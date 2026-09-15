আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন, বলীউড তাৰকাৰ সমাৱেশেৰে এটা উজ্জ্বল নিশা
বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ উপস্থিতিত আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে ৷ বাপ্পাৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ সকলোৱে পৰিয়ালৰ সৈতে এণ্টিলিয়াত উপস্থিত হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 12:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : আম্বানী পৰিয়ালৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহ এণ্টিলিয়াৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন- সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ কালি আয়োজিত গণেশ চতুৰ্থীৰ অনুষ্ঠানটো এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ পৰিণত হয় ৷ বলীউডৰ বহু শীৰ্ষস্থানৰ তাৰকা পৰিয়ালৰ সৈতে তাত উপস্থিত হয় আৰু ভগৱান গণেশৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে ৷
চালে চকুৰোৱা সাজ-সজ্জা আৰু পৰম্পৰাগত আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই বৃহৎ গণপতি উদযাপনে প্ৰায় সমূহ বলীউডৰ তাৰকাকে একেখন চালিৰ তলত একত্ৰিত কৰে ৷ সোমবাৰে হৈ যোৱা উদযাপনৰ দৃশ্যসমূহে দেখুৱাই যে, এণ্টিলিয়াত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল ৷ ৰঙীন পোহৰৰ খেলাৰ মাজত সকলোৱে বাপ্পাক প্ৰাণভৰি চাইছিল ৷
আম্বানী পৰিয়ালৰ যিকোনো অনুষ্ঠানেই সদায়ে চৰ্চাত থাকে ৷ তাতে আকৌ সমগ্ৰ বলীউডকে একেলগ কৰা এই অনুষ্ঠানৰ চৰ্চা হোৱাতো স্বাভাৱিক ৷ পাপাৰাজ্জীৰ পৰা নেটিজেন কোনো পিছ পৰি ৰোৱা নাই ৷ সকলোৰে চকু এণ্টিলিয়া আৰু তাৰকাসমাজৰ ওপৰত ৷ এণ্টিলিয়াক শুভ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই তোলা হয় ৷
অতিথি তালিকাখনত বলীউডৰ বহু তাৰকাৰ নাম আছিল ৷ ছৈইফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰ, ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু আলিয়া ভাট, ৰণবীৰ সিং, ছলমান খান, জাহ্নৱী কাপুৰ, খুশী কাপুৰ, অৰ্জুন কাপুৰ, স্বামী শ্ৰীৰাম নেনেৰ সৈতে মাধুৰী দীক্ষিত , কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশল, দিশা পাটানী, কৃতি ছেনন, কৰণ জোহৰ, কাজল, বোমান ইৰাণী, অনিল কাপুৰ, সঞ্জয় দত্ত, জেকি শ্ৰফ, ৰেখা, সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্রা আৰু কিয়াৰা আদৱানী, পত্নী নতাশা দলালৰ সৈতে বৰুণ ধৱন আৰু আন বহুজনৰ সৈতে ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডি'চুজাই আম্বানী পৰিয়ালৰ সৈতে এই আনন্দময় উদযাপনৰ বাবে মিলিত হৈছিল ।
মাতৃৰ সৈতে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনত উপস্থিত হয় প্ৰযোজক তথা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী খান ।
শচীন তেণ্ডুলকাৰ, হৰভজন সিং, দীপক চহৰৰ দৰে ক্ৰিকেট তাৰকাইও পৰিয়ালৰ সৈতে এই উৎসৱত যোগদান কৰে ।
উদযাপনত ছলমান খানে ষ্টাইলিছ আগমন ঘটায় ৷ তেনেই সাধাৰণ ৰূপত ওলাই অহাৰ সময়ত তেওঁ পাপাৰাজ্জীৰ যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, এই অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা সাধাৰণ চাৰ্ট আৰু জিন্স বাছি লৈছিল ।
কৰীণা কাপুৰে এযোৰ হালধীয়া চুৰিদাৰ পিন্ধি উপস্থিত হয় ৷ লগত আছিল ছৈইফ আলী খান, তেওঁলোকৰ সন্তান টাইমূৰ আৰু জাহাংগীৰ আৰু তেওঁৰ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰ ।
তাৰকা দম্পতী কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশলেও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ এণ্টিলিয়াত এই উদযাপন সন্ধিয়াৰ বহু প্ৰত্যাশিত যুটিৰ ভিতৰত এই দম্পতীটো আছিল অন্যতম । লগতে গণপতি উদযাপনত নিজৰ পৰম্পৰাগত শ্ৰেষ্ঠতম ৰূপত উপস্থিত হয় আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ ।
অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙো নিজৰ অতি চিনাকি শৈলীৰে উপস্থিত হয় ৷ গ্লেমাৰাছ সন্ধিয়াটোত অভিনেতাজনে আৰু অধিক গ্লেমাৰ যোগ কৰে ।
আম্বানী বাসগৃহত সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানীয়েও কেমেৰাৰ সন্মুখত প’জ দিয়ে ।
আয়োজক নীতা আম্বানীয়ে উদযাপনলৈ অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমক সম্ভাষণ জনায় ৷ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মিত পৰম্পৰাগত সাজত তেওঁক অতি মাৰ্জিত ৰূপত দেখা যায়।
প্ৰতি বছৰে এণ্টিলিয়াত পতা গণেশ উৎসৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ৰাখে ৷ বাপ্পাক আদৰিবলৈ মালিক পক্ষই সমগ্ৰ ঘৰটোৱেই সলনি কৰি পেলায় ৷ ভাৰতৰ ডাঙৰ চেলেব্ৰিটী, উদ্যোগপতি, ৰাজনীতিবিদ আৰু গোলকীয়া ব্যক্তিসকল এই দিনটোত একত্ৰিত হয় এণ্টিলিয়াত ।
লগতে পঢ়ক : Concert Tourism: সংগীত পৰ্যটনৰ অংশস্বৰূপে ‘গৰিলাজ’ৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ, আয়োজক গুৱাহাটী