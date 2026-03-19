ETV Bharat / entertainment

সৰকে চুনাৰ বিতৰ্ক: পৰিচালক প্ৰেমৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা, নোৰা ফাতেহীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য

বিতৰ্কৰ মাজত 'কেডি: দ্য ডেভিল’ ৷ অশ্লীল শব্দৰ অভিযোগ ! গানৰ শব্দ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল নিৰ্মাতা ৷

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 6:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কান্নাড়া চিনেমা 'কেডি: দ্য ডেভিল' (KD: The Devil)-ৰ 'সৰকে চুনাৰ’ (Sarke Chunar) গানটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পাছত পৰিচালক তথা গীতিকাৰ প্ৰেমে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিছে । গানটোৰ হিন্দী সংস্কৰণত কিছুমান অশ্লীল আৰু অমৰ্যাদাপূৰ্ণ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ পাছতে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু দৰ্শকৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ।

বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিচালক প্ৰেমে নম্ৰতাৰে ক্ষমা বিচাৰিছে । তেওঁ কয় যে কাৰোবাৰ আৱেগত আঘাত দিয়াটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নাছিল । ভুল স্বীকাৰ কৰি পৰিচালকগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে বিতৰ্কিত শব্দবোৰ আঁতৰাই গানটোৰ হিন্দী সংস্কৰণটো সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ লিখা হ’ব । দৰ্শকৰ আৱেগক সন্মান জনাই তেওঁ কয় যে এই ভুলটো শুধৰাইহে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব ।

বিতৰ্কৰ চৰম পৰ্যায়

নোৰা ফাতেহী আৰু সঞ্জয় দত্ত অভিনীত 'কেডি: দ্য ডেভিল' চিনেমাখনৰ হিন্দী সংস্কৰণ গানটো বৰ্তমান তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । গানটোৰ কিছুমান শব্দ আৰু শাৰী নেটিজেনসকলৰ বাবে অত্যন্ত আপত্তিজনক বিবেচিত হৈছে । আনকি এই বিতৰ্কৰ জোৱাৰ সংসদ পৰ্যন্ত পাইছেগৈ । পৰিস্থিতি ইমানেই জটিল হৈ পৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আৰু ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগেও চিনেমাখনৰ নিৰ্মাতাসকললৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পৰিচালক প্ৰেমৰ স্পষ্টীকৰণ

এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে পৰিচালক তথা গীতিকাৰ প্ৰেমে এই বিষয়ত নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে । তেওঁ জনাইছে যে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো ভুল কৰা হোৱা নাছিল আৰু কাৰো আৱেগত আঘাত দিয়াটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য নাছিল । প্ৰেমে কয় যে তেওঁ সদায় মা, ভগৱান, প্ৰেম আৰু লোক-সংস্কৃতিৰ আধাৰতহে গান লিখে । এই গানটোও এক ভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰে লিখা হৈছিল । প্ৰেমে কয়, "যদি মোৰ কামে কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিছে, তেন্তে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। অশ্লীল কিবা লিখাটো মোৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও তেনে নকৰোঁ ।"

তেওঁৰ মতে গানটোত 'বটল' আৰু 'আচাৰ'ৰ এটা ৰূপক (metaphor) ব্যৱহাৰ কৰি শ্ৰোতাৰ মনত কৌতূহল জগাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল । তেওঁৰ মনত কোনো অশ্লীল চিন্তা নাছিল যদিও গানটোৰ অৰ্থ দৰ্শকে ভুলকৈ গ্ৰহণ কৰিলে বুলি তেওঁ আক্ষেপ কৰে । শেষত, দৰ্শকৰ সঁহাৰিক সন্মান জনাই তেওঁ এই ভুলটো সংশোধন কৰাৰ আশ্বাস দিছে।

অভিনেত্ৰী নোৰা ফাতেহীৰ অভিযোগ

বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে নোৰা ফাতেহীয়ে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে । নোৰাই কয় যে এনে বিতৰ্কৰ বাবে শিল্পীসকলক সমালোচনা নকৰি পৰিচালকসকলকহে জগৰীয়া কৰিব লাগে । তেওঁৰ অনুমতি অবিহনেই গানটোৰ হিন্দী সংস্কৰণ 'সৰকে চুনাৰ' তৈয়াৰ কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ দাবী কৰে । নোৰাই জনাই যে এটা অনুষ্ঠানত যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দী গানটো শুনিছিল, তেতিয়াই তেওঁ পৰিচালকক সতৰ্ক কৰি দিছিল যে ইয়াৰ শব্দবোৰে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

পৰিচালক প্ৰেমৰ প্ৰত্যুত্তৰ

নোৰাৰ এই অভিযোগৰ পাছত নিজকে বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি পৰিচালক প্ৰেমে কয়, "এজন শিল্পীয়ে যেতিয়া কোনো কামত সন্মতি দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ গানৰ কথা বা বিষয়বস্তু ভালদৰে বুজি লৈহে অভিনয় কৰে । নহ'লে সঠিক অভিব্যক্তি ফুটাই তোলাটো সম্ভৱ নহয় ।"

প্ৰেমে কয় যে আগতে নোৰাই গানটোক লৈ ইতিবাচক মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ সুৰ সলনি হোৱাটো হতাশাজনক । অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা চিনেমাখনৰ একো হানি নহয় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । কাৰো অনুভূতি যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয়, তাৰ বাবে ভৱিষ্যতে অধিক সাৱধান হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে পৰিচালকগৰাকীয়ে ।

চিনেমাৰ মুক্তি

হিন্দী গানটোক লৈ ইমান বিতৰ্ক হ’লেও নিৰ্মাতাসকলে চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ সলনি কৰা নাই । 'কেডি: দ্য ডেভিল' অহা ৩০ এপ্ৰিলত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।

অনুবাদক ৰাকিব আলমৰ যুক্তি

আনহাতে, গানটোৰ হিন্দী অনুবাদ কৰা ৰাকিব আলমে নিজৰ পক্ষ সমৰ্থন কৰি কয় যে তেওঁ কোনো ভুল কৰা নাই । তেওঁৰ মতে, মূল কান্নাড়া গানটোত যি আছিল, তেওঁ কেৱল সেইখিনিহে হুবহু হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিছে । মুঠতে, পৰিচালকে ভুল শুধৰাবলৈ সাজু হৈছে যদিও গানটোৰ মূল ভাব আৰু অনুবাদক লৈ নিৰ্মাতাসকলৰ মাজতে ভিন্ন মত দেখা গৈছে ।

TAGGED:

সৰকে চুনাৰ গানৰ বিতৰ্ক
নোৰা ফাতেহী সঞ্জয় দত্ত
অশ্লীল শব্দৰ অভিযোগ
SARKE CHUNAR SONG CONTROVERSY
কেডি দ্য ডেভিল বিতৰ্ক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.