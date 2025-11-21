আৰু কেইটামান দিন আছে, জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে হাংগামা হ’ব : খগেন গগৈ

আৰু কেইটামান দিন আছে, জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে হাংগামা হ’ব : খগেন গগৈ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত শিল্পী খগেন গগৈৰ হুংকাৰ, "হাংগামা হ’ব, এখন যুদ্ধ হ’ব । ল'ৰাটোৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বাবেই পগলা কুকুৰৰ দৰে দৌৰি ফুৰিছোঁ ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 2:18 PM IST
নগাঁও : জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো জন্মদিন । জুবিন গাৰ্গবিহীন জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈও আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ অতিকে ঘনিষ্ঠ তথা বিশিষ্ট শিল্পী খগেন গগৈয়ে ।
জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে শিল্পী খগেন গগৈ । বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী ।
বঢ়মপুৰত উপস্থিত হৈ ই টিভি ভাৰতৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত খগেন গগৈয়ে কয়, “১৭ নৱেম্বৰৰ পৰা এইকেইদিন মই ৰক্ষা পোৱা নাই । জুবিনৰ জন্মদিন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ বাবে ইমান ঠাইলৈ মাতিছে যে মই জিৰণি ল’ব পৰা নাই । এই কাৰণেই ঘূৰি ফুৰিছোঁ যে জুবিন-মই একে ককাই-ভাইৰ নিচিনা আছিলোঁ । এইটো সকলোৱে দেখিছে । জুবিনে মোক বেলেগ ধৰণে ভাল পাইছিল । ময়ো তাক মৰমৰ ভাই হিচাপে লৈছিলোঁ ।
তেওঁ লগতে আৰু কয়, "আজি আমি আহিব লাগিছিল জুবিনৰ গান শুনিবলৈ আৰু আহিবলগীয়া হৈছে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ । বহুত দুঃখিত, ভালো লগা নাই । জুবিনৰ প্ৰতি থকা মৰম চেনেহৰ কাৰণে পগলা কুকুৰৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰি কোচবিহাৰলৈও মাতিছে । জুবিন মোতকৈ ১২ বছৰ সৰু, মই এতিয়া বুঢ়া হ’লো, হ’লেও এই ল’ৰাটোৰ মৰমতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ । মই বিয়া বাৰু পতা নাছিলোঁ । জুবিনক মই ল’ৰা বুলি কৈছিলোঁ । জুবিনেও মোক- এওঁ মোৰ ককাইয়ো হয়, দেউতাও হয় বুলি কৈছিল । ভাল লাগিছে বঢ়মপুৰত ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ।”
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় প্ৰসংগতো ই টিভি ভাৰতৰ আগত মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট শিল্পী খগেন গগৈয়ে । তেওঁ কয়, “এটা চিধা কথা- আৰু কেইদিনমান আছে, চৰকাৰে কৈ আছে ন্যায় দিম বুলি, সেই দিনকেইটা পাৰ হ’লে, যদি চৰকাৰৰ হিচাপটো ঠিক নহয়, তেতিয়া আকৌ এটা হাংগামা হ’ব । জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এৰি নিদিয়ে এই যুঁজ । মহাভাৰতৰ এখন যুদ্ধ হ’ব ।”
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়া হ’ব বুলি ইতিমধ্যেই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।