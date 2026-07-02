কাৰ্বি ছবি 'কাংব’ আল’তি'ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰা: জাৰ্মানী আৰু কানাডাৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত
কাৰ্বি ছবি 'কাংব’ আল’তি'ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰা: ১৩ বছৰৰ পাছত জাৰ্মানীৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 11:29 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথে কেৰিয়াৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । তেওঁ পৰিচালনা কৰা কাৰ্বি ভাষাৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবি 'কাংব’ আল’তি' (The Lost Path) জাৰ্মানীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২৩ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল ষ্টুটগাৰ্ট ২০২৬ ত ইউৰোপীয় প্ৰিমিয়াৰ কৰা হ’ব । এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনত সমসাময়িক ভাৰতীয় চিনেমাৰ কেইবাখনো বিশিষ্ট ছবি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ৷
এই প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে পৰিচালকগৰাকীয়ে ১৩ বছৰৰ পাছত জাৰ্মানীৰ এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে । এই মহোৎসৱৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ২০১৩ চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, য’ত তেওঁৰ প্ৰশংসিত চুটি ছবি 'চাকনৈয়া' (Saknoia - The River Flows) প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । এই ছবিখনে ইউৰোপীয় দৰ্শকৰ মাজত তেওঁৰ অনন্য কাহিনী কথন শৈলীক চিনাকি কৰাই দিছিল ।
এক দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবিৰে পুনৰ উভতি অহাটো তেওঁৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কেৰিয়াৰৰ ক্ৰমবিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত । ইয়াৰ লগতে এই সফলতাই অসমৰ সংস্কৃতি আৰু বাস্তৱিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাহিনী উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ নিৰন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক প্ৰতিফলিত কৰে ।
'কাংব’ আল’তি' ছবিখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰা কেৱল ইউৰোপতে সীমাবদ্ধ থকা নাই । ইউৰোপ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই ছবিখন । এই ছবিখন কানাডাৰ অন্যতম প্ৰধান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 'ৰেজিনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু বঁটা ২০২৬' (RIFFA) লৈকো আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে । উল্লেখ্য যে, এই মহোৎসৱখন কানাডাৰ এখন আগশাৰীৰ অস্কাৰ অৰ্হতা প্ৰদানকাৰী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ।
কাৰ্বি ভাষাত নিৰ্মিত 'কাংব’ আল’তি' ছবিখনৰ কাহিনীভাগ পৰিচালকগৰাকীৰ নিজৰ শৈশৱৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত । অসমৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত কটোৱা ল’ৰালিকালৰ স্মৃতি ইয়াত গভীৰভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে । বিশেষকৈ 'বৈঠালাংছ' অঞ্চলত স্কুলীয়া দিনবোৰ অতিবাহিত কৰা খঞ্জনে সেই সময়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, মানুহ আৰু সংস্কৃতিক লৈ এই কাহিনীটো নিৰ্মাণ কৰিছে । নগাঁৱৰ স্থায়ী বাসিন্দা এই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে নিজৰ চিনেমাৰ জৰিয়তে কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু জীৱনৰ অভিজ্ঞতাক সংৰক্ষণ তথা প্ৰসাৰ কৰাৰ বাবে একেৰাহে কাম কৰি আহিছে ।
অঞ্চলটোৰ সামাজিক-ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্মিত 'কাংব’ আল’তি' ছবিখনৰ কাহিনীভাগ এজন যুৱকৰ যাত্ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়িছে । যুৱকজনক এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ বাবে নতুন সদস্য ভৰ্তি কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । এই অভিযানৰ বাবে তেওঁ এটা দূৰৱৰ্তী গাঁৱলৈ যায়, য’ত এজন স্কুলীয়া শিক্ষকৰ সৈতে হোৱা এটা অপ্ৰত্যাশিত সাক্ষাতে লাহে লাহে তেওঁৰ মনৰ দৃঢ় বিশ্বাসক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আৰম্ভ কৰে । কাহিনীভাগ যিমানেই আগবাঢ়ে, সিমানেই এক আদৰ্শগত দায়িত্ব হিচাপে আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰাটো বিবেক, আত্মপৰিচয় আৰু মুক্তিৰ এক গভীৰ ব্যক্তিগত অন্বেষণলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
ছবিখনে মূল চৰিত্ৰটোৰ অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । সন্দেহ, সহানুভূতি আৰু মানৱীয় সম্পৰ্কই কেনেকৈ পুৰণি বিশ্বাসবোৰক সলনি কৰিব পাৰে, ছবিখনত তাক পৰীক্ষা কৰা হৈছে । লগতে দীৰ্ঘদিনীয়া অশান্তিৰ মাজত হিংসা, আনুগত্য আৰু জীৱনৰ অৰ্থৰ সন্ধানৰ ওপৰত এক সূক্ষ্ম প্ৰতিফলন আগবঢ়োৱা হৈছে ।
পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথ বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতা থকা বিষয়বস্তুৰ আধাৰত খিলঞ্জীয়াৰ কণ্ঠ আৰু আঞ্চলিক পৰিচয়ক অগ্ৰাধিকাৰ দি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সুপৰিচিত । তেওঁৰ কৰ্মৰাজিয়ে প্ৰায়ে স্থানীয় বাস্তৱিকতাক গোলকীয় চৰ্চাৰ সৈতে সংযোগ কৰে । ইয়াৰ ফলত ভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ দৰ্শকে অসমৰ মাটিত শিপাই থকা কাহিনীসমূহৰ সৈতে সহজতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে । 'কাংব’ আল’তি' ছবিখন কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ চহকী পৰম্পৰা আৰু অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গোলকীয় উপস্থিতিৰ এক অন্যতম প্ৰমাণ । এই ছবিয়ে স্থানীয় ইতিহাস আৰু মানৱীয় কাহিনীক বিশ্বৰ আটাইতকৈ মৰ্যাদাপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহৰ পৰ্দালৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : খঞ্জন কিশোৰ নাথৰ কাৰ্বি ছবি ‘লৱ ইউ মেছি’লৈ গোলকীয় সমাদৰ