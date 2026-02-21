৪৭ বছৰৰ পাছত ৰজনীকান্ত আৰু কমল হাছান একেলগে ৰূপালী পৰ্দাত... 'নায়ক কোন'?
নেলছন দিলীপকুমাৰে সেইটো কৰি দেখুৱালে যাৰ অপেক্ষা ৫ দশক ধৰি চলি আছিল । আগন্তুক ছবি 'KH x RK' ৰ প্ৰথম প্ৰ’ম’ই তাৰেই প্ৰমাণ দিলে ।
Published : February 21, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰায় ডেৰ শতিকা (৪৭ বছৰ)ৰ দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত দক্ষিণ ভাৰতীয় চিনেমাৰ দুগৰাকী ডাঙৰ তাৰকা ৰজনীকান্ত আৰু কমল হাছান একেলগে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতি আহিছে । নেলছন দিলীপকুমাৰে পৰিচালনা কৰিছে ছবিখন । ছবিখনৰ শিৰোনাম এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । এই মেগা-প্ৰকল্পটোৰ আংশিকভাৱে শিৰোনাম দিয়া হৈছে 'KH x RK' ।
শনিবাৰে ছবিখনৰ প্ৰযোজকসকলে মুকলি কৰে প্ৰথমটো প্ৰ’ম’ ভিডিঅ’ । ভিডিঅ’টোত এটা শক্তিশালী ৰেট্ৰ’ আৰু গেংষ্টাৰ ষ্টাইলৰ থীম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ভিডিঅ’টোৰ আৰম্ভণি হৈছে এটা হাস্যৰসময়ী টোকাত, পৰিচালক নেলছন নাৰ্ভাছ হৈ এটা কৰিডৰেৰে খোজ কাঢ়ি গৈ থাকে, তেওঁ বিভ্ৰান্তিত পৰে যে প্ৰথমে ৰজনীকান্তৰ কোঠালৈ যাব নে কমল হাছানৰ কোঠালৈ ?
ঠিক তেতিয়াই সুৰকাৰ অনিৰুদ্ধ ৰবিচন্দৰ আহি তেওঁৰ ওচৰত উপস্থিত হয় নিজৰ এক বিভ্ৰান্তি লৈ । তেওঁ নেলছনক সোধে যে ছবিখনৰ সংগীতৰ বাবে কোনটো ‘ৰাগ’ বাছি ল’ব লাগে ।
দুটা আঙুলি দেখুৱাই অনিৰুদ্ধই নেলছনক "যেতিয়া সন্দেহ হয়, এটা বাছি লওক"- এই ক্লাছিক পদ্ধতিটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
অনিৰুদ্ধক সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰাৰ পিছত নেলছনে এই একেটা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰে যে দুই কিংবদন্তিৰ মাজৰ পৰা কাক বাছি ল’লে ভাল হ’ব ? ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে যে নেলছনে দুয়োগৰাকী অভিনেতাকে সাজু হোৱাত সহায় কৰিছে ।
তেওঁ চঞ্চলভাৱে তেওঁলোকৰ আনুষংগিক বস্তু আৰু কাপোৰবোৰ মিহলাই দিয়ে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে দাবী কৰে যে এযোৰ বিশেষ জোতা ৰজনীকান্তৰ, যিয়ে দুয়ো তাৰকাকে স্পষ্টভাৱে বিৰক্ত কৰে ।
তাৰ পিছত প্ৰ’ম’টোৱে নাটকীয় ৰূপ লয় । ভিডিঅ’টোত কমল হাছান আৰু ৰজনীকান্তৰ ষ্টাইলিছ লুক উন্মোচিত হৈছে । দুয়োগৰাকী তাৰকাকে সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ চামৰাৰ জেকেট পিন্ধা দেখা গৈছে, যিয়ে এক শক্তিশালী ৰেট্ৰ’ গেংষ্টাৰ ভাইব কঢ়িয়াই আনিছে ।
আন্ধাৰ গেৰেজত ৰখাই থোৱা গাড়ী এখনৰ ফালে মুডত খোজ কাঢ়ি যায় তেওঁলোক । কমল হাছানে ড্ৰাইভাৰৰ আসন লয়, আনহাতে ৰজনীকান্ত তেওঁৰ কাষত বহি থাকে । ক্লিপটো শেষ হয় যেতিয়া দুয়োৱে নেলছনৰ ফালে ঘূৰি তেওঁক সোধে, "নায়ক কোন ?"
উল্লেখ্য যে, কমল হাছান আৰু ৰজনীকান্তক শেষবাৰৰ বাবে ১৯৭৯ চনৰ "এলাউডিনম আলভুথা ভিলাকুম" ছবিখনত একেলগে দেখা গৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে "অপূৰ্ব ৰাগংগল", "অভাৰগল", "মূন্দ্ৰু মুদিচু", "পাথিনাৰু বায়থিনিলে"ৰ দৰে ক্লাছিক ছবিত পৰ্দা শ্বেয়াৰ কৰিছিল । কমল হাছান আৰু ৰজনীকান্তে ১৯৮৫ চনৰ হিন্দী ছবি "গিৰফ্টাৰ"তো একেলগে কাম কৰিছিল । অৱশ্যে ছবিখনত কোনো দৃশ্যত তেওঁলোক একেলগে নাছিল ।
