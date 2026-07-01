ETV Bharat / entertainment

বক্স অফিচৰ যুঁজত কৰীণা-অভিষেকৰ ভিতৰত কোনে দিলে আটাইতকৈ বেছি হিট ছবি ?

কৰীণা কাপুৰ আৰু অভিষেক বচ্চনৰ ২৬ বছৰীয়া কেৰিয়াৰ আৰু হিট ছবিৰ তালিকা-

Kareena Kapoor vs Abhishek Bachchan: Who gave the most hits in 26-year career?
২৬ বছৰীয়া কেৰিয়াৰত কোনে দিলে আটাইতকৈ বেছি হিট ছবি ? (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বলীউডত একেলগে আত্মপ্ৰকাশ কৰা দুই তাৰকাৰ কেৰিয়াৰক লৈ সময়ে সময়ে আলোচনা হোৱা দেখা যায় ৷ সেয়া লাগিলে দুই অভিনেতাই হওক বা দুই অভিনেত্ৰীয়েই হওক প্ৰথমখন ছবিৰ পাছত তেওঁলোকে কিমান দূৰ যাত্ৰা কৰিলে বা কি দৰে যাত্ৰা কৰি আছে, সেয়া সদায়ে অনুৰাগী, সমালোচক, নেটিজেনৰ বাবে আলোচনাৰ বিষয় ৷

শেহতীয়াকৈ কৰীণা আৰু অভিষেক বচ্চনে অভিনয় কৰা 'ৰিফিউজী' চলচ্চিত্ৰখনে ২৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ এই ছবিখনেৰে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা কৰীণা কাপুৰ আৰু অভিষেক বচ্চনৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈকে কোনে আটাইতকৈ বেছি হিট ছবি উপহাৰ দিছে, সেই বিষয়ে এই লেখাটিত সবিশেষ আগবঢ়োৱা হ’ল ৷

বলীউডত দুয়োৰে ২৬ বছৰীয়া কেৰিয়াৰ

জে.পি. দত্তৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'ৰিফিউজী' ছবিখনেৰে একেলগে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ ২৬ বছৰ পাছত, বক্স অফিচৰ সফলতাত কৰীণা কাপুৰে অভিষেক বচ্চনক বহু পিছ পেলাই থৈ গৈছে । কৰীণা কাপুৰৰ সফল ছবিৰ সংখ্যা ২৩ খনতকৈও অধিক । এই তালিকাত বহুকেইখন হিট, ছুপাৰহিট আৰু ব্লকবাষ্টাৰ ছবি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । উদ্যোগটোৰ এগৰাকী অন্যতম ব্যৱসায়িকভাৱে সফল অভিনেত্ৰী কৰীণা ।

আনহাতে অভিষেক বচ্চনৰ সফল ছবিৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০ ৰ পৰা ১২ খন । শক্তিশালী অভিনয় কৰা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৰীণা কাপুৰতকৈ বহু পিছপৰি আছে । অভিনয় জীৱনৰ ২৬ টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত, বক্স অফিচৰ উপাৰ্জন আৰু ছুপাৰহিট ছবিৰ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কৰীণা কাপুৰে অভিষেক বচ্চনক সম্পূৰ্ণৰূপে চেৰ পেলাই এক বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।

২০০০ চনত 'ৰিফিউজী' ছবিখনেৰে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলা কৰীণা কাপুৰ খান বৰ্তমান বলীউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু সফল অভিনেত্ৰী । নিজৰ কেৰিয়াৰত তেওঁ ২৩ খনতকৈও অধিক হিট, ছুপাৰহিট আৰু ব্লকবাষ্টাৰ ছবি উপহাৰ দিছে।

কৰীণাৰ সফল ছবিসমূহৰ এখন তালিকা

  • ৩ ইডিয়টছ
  • বজৰংগী ভাইজান
  • কভী খুশী কভী গম
  • জব উই মেট
  • বডীগাৰ্ড
  • গোলমাল ৩
  • সিংঘম ৰিটাৰ্নছ
  • গুড নিউজ

অন্যান্য সফল আৰু হিট ছবিসমূহ

  • ক্ৰু
  • ঐতৰাজ
  • হলচল
  • ৱীৰে দি ৱেডিং
  • ৰা.ৱান
  • অজনবী
  • গোলমাল ৰিটাৰ্নছ
  • চুপ চুপ কে
  • তালাছ
  • কী এণ্ড কা
  • উড়তা পঞ্জাৱ
  • ৩৬ চাইনা টাউন
  • মুঝে কুছ কেহনা হে

'ৰিফিউজী' ছবিখনেৰে বলীউডত খোজ পেলোৱা অভিষেক বচ্চনৰ ছবি জগতৰ যাত্ৰা বহু উত্থান-পতনৰে ভৰা আছিল । কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে একেৰাহে ১৭ খন ফ্লপ ছবিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো তেওঁ শক্তিশালীভাৱে পুনৰাগমন কৰে । ২৬ বছৰীয়া কেৰিয়াৰত তেওঁ প্ৰায় ১০ ৰ পৰা ১২ খন হিট, ছুপাৰহিট আৰু ব্লকবাষ্টাৰ ছবি উপহাৰ দিছে ।

অভিষেকৰ সফল ছবিসমূহৰ এক খতিয়ান-

  • ‘ধুম’ ফ্ৰেঞ্চাইজি
  • বণ্টী ঔৰ বাবলি
  • গুৰু
  • বোল বচ্চন
  • হেপ্পী নিউ ইয়েৰ

অন্যান্য হিট আৰু সফল ছবিসমূহ

  • চৰকাৰ
  • কভী অলবিদা না কেহনা
  • দোস্তানা
  • পা
  • ৰাজা শিৱাজী

এক বিশেষ মন কৰিবলগীয়া দিশ হ’ল যে, অভিষেক বচ্চনৰ সৰহভাগ সফল ছবিয়েই আছিল একাধিক তাৰকা থকা ছবি অথবা কোনো বিখ্যাত ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ অংশ ।

লগতে পঢ়ক : মদ্যপান কৰি আমিৰ খানে কিয় এটা জনপ্ৰিয় গীতৰ শ্ব'ট দিছিল ?

TAGGED:

কৰীণা কাপুৰ অভিষেক বচ্চনৰ হিট ছবি
কৰীণা কাপুৰৰ হিট ছবিৰ তালিকা
অভিষেক বচ্চনৰ কেৰিয়াৰ
বলীউড বক্স অফিচ ৰিপৰ্ট
KAREENA KAPOOR ABHISHEK BACHCHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.