কেৰালা আন্তৰ্জাতিক থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত ‘খোলাং বুঢ়ী’

কেৰালা আন্তৰ্জাতিক থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল ২০২৬ৰ ষষ্ঠদশ সংস্কৰণত প্ৰদৰ্শিত হ'ল 'মেজাংকৰি মেঘমল্লা'ৰ নাটক ‘খোলাং বুঢ়ী’। শুকুৰবাৰে দুটাকৈ দৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত হয় নাটকখন ।
Published : January 30, 2026 at 4:54 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ সুখবৰ । কেৰালাৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল ২০২৬ৰ ষষ্ঠদশ সংস্কৰণত প্ৰদৰ্শিত হ'ল ‘মেজাংকৰি মেঘমল্লা’ৰ নাটক ‘খোলাং বুঢ়ী’। ঠেঙাল কছাৰী লোক সংস্কৃতিৰ আধাৰত ৰচিত এই নাটকখন শুকুৰবাৰে কেৰালা আন্তৰ্জাতিক থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হয় ।
‘খোলাং বুঢ়ী’ শীৰ্ষক নাটখনি বিনয় শইকীয়াৰ । আনহাতে পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা সীমান্ত ফুকনৰ । সামগ্রিক পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনা মানসী দত্তৰ ।
নাটখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মানসী দত্তই কয়, “আমাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আচলতে এটা ভাল লগা খবৰ । মেজাংকৰি মেঘমল্লাৰ নাটক ‘খোলাং বুঢ়ী’ আজি কেৰালা আন্তৰ্জাতিক থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । এই মহোৎসৱ এছিয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নাট্য মহোৎসৱ । নাটকখনৰ প্ৰথমটো দৰ্শনী আজি পুৱা ১১ বজাত হৈ গৈছে আনহাতে দ্বিতীয়টো দৰ্শনী ৪.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব । দুয়োটা দৰ্শনীতে দৰ্শকৰ যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । দ্বিতীয়টো দৰ্শনীৰ ইতিমধ্যে সকলো টিকট বিক্ৰী গৈছে ।”
‘খোলাং বুঢ়ী’ হ'ল ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ এটি লোকনাট্য । ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ বিয়াৰ জোৰোণৰ দিনা খোলাং বুঢ়ী নাচৰ পৰম্পৰা আছে । সেই খোলাং বুঢ়ীৰ চৰিত্ৰটোৰ লগতে ঠেঙাল কছাৰীৰ লোক-সংস্কৃতিক আধাৰ হিচাপে লৈ বিনয় শইকীয়াই এই নাটখন ৰচনা কৰিছে । অৱশ্যে নাটকখনত বুৰঞ্জীৰ কিছু চৰিত্ৰ আছে যদিও এইখন এখন ঐতিহাসিক নাটক নহয় ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ১৬ টা বছৰত কেৰালা আন্তৰ্জাতিক থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল (ITFOK) ত নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্রণ লাভ কৰা অসমৰ তৃতীয়টো নাট্যদল হৈছে ‘মেজাংকৰি মেঘমল্লা’।
শুকুৰবাৰে নাটকখনৰ দুটাকৈ দৰ্শনী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । আনহাতে বিগত বৰ্ষৰ ২৯ জুনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰতো প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ‘খোলাং বুঢ়ী’ৰ দুটাকৈ দৰ্শনী । দুয়োটা দৰ্শনীতে দৰ্শকৰ অভূতপূর্ব সঁহাৰিৰ পাছতে কেৰালাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য মহোৎসৱ (ITFOK) ত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্রণ লাভ কৰিছে দলটোৱে ।
নাটখনত অভিনয় কৰিছে পাকিজা বেগম, আলেক্ষ্য বৰুৱা, মালা গোস্বামী, পৰাগ বৰুৱা, সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী, ৰাজু বৰা, প্রয়াস ফুকন, জিতেন চুতীয়া, অভিজিৎ চুতীয়া, ইজাজ আহমেদ, পূৰবী বুঢ়াগোঁহাই, ঋতুমণি চেতিয়া, অনন্যা শইকীয়া, স্নিগ্ধা ৰাণী বৰা, আশ্ৰমিকাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ৷
