা ভাবিলে । কিয়নো বহুৱাই ৰসাল কথাৰে নিমিষতে দৰ্শকক হহুৱাব পাৰে । নাটকত হাস্যৰসৰ কাৰণে বহুৱাৰ প্ৰবেশ কৰোৱা হ'ল, বৰ্তমানলৈকে চলি আছে ।"

খুলীয়া মানে খোল বজাওঁতা (খোলবাদক) আৰু 'ভাউৰীয়া' মানে ভাও বা অভিনয় কৰোঁতা । খুলীয়া ভাউৰীয়াত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ ওজাই কাহিনীৰ আভাস দিয়ে, গাই, নাচে আৰু পৰিস্থিতি ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁৰ সাজপাৰ অত্যন্ত ধুনীয়া আৰু পৰম্পৰাগত, যি দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰে । খোলৰ তালৰ বাদ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাটৰ কাহিনী আগবাঢ়ে ।

এক প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান (Photo : ETV Bharat Assam)

ওজাই কাহিনীৰ আগলি বতৰা দি গৈ থাকে, ওজাক খোলবাদক আৰু তালুৱৈয়ে সহায় কৰি যায় । ৩০-৪০ গৰাকী শিল্পীৰ দ্বাৰা এখন মুকলি মঞ্চত খুলীয়া ভাউৰীয়া অনুষ্ঠিত হয় । অসমৰ অন্যান্য ভাওনা বা লোকনাট্য অনুষ্ঠানৰ তুলনাত দৰঙী খুলীয়া ভাউৰীয়াৰ সাজ-সজ্জা, বচন ভংগীমা ,পৰিৱেশন ৰীতি সুকীয়া । ওজাই সাধাৰণতে দীঘল বগা বা ৰঙীন চোলা জামা পৰিধান কৰে । তেওঁৰ মূৰত এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ নৌকা আকৃতিৰ টুপী থাকে, যিটো সজোৱা থাকে । তেওঁ ডিঙিত হাৰ, বাহুত বাজুবন্ধ আৰু কাণত কুণ্ডল পৰিধান কৰে ।

তেওঁৰ হাতত এখন ফুলাম গামোচা বা ৰুমাল থাকে । মুখত পাতল মেকআপ বা ৰং লগোৱা থাকে। এই সাজপাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ওজাজন এক সম্ভ্ৰান্ত আৰু জ্ঞানী ব্যক্তিৰ ৰূপত দৰ্শকৰ বাবে উপস্থাপন কৰা । ভাৱৰীয়াই চৰিত্ৰ অনুসৰি ৰজা, মন্ত্ৰী, সেনাপতি, সেনাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু সাধাৰণ চৰিত্ৰসমূহে চৰিত্ৰৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰে ।

