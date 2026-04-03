কাপুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰকৃত 'ছুপাৰষ্টাৰ' কোন ? কৰিশ্মা কাপুৰে ভেদ কৰিলে ৰহস্য

ইণ্ডিয়ান আইডলত খোল খালে এক গোপন ৰহস্য ৷ "মই মোৰ মাক পূজা কৰোঁ, এগৰাকী মা তেওঁৰ দৰেই হ’ব লাগে", এইদৰে কিয় ক’লে কৰিশ্মা কাপুৰে ?

সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব মাকক দিলে কৰিশ্মা কাপুৰে (Photo : IANS)
Published : April 3, 2026 at 3:07 PM IST

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ তাৰকা কৰিশ্মা কাপুৰে তেওঁৰ জীৱনৰ সকলো সফলতা আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ আঁৰত মাতৃ তথা অভিনেত্ৰী ববিতাৰ অৱদান স্বীকাৰ কৰিছে । মাতৃৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয় যে, এগৰাকী মাতৃ ঠিক তেওঁৰ দৰেই হোৱা উচিত ।

বলীউড অভিনেত্ৰী কৰিশ্মা কাপুৰে তেওঁৰ সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব মাতৃ ববিতাক দিছে । তেওঁ কয় যে তেওঁ আজি যি স্থানত আছে, সেয়া কেৱল মাতৃৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে । মাতৃক দেৱীৰ দৰে জ্ঞান কৰি কৰিশ্মাই মত প্ৰকাশ কৰে, "এগৰাকী মা ঠিক তেওঁৰ দৰেই (ববিতাৰ দৰে) হ’ব লাগে ।"

ৰাজ কাপুৰৰ নাতিনী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কৰিশ্মা কাপুৰক শেহতীয়াকৈ সংগীতৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ত দেখা গৈছিল । অনুষ্ঠানটোত তেওঁ নিজৰ মাতৃ ববিতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতে আৰু জীৱনৰ কঠিন সময়ত মাতৃয়ে কেনেকৈ তেওঁৰ কাষত থিয় দিছিল সেই বিষয়ে কৈ আৱেগিক হৈ পৰে ।

অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰোঁতা আদিত্য নাৰায়ণেও দৰ্শকক সম্বোধন কৰি কয় যে কৰিশ্মা কাপুৰৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ মাতৃ ববিতাই আটাইতকৈ বেছি সহায় আৰু সমৰ্থন কৰিছিল ।

আদিত্য নাৰায়ণে কৰিশ্মা কাপুৰক উদ্দেশ্য কৰি কয় যে, কাপুৰ পৰিয়ালৰ পৰা পৰ্দাত (on-screen) যদি কোনোবা ছুপাৰষ্টাৰ আছিল তেওঁ হ’ল কৰিশ্মা কাপুৰ, কিন্তু পৰ্দাৰ আঁৰৰ (off-screen) প্ৰকৃত ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী হ’ল তেওঁৰ মাতৃ ববিতা ।

এই কথা শুনি কৰিশ্মা আৱেগিক হৈ পৰে আৰু কয়, “আপুনি এতিয়া মোক কন্দুৱাইছে । মই মোৰ মাক পূজা কৰোঁ । এগৰাকী মাতৃ ঠিক তেওঁৰ দৰেই হ’ব লাগে । মোৰ পৰিয়ালে অৱশ্যে মোক সহায় কৰিছে, সকলোৱে মোক সমৰ্থন কৰিছে, কিন্তু মাৰ যি আত্মবিশ্বাস আছিল আৰু তেওঁ মোক যি মূল্যবোধ শিকাইছিল, সেয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”

কৰিশ্মাই লগতে কয়, “মই ভাবো সেইবাবেই আজি মই যি হৈছোঁ আৰু আগতে যি আছিলোঁ, মোৰ আজিৰ এই পৰিচয়ৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব মই মোৰ মাক দিওঁ ।”

মাতৃ ববিতাৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কৰিশ্মাই কয় যে তেওঁৰ মাতৃয়ে হিন্দী চিনেমা জগতত মাত্ৰ সাত বছৰমানহে কাম কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ কৰা প্ৰায় সকলোবোৰ চিনেমা সফল হৈছিল ।

এগৰাকী গৌৰৱান্বিত কন্যা হিচাপে কৰিশ্মাই আলোকপাত কৰে যে তেওঁৰ মাতৃ ববিতাই সেই সময়ৰ বহুতো কিংবদন্তি অভিনেতাৰ সৈতে কাম কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ৰাজেশ খান্না, জিতেন্দ্ৰ, মনোজ কুমাৰ, ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু কাপুৰ পৰিয়ালৰে সদস্য চাম্মী কাপুৰ আৰু শশী কাপুৰ ।

কাপুৰ পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা আৰু নিয়ম অনুসৰি পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক মনোৰঞ্জন জগতত পেছাদাৰীভাৱে কাম কৰাৰ অনুমতি নাছিল । সেইবাবেই ববিতাই হিন্দী চিনেমা জগত ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

কৰিশ্মা কাপুৰে সংগীতৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ 'দ্য গ’ল্ডেন জুবিলী' নামৰ এক বিশেষ খণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

