ETV Bharat / entertainment

অসমৰ বানপীড়িতলৈ কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ ১ কোটি টকাৰ সাহায্য: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

অসমৰ বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল কাৰ্তিক আৰিয়ান; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ১ কোটি টকাৰ অনুদান ৷

Kartik Aryan donates Rs 1 crore to flood victims in Assam: CM praises
কাৰ্তিক আৰিয়ান (Photo : ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানে অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ১ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে । অভিনেতাগৰাকীৰ এই উদাৰতাক প্ৰশংসা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পদক্ষেপক অত্যন্ত 'হৃদয়স্পৰ্শী' বুলি আখ্যা দিয়ে ।

অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানা আৰু তেওঁৰ পৰিচালক পত্নী তাহিৰা কাশ্যপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ১১ লাখ টকা অনুদান দিয়াৰ পাছতে কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ এই অনুদান আহিছে । অসমৰ কেইবাটাও অঞ্চল ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কৱলত পৰি থকাৰ মাজতে এই সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে । বতৰ বিজ্ঞান কৰ্তৃপক্ষই আগন্তুক কেইদিনমানত আৰু অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ছলমান খানেও তেওঁৰ বেচৰকাৰী সংস্থা 'বিইং হিউমেন'ৰ জৰিয়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল । এই সংস্থাই অসমত পৰ্যায়ক্ৰমে এক সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । আনহাতে, অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট আৰু ভূমি পেডনেকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সাহায্য সামগ্ৰীৰ তথ্য ভগাই লৈ আৰু সজাগতা সৃষ্টি কৰি মানুহক সহায় কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।

বলীউডৰ অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানে অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ১ কোটি টকা আগবঢ়াইছে । ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলা ভয়াৱহ বানৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়তে তেওঁ এই অনুদান আগবঢ়ায় ।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ এই উদাৰ পদক্ষেপৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম 'X'-ত নিজৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখে, "আপোনাৰ এই উদাৰ অনুদানৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ, @TheAaryanKartik । আপোনাৰ এই সহায় অসমৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায়ক হ'ব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়েও (CMO) এটা সুকীয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে কাৰ্তিকৰ এই অৱদানক স্বীকাৰ কৰে আৰু ৰাজ্যখনত চলি থকা সাহায্য অভিযানলৈ সময়োপযোগী সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে অভিনেতাগৰাকীক ধন্যবাদ জনায় ।

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে, ১ আগষ্টলৈকে অসম আৰু ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ কিছু অংশত বিজুলী-ধেৰেকণিৰ লগতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই বাসিন্দাসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু চৰকাৰী বতৰৰ খবৰসমূহ নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অতি সংকটজনক হৈ আছে । চলিত বৰ্ষত অসমত বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮০ জনলৈ বৃদ্ধি পালে । সেনাবাহিনী, এন.ডি.আৰ.এফ., এছ.ডি.আৰ.এফ., আৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা বিভাগৰ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসনে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ তথা সাহায্য অভিযান চলাই আছে । আশ্ৰয়হীন হৈ পৰা পৰিয়ালসমূহক আশ্ৰয় আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ১০০ টাতকৈও অধিক সাহায্য আৰু বিতৰণ শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত আয়ুষ্মান খুৰানা-তাহিৰা কাশ্যপৰ: বানত মৃতকৰ সংখ্যা ৭৫ লৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ অসমৰ বানসাহায্য
অসমৰ বান 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি
অসমৰ বানলৈ বলীউডৰ অনুদান
KARTIK AARYAN ASSAM FLOOD DONATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.