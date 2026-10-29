স্বামীৰ সৈতে অভিভাৱত্বকৰ চাৰি বছৰীয়া যাত্ৰা আৰু অনলাইন ট্ৰ’লিঙক লৈ মুখ খুলিলে কেটৰিণা কাঈফে
কেটৰিণা কাঈফে বিকী কৌশলৰ সৈতে মাতৃত্বৰ চাৰি বছৰীয়া যাত্ৰা, প্ৰসৱৰ পিছৰ শৰীৰৰ আকৃতি আৰু অভিনয় জীৱনৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী কেটৰিণা কাঈফে স্বামী বিকী কৌশলৰ সৈতে মাতৃত্বৰ চাৰি বছৰীয়া যাত্ৰা, প্ৰসৱৰ পিছত সন্মুখীন হোৱা অনলাইন ট্ৰলিং আৰু কেৰিয়াৰৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছে । এটা নিউজৱায়াৰৰ সৈতে হোৱা এক নতুন সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, মহিলাসকলে গৰ্ভাৱস্থাৰ পূৰ্বৰ চেহেৰালৈ ঘূৰি যাবলৈ যিদৰে ব্যাকুল হৈ পৰে, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত তেনে নাই হোৱা ৷ প্ৰসৱৰ পাছৰ শৰীৰৰ আকৃতিক লৈ তেওঁৰ কোনোধৰণৰ মানসিক অসন্তুষ্টি নাই বুলি তেওঁ আত্মবিশ্বােসেৰে কয় ৷ কেটৰিণাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্য, সন্তান আৰু নিজৰ টাইমলাইনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ মনস্থ কৰিছে ।
মাতৃত্বৰ চাৰি বছৰীয়া যাত্ৰা
পুত্ৰক আদৰণি জনোৱাৰ আৱেগিক ক্ষণটোৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত কেটৰিণাই পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ আৰু বিকীয়ে কিদৰে জীৱন যাপন কৰি আছিল সেই বিষয়েও কয় । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সন্তানক দেখাৰ অবৰ্ণনীয় অনুভৱৰ কথা মনত পেলাই আৰু সেই মুহূৰ্তটোলৈ যোৱা বছৰবোৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
নিউজৱায়াৰটোৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত প্ৰথম কেইদিনমানত বিহানৰ মুখখন দেখি এক অবৰ্ণনীয় অনুভৱ হৈছিল ৷ এইটো ভাবি ভাল লাগিছিল যে, মোৰ আৰু বিকীৰ চাৰি বছৰীয়া যাত্ৰাৰ ই ফল ।"
কেটৰিণাই এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰসৱৰ পিছৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সময়ত সাধাৰণতে ব্যৱহৃত ‘বাউন্স বেক’ বাক্যাংশটোক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । মাতৃত্বক এনে এক পৰ্যায় হিচাপে চোৱাতকৈ য’ৰ পৰা পূৰ্বৰ জীৱনলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব লাগে, কেটৰিণাই কয় যে, তেওঁ ইয়াক এক অৰ্থপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপেহে ভাবে । "বাউন্স বেক? ক'ৰ পৰা?" মহিলাসকলে প্ৰসৱৰ পিছত গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বৰ শৰীৰটো সোনকালে ঘূৰাই পাব লাগে বুলি কৰা আশাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেওঁ ৷
"মই এখোজ আগুৱাই গৈছোঁ, যিটো হেঁপাহ মোৰ হৃদয়ত গভীৰভাৱে শিপাই আছিল, গতিকে মই কিয় পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিম?" তেওঁ জোৰ দি কয় যে, বাহ্যিক কথাই তেওঁৰ আৰোগ্যৰ গতি নিৰ্ধাৰণ নকৰে । "মোৰ ফিটনেছ যাত্ৰা আৰু মোৰ শৰীৰে কেতিয়া আটাইতকৈ শক্তিশালী অনুভৱ কৰে সেই বিষয়ে মই অতি সচেতন । মই নিজৰ গতিৰে তাত উপনীত হ'ম ।"
সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছৰ শৰীৰৰ আকৃতি (postpartum body shaming) লৈ হোৱা সমালোচনাৰ প্ৰতি অভিনেত্ৰী কেটৰিণা কাঈফৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
