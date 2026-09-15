ETV Bharat / entertainment

আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন, বলীউড তাৰকাৰ সমাৱেশেৰে এটা উজ্জ্বল নিশা

বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ উপস্থিতিত আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে ৷ বাপ্পাৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ সকলোৱে পৰিয়ালৰ সৈতে এণ্টিলিয়াত উপস্থিত হয় ৷

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আম্বানী পৰিয়ালৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহ এণ্টিলিয়াৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন- সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ কালি আয়োজিত গণেশ চতুৰ্থীৰ অনুষ্ঠানটো এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ পৰিণত হয় ৷ বলীউডৰ বহু শীৰ্ষস্থানৰ তাৰকা পৰিয়ালৰ সৈতে তাত উপস্থিত হয় আৰু ভগৱান গণেশৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে ৷

চালে চকুৰোৱা সাজ-সজ্জা আৰু পৰম্পৰাগত আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই বৃহৎ গণপতি উদযাপনে প্ৰায় সমূহ বলীউডৰ তাৰকাকে একেখন চালিৰ তলত একত্ৰিত কৰে ৷ সোমবাৰে হৈ যোৱা উদযাপনৰ দৃশ্যসমূহে দেখুৱাই যে, এণ্টিলিয়াত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল ৷ ৰঙীন পোহৰৰ খেলাৰ মাজত সকলোৱে বাপ্পাক প্ৰাণভৰি চাইছিল ৷

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
ৰেখা (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
কাজোল (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
ৰণবীৰ-আলিয়া (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
স্বামীৰ সৈতে মাধুৰী দীক্ষিত (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
কিয়াৰা-সিদ্ধাৰ্থ (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
জেনেলিয়া-ৰিতেশ (Photo : ANI)

আম্বানী পৰিয়ালৰ যিকোনো অনুষ্ঠানেই সদায়ে চৰ্চাত থাকে ৷ তাতে আকৌ সমগ্ৰ বলীউডকে একেলগ কৰা এই অনুষ্ঠানৰ চৰ্চা হোৱাতো স্বাভাৱিক ৷ পাপাৰাজ্জীৰ পৰা নেটিজেন কোনো পিছ পৰি ৰোৱা নাই ৷ সকলোৰে চকু এণ্টিলিয়া আৰু তাৰকাসমাজৰ ওপৰত ৷ এণ্টিলিয়াক শুভ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই তোলা হয় ৷

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
গীতা-হৰভজন (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
টেণ্ডুলকাৰ পৰিয়াল (Photo : ANI)

অতিথি তালিকাখনত বলীউডৰ বহু তাৰকাৰ নাম আছিল ৷ ছৈইফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰ, ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু আলিয়া ভাট, ৰণবীৰ সিং, ছলমান খান, জাহ্নৱী কাপুৰ, খুশী কাপুৰ, অৰ্জুন কাপুৰ, স্বামী শ্ৰীৰাম নেনেৰ সৈতে মাধুৰী দীক্ষিত , কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশল, দিশা পাটানী, কৃতি ছেনন, কৰণ জোহৰ, কাজল, বোমান ইৰাণী, অনিল কাপুৰ, সঞ্জয় দত্ত, জেকি শ্ৰফ, ৰেখা, সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্রা আৰু কিয়াৰা আদৱানী, পত্নী নতাশা দলালৰ সৈতে বৰুণ ধৱন আৰু আন বহুজনৰ সৈতে ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডি'চুজাই আম্বানী পৰিয়ালৰ সৈতে এই আনন্দময় উদযাপনৰ বাবে মিলিত হৈছিল ।

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
জাহ্নৱী (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
পাটাউডী পৰিয়াল (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
পত্নীৰ সৈতে বৰুণ (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
কৰীণা-ছৈইফ (Photo : ANI)

মাতৃৰ সৈতে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনত উপস্থিত হয় প্ৰযোজক তথা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী খান ।

শচীন তেণ্ডুলকাৰ, হৰভজন সিং, দীপক চহৰৰ দৰে ক্ৰিকেট তাৰকাইও পৰিয়ালৰ সৈতে এই উৎসৱত যোগদান কৰে ।

উদযাপনত ছলমান খানে ষ্টাইলিছ আগমন ঘটায় ৷ তেনেই সাধাৰণ ৰূপত ওলাই অহাৰ সময়ত তেওঁ পাপাৰাজ্জীৰ যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, এই অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা সাধাৰণ চাৰ্ট আৰু জিন্স বাছি লৈছিল ।

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
ছলমান খান (Photo : ANI)

কৰীণা কাপুৰে এযোৰ হালধীয়া চুৰিদাৰ পিন্ধি উপস্থিত হয় ৷ লগত আছিল ছৈইফ আলী খান, তেওঁলোকৰ সন্তান টাইমূৰ আৰু জাহাংগীৰ আৰু তেওঁৰ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰ ।

তাৰকা দম্পতী কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশলেও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ এণ্টিলিয়াত এই উদযাপন সন্ধিয়াৰ বহু প্ৰত্যাশিত যুটিৰ ভিতৰত এই দম্পতীটো আছিল অন্যতম । লগতে গণপতি উদযাপনত নিজৰ পৰম্পৰাগত শ্ৰেষ্ঠতম ৰূপত উপস্থিত হয় আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ ।

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
অৰ্জুনৰ সৈতে পিতৃ (Photo : ANI)
kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
অনিল কাপুৰ (Photo : ANI)

অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙো নিজৰ অতি চিনাকি শৈলীৰে উপস্থিত হয় ৷ গ্লেমাৰাছ সন্ধিয়াটোত অভিনেতাজনে আৰু অধিক গ্লেমাৰ যোগ কৰে ।

আম্বানী বাসগৃহত সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানীয়েও কেমেৰাৰ সন্মুখত প’জ দিয়ে ।

আয়োজক নীতা আম্বানীয়ে উদযাপনলৈ অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমক সম্ভাষণ জনায় ৷ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মিত পৰম্পৰাগত সাজত তেওঁক অতি মাৰ্জিত ৰূপত দেখা যায়।

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
নীতা আম্বানী (Photo : ANI)

প্ৰতি বছৰে এণ্টিলিয়াত পতা গণেশ উৎসৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ৰাখে ৷ বাপ্পাক আদৰিবলৈ মালিক পক্ষই সমগ্ৰ ঘৰটোৱেই সলনি কৰি পেলায় ৷ ভাৰতৰ ডাঙৰ চেলেব্ৰিটী, উদ্যোগপতি, ৰাজনীতিবিদ আৰু গোলকীয়া ব্যক্তিসকল এই দিনটোত একত্ৰিত হয় এণ্টিলিয়াত ।

kareena saif katrina vicky and other Bollywood stars arrive at Antilia for Ambani famil's Ganesh Chaturthi celebrations
কেটৰিণা-বিকী (Photo : ANI)

লগতে পঢ়ক : Concert Tourism: সংগীত পৰ্যটনৰ অংশস্বৰূপে ‘গৰিলাজ’ৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ, আয়োজক গুৱাহাটী

TAGGED:

GANESH CHATURTHI CELEBRATIONS
গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন
বলীউড তাৰকাৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন
আম্বানী পৰিয়াল এণ্টিলিয়াৰ উদযাপন
BOLLYWOOD STARS GANESH CHATURTHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.