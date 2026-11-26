ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে গাব 'বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি'ৰ হিন্দী সংস্কৰণ
কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিৰ আজিৰ আখৰাৰ এক বিশেষ মুহূৰ্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে । মুম্বাইত তেওঁক সাক্ষাৎ কৰে শৰ্মাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 5:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ গতিত চলি আছে ৷ ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম দেশী-বিদেশী লোকেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিব ৷ সকলো একগোট হ’ব ‘বাৰ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৷
প্ৰায় দুঘণ্টাজুৰি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰথম ৩০ মিনিট আনুষ্ঠিক সভা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বাকী ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত-মাতেৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হ’ব ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠানটো সন্দৰ্ভত বহু কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
A special moment from today’s rehearsal with the wonderful Kavita Krishnamurthy ji in Mumbai. As she practises Bhupen Da’s timeless ‘Gumsum Gumsum’, we find ourselves reflecting on the depth of his music. Looking forward to bringing this beautiful tribute to the stage on 29th Nov. #BhupenDaAt100— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 26, 2026
শেহতীয়াকৈ তেওঁ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই থকা জনপ্ৰিয় শিল্পী কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিক সাক্ষাৎ কৰে ৷ মুম্বাইৰ যি ঠাইত কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে অনুষ্ঠানত গাবলগীয়া গীতৰ চৰ্চা কৰি আছে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় ৷
সামাজিক মাধ্যমযোগে কৃষ্ণমূৰ্তিক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কণ্ঠত 'বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি'! সুধাকণ্ঠৰ যুগজয়ী সৃষ্টি ‘বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি’ৰ এই হিন্দী সংস্কৰণটি প্ৰসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ কণ্ঠত শুনি মুগ্ধ হৈ ৰ'লোঁ ৷ অহা ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ স্মৰণীয় অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব বিশিষ্ট শিল্পী কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি ডাঙৰীয়ানীয়ে ৷ ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰ সুৰ আৰু আবেগক দেশৰ মঞ্চত নতুন ৰূপত উপস্থাপনৰ এই প্ৰস্তুতি নিশ্চয়কৈ এক বিশেষ অনুভৱ ।"
২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কিংবদন্তি গায়ক তথা সুৰকাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰবীণ গায়িকা উষা মংগেশকাৰক ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিব । এই অনুষ্ঠানটোৱে ৰাজ্যিক শিল্পীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পীসকল একত্ৰিত কৰিব ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা শ্ৰেয়া ঘোষাল, শংকৰ মহাদেৱন, কল্পনা পাটোৱাৰী, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, ডঃ এল সুব্ৰমণিয়াম, কৌশিকী চক্ৰৱৰ্তী, মহালক্ষ্মী আয়াৰ, ৰাহুল দেশপাণ্ডে আৰু শ্ৰী ৰামে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ৷ এওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ৷
আনহাতে অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা, মৌচুমী চহৰীয়া, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, দীক্ষু শৰ্মা, ৰূপম ভূঞা, ময়ূখ হাজৰিকা, জুবলী বৰুৱা, নাহিদ আফ্ৰিন আনছাৰী, অনিন্দিতা পল, ডাৱৰ হাজৰিকা, আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁইয়ে দিল্লীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক :
দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ২৯ নৱেম্বৰত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান
ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
দিল্লীত এহাজাৰ শিল্পীয়ে গাব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'... : শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ৰে'ল