১৪ ছেপ্টেম্বৰত আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনত বিকীৰ সৈতে উপস্থিত হয় কেটৰিণা ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে কেটৰিণাৰ ফটো । গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনতেই বহু মাহৰ পিছত তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে উপস্থিত হৈছিল ৷ পিছে অতি সোনকালেই তেওঁৰ পুৰণা ফটোৰ সৈতে গণেশ চতুৰ্থীৰ ফটোবোৰ অনলাইনত তুলনা হ’বলৈ লয় । গৰ্ভাৱস্থাৰ পূৰ্বৰ চেহেৰাক শেহতীয়া ফটোৰ সৈতে তুলনা কৰি কলাজ শ্বেয়াৰ কৰে বহুতে ৷ ই মহিলাসকলৰ ওপৰত বিশেষকৈ মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া চাপক প্ৰতিফলিত কৰে ৷
২৮ অক্টোবৰৰ সাক্ষাৎকাৰত সমালোচনাক সম্বোধন কৰি, কেটৰিণাই কয় যে মহিলাসকল প্ৰায়ে জনমত আৰু আন মানুহৰ আশাৰ বলি হয় । "আমি এনে এখন পৃথিৱীত বাস কৰোঁ যিয়ে আমাক নিত্য পৰিৱৰ্তিত মতামতৰ সৈতে সলনি হোৱাতো বিচাৰে ।" কেটৰিণাই আঙুলিয়াই দিয়ে যে, গৰ্ভাৱস্থা আৰু প্ৰসৱৰ পাছত এগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত হোৱা শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনসমূহ সকলোৱে জানে । তাৰ পাছতো এই ধৰণৰ ট্ৰ’ল নিশ্চয় ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা হয় ।
নিজৰ অগ্ৰাধিকাৰ স্পষ্ট কৰি তেওঁ লগতে কয়, “মই মাত্ৰ মোৰ জীৱনৰ এই মৰমলগা অংশটো আৰু মই ক’লৈ গৈ আছো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব বিচাৰো ।”
কেৰিয়াৰৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ ওপৰত কেটৰিণা কাঈফ
মাতৃত্বই তেওঁৰ জীৱনলৈ এক নতুন মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনিছে যদিও কেটৰিণাই নিজৰ পেছাদাৰী উচ্চাকাংক্ষাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰি আছে । কেইবাখনো সফল ছবিৰে কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলা কেটৰিণাই কয় যে তেওঁ এনে ভূমিকা অন্বেষণ কৰিব বিচাৰে যিয়ে তেওঁক এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক বেলেগ ধৰণেৰে দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
কেটৰিণা কাঈফে বিকী কৌশলক স্বামী আৰু পিতৃ হিচাপে প্ৰশংসা কৰে
কেটৰিণাই বিকীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বিষয়েও উষ্মভাৱে কয় ৷ তেওঁক এজন সহায়কাৰী সংগী বুলি অভিহিত কৰে, যিয়ে কেটৰিণাক নিজৰ মতে থকাৰ স্বাধীনতা দিয়ে । "বিকী এজন অবিশ্বাস্য স্বামী । তেওঁ জ্ঞানী, তেওঁৰ পাৰিবাৰিক মূল্যবোধ শক্তিশালী আৰু তেওঁৰ সততা আছে ।" কাঈফে লগতে কয় যে, বিকীৰ এটা প্ৰশংসনীয় গুণ হ’ল শুনিব পৰা আৰু কেটৰিণাক ব্যক্তিগতভাৱে থাকিবলৈ দিয়াৰ ক্ষমতা । কেটৰিণাই পিতৃ হিচাপে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে, ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজতো তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ।
২০১৯ চনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথম লগ পোৱা কেটৰিণা আৰু বিকীয়ে ২০২১ চনৰ ৯ ডিচেম্বৰত ৰাজস্থানত পৰম্পৰাগত হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত বিহান কৌশল তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহে ।
লগতে পঢ়ক : জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ সম্পৰ্ক এটা কেনে হোৱা উচিত, কি কৈছিল বিকী কৌশল